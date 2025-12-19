Řidič při couvání srazil ženu, kterou předtím vezl. Podlehla zraněním

Nehoda se stala před 19. hodinou. „Řidič osobního automobilu couval na parkovací místo u domu a bohužel srazil svou spolujezdkyni, která předtím vysedla z auta. Žena utrpěla poranění, kterým nedlouho po nehodě podlehla,“ řekl policejní mluvčí Petr Jaroš.
Na místo vyjeli záchranáři s lékařem. Ženi, která byla při vědomí, naložili do sanitky. „Přes veškerou snahu zdravotníků zemřela při převozu do nemocnice,“ upřesnila mluvčí Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Gabriela Netopilová Sluštíková.
Příčinami a okolnostmi havárie se nyní zabývají kriminalisté ve spolupráci s dopravními policisty.
Žena z Liptálu je podle dostupných údajů z policejních zdrojů 29. letošních obětí dopravních nehod ve Zlínském kraji. Za celý loňský rok zemřelo při nehodách na silnicích v regionu 15 lidí, letos je to tedy téměř dvakrát více. V roce 2023 bylo obětí dvacet.