Řidič při couvání srazil ženu, kterou předtím vezl. Podlehla zraněním

Autor:
  14:47
Nešťastná nehoda s tragickým koncem se ve čtvrtek stala v Liptále na Vsetínsku. Řidič tam při couvání srazil ženu, která s ním předtím jela v autě. Zraněná krátce po střetu s vozem zemřela.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Nehoda se stala před 19. hodinou. „Řidič osobního automobilu couval na parkovací místo u domu a bohužel srazil svou spolujezdkyni, která předtím vysedla z auta. Žena utrpěla poranění, kterým nedlouho po nehodě podlehla,“ řekl policejní mluvčí Petr Jaroš.

Na místo vyjeli záchranáři s lékařem. Ženi, která byla při vědomí, naložili do sanitky. „Přes veškerou snahu zdravotníků zemřela při převozu do nemocnice,“ upřesnila mluvčí Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Gabriela Netopilová Sluštíková.

Nešťastné couvání. Popelář přimáčkl vozem na vrata svého kolegu

Příčinami a okolnostmi havárie se nyní zabývají kriminalisté ve spolupráci s dopravními policisty.

Žena z Liptálu je podle dostupných údajů z policejních zdrojů 29. letošních obětí dopravních nehod ve Zlínském kraji. Za celý loňský rok zemřelo při nehodách na silnicích v regionu 15 lidí, letos je to tedy téměř dvakrát více. V roce 2023 bylo obětí dvacet.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Rodinné vztahy, masáže a ezoterika. Co je klíčem k záhadnému únosu chlapce

Premium
Chatová osada ve Žlutavě, kde policie našla pohřešovaného chlapce ze sousedních...

Pro obyvatele dvoutisícových Halenkovic na Zlínsku to je šílená zpráva: dvanáctiletého školáka Marka, který byl čtyři dny nezvěstný, podle policie unesl a držel v chatě jeden z místních. Policie...

Rekonstrukce: jak se ztratil školák ze Zlínska? Policie jej našla, je v pořádku

Premium
Desítky policistů a hasičů se zapojily do pročesávání okolí Halenkovic na...

Dvanáctiletý školák ze Zlínska záhadně zmizel ve čtvrtek ráno, když měl jet autobusem do školy ve Zlíně. Jeho zmizení provázela řada nejasností. Na autobus pravděpodobně vůbec nedošel. Chlapec je...

Obviněný z únosu chlapce jde do vazby, podle žalobce šlo dítěti o život

Soud rozhoduje o vazbě pro muže obviněného z únosu chlapce v Halenkovicích....

Muže obviněného z únosu dvanáctiletého chlapce v Halenkovicích poslal zlínský soud do vazby. Na jednání ho přivezla ozbrojená policejní eskorta. Pětadvacetiletý Filip S. je stíhaný za pokus o vraždu...

Pátrání po ztraceném chlapci na Zlínsku komplikuje hustá mlha a náročný terén

Desítky policistů a hasičů se zapojily do pročesávání okolí Halenkovic na...

Kolem dvou stovek policistů a hasičů pročesává v rojnicích okolí Halenkovic na Zlínsku. Pátrají po ztraceném dvanáctiletém chlapci Markovi H., o kterém nejsou od čtvrtečního rána žádné zprávy. Do...

Řidič při couvání srazil ženu, kterou předtím vezl. Podlehla zraněním

Ilustrační snímek

Nešťastná nehoda s tragickým koncem se ve čtvrtek stala v Liptále na Vsetínsku. Řidič tam při couvání srazil ženu, která s ním předtím jela v autě. Zraněná krátce po střetu s vozem zemřela.

19. prosince 2025  14:47

Drama na Zlínsku. Muž vytáhl na exekutory plynovku, chtěl na ně poštvat i psy

ilustrační snímek

Recidivista na Zlínsku vyhrožoval se zbraní v ruce exekutorům, kteří se dožadovali vstupu do bytu jeho přítelkyně. V minulosti šestnáctkrát soudně trestaný muž chtěl navíc na exekutory poštvat psy....

19. prosince 2025  13:07

Skvělé derby a staronový kouč. Do Vsetína se po velké výhře vrací Jenáček

Vsetínský trenér Luboš Jenáček

Ráno odvedl trénink extraligových juniorů Slavie, rozloučil se s hráči, sbalil poslední věci ze svého pražského bytu a po půldenní štrece přes dálnici D1 se stihl ještě stavit na chvilku domů....

