Nehoda na Kroměřížsku blokovala důležitou objížďku, tvořily se dlouhé kolony

  15:59aktualizováno  16:50
K vážné nehodě dvou osobních aut došlo ve čtvrtek po poledni na silnici u obce Chomýž na Kroměřížsku. Jindy vcelku poklidná silnice je v těchto měsících součástí objízdné trasy frekventované komunikace mezi Holešovem a Bystřicí pod Hostýnem. Objížďka byla přes dvě hodiny v obou směrech zcela uzavřena a na místě se tvořily dlouhé kolony.
Střet dvou osobních vozidel u Chomýže na Kroměřížsku uzavřel obousměrně objízdnou trasu Holešov - Bystřice pod Hostýnem. Nehoda si vyžádala zásah složek IZS. (7. srpna 2025)

Na místě zasahovaly složky integrovaného záchranného systému. „Kolem třetí hodiny odpoledne se hasičům podařilo vozovku uklidit a řidiči mohli místem projíždět alespoň kyvadlově,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Javoříková. Po té hasiči odjela a přenechali místo policistům. „Po půl páté odpoledne už byla silnice zcela průjezdná,“ doplnil policejní mluvčí Radomír Šiška.

K nehodě byli krátce před jednou hodinou odpolední vysláni profesionální hasiči ze stanic Bystřice pod Hostýnem a Holešov. V jednom z vozidel cestovala řidička se spolujezdcem. Ženě hasiči poskytli první psychologickou pomoc.

Ve druhém vozidle byl pouze řidič, který po nárazu zůstal v autě zaklíněn. Hasiči jej vyprostili ven s využitím páteřové desky. Všechny tři lidi si do péče převzala posádka zdravotnické záchranné služby.

Při nehodě dvou aut na Zlínsku se zranili čtyři lidé, děti vyvázly bez újmy

„U vozidel hasiči provedli protipožární opatření a odpojení autobaterií. K úniku provozních kapalin nedošlo. Nyní na místě probíhá vyšetřování ze strany Policie ČR a silnice je stále uzavřena,“ dodala mluvčí hasičů.

Kvůli nehodě byla také výrazně zpožděna řada autobusových spojů. Došlo ke zpoždění linek 250, 251 a náhradní autobusové dopravy. „Z důvodu rozsahu omezení se může zpoždění přenášet na další linky v oblasti a ve výjimečných případech může dojít k odřeknutí spojů. Zastávka Chomýž je dočasně bez obsloužení,“ upozornil Jan Malý ze společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje.

Frekventovaný hlavní tah mezi obcemi Bílavsko a Hlinsko je kvůli opravě od dubna uzavřený, omezení potrvá až do listopadu. Objízdná trasa vedla právě přes Chomýž, Brusné a Slavkov pod Hostýnem.

Jiné auto začalo po nárazu do stromu hořet

Jiná vážná dopravní nehoda se ve středu odpoledne stala jen o dva kilometry dál v obci Jankovice. I tam museli zasahovat záchranáři. Řidič se svým osobním autem sjel mimo silnici a narazil do vzrostlého stromu. Ihned po nárazu začal vůz hořet.

I přes vážné zranění se muži podařilo dostat mimo vozidlo. „To už u něj zastavili další řidiči a muže přenesli dál do bezpečné vzdálenosti od hořícího auta. To se poté snažili uhasit hasicím přístrojem, což se jim ale nepodařilo. V tu dobu na místě zastavil náš profesionální hasič. Vzhledem k nedostatečnému množství hasicích přístrojů, nemělo cenu v hašení pokračovat. Proto se věnoval zraněnému řidiči. To už ale u nehody zastavila řidička zdravotnice. Do příjezdu jednotek hasičů a posádky zdravotnické záchranné služby tak poskytovala muži odbornou první pomoc,“ popsala mluvčí hasičů Lucie Javoříková.

Rychlá jízda jako zabiják. Od roku 2010 vzala ve Zlínském kraji 182 životů

Na místo přijeli profesionální hasiči z Holešova a Bystřice pod Hostýnem a místní jednotka dobrovolných hasičů. Během pár minut měli požár vozidla zlikvidovaný. Plameny však přeskočily i na strom, do kterého řidič narazil, a ten začal hořet. Uhasili i strom, do kterého řidič narazil a plameny na něj přeskočily.