19. prosince 2025  12:30

Pálenice v bývalé prádelně. Muž na Zlínsku vyráběl alkohol v žalostných podmínkách

Celníci na Zlínsku objevili nelegální pálenici, zabavili i demižony s...

Nelegální pálenici nacházející se v bývalé prádelně u domu na Zlínsku odhalili před několika dny celníci. Zabavili kompletní destilační zařízení a také vypálené ovocné destiláty, celkem 49 litrů...

19. prosince 2025  11:50

Zlín dotahuje Jugasův návrat a kádr by měl udržet. V zimě vyzkouší Afričany

Obránce Jakub Jugas načíná druhou sezonu v polském Krakově.

V polské Cracovii, kde působil od léta 2021, se už rozloučil. A v nejbližších dnech má Jakub Jugas podepsat smlouvu ve fotbalovém Zlíně, kam se někdejší reprezentační stoper vrací po osmi letech....

19. prosince 2025  11:34

Situace je kritická. Zlínský trenér Oremus po derby sepsul beky

Hokejisté Zlína prohráli zůstali po sobotní porážce 0:1 od Kolína na dně Maxa...

Děsivé období, které je uvrhlo na dno Maxa ligy, nekončí. Hokejisté RI Okna Zlín prohráli ve Vsetíně čtrnáctý zápas z posledních šestnácti! A způsob, jakým ztratili na Lapači třetí valašské derby...

19. prosince 2025  10:39

Na spoustě míst už petardy neodpálíte, Kroměříž musela přesunout ohňostroj

FC Zlín oslavil postup do fotbalové Chance ligy i ohňostrojem po posledním...

Zlín má podobně jako Vsetín to štěstí, že zóny vymezené novelou zákona o pyrotechnice místa plánovaných velkých ohňostrojů nezasáhly. Třeba Kroměříž ho musela přesunout. Jinde, například v Uherském...

19. prosince 2025  9:19

Zlínský kraj chce zefektivnit veřejnou dopravu, otestuje nástup všemi dveřmi

Autobusové nádraží ve Zlíně.

Autobusová linka číslo 120 je nejdelší a jedna z nejvytíženějších ve Zlínském kraji. Jezdí ze Zlína do Vsetína, Valašského Meziříčí a Rožnova pod Radhoštěm. Ve špičkách každou hodinu. Proto ji...

18. prosince 2025  16:16

Lístek na festival jako dárek? Zájem lidí o vstupenky před Vánoci stoupá

Fanoušci na metalovém festivalu Masters of Rock ve Vizovicích. (červenec 2025)

Ještě před pár lety platilo, že lidé si kupují vstupenky na letní hudební festivaly až na jaře či v době, kdy se blížil začátek akce. Dnes je situace jiná. Prodej se posouvá stále víc dopředu a...

18. prosince 2025  12:55

Zlín chce proinvestovat půl miliardy korun. Konečně zahájí proměnu Velkého kina

Rekonstrukce budovy Velkého kina ve Zlíně bude náročná po finanční i technické...

Město Zlín bude příští rok hospodařit podle schodkového rozpočtu, rozdíl mezi příjmy a výdaji je necelých 100 milionů korun. Ještě důležitější pro obyvatele je, že na investice půjde půl miliardy...

18. prosince 2025  9:19

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jihlava po deseti zápasech prohrála, první ligu vede Slavie. Vsetín si poradil se Zlínem

Momentka z utkání první hokejové Maxa ligy mezi Vsetínem a Zlínem.

Jihlavští hokejisté v první lize po sérii deseti vítězných zápasů prohráli ve Frýdku-Místku 1:2. V čele tabulky je po 32. kole vystřídala pražská Slavia, která zvítězila 3:1 v Sokolově a vede o dva...

17. prosince 2025  21:02

Nemstěte se nám. Zdrcená matka muže obviněného z únosu chlapce promluvila

Soud rozhoduje o vazbě pro muže obviněného z únosu chlapce v Halenkovicích....

Blíže nespecifikovaný ranní incident před vlastním domem byl impulzem, který ve středu přiměl k veřejnému vyjádření matku muže obviněného z únosu dvanáctiletého chlapce na Zlínsku. Podrobněji událost...

17. prosince 2025  16:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.