Covid blokuje dopravcům řidiče autobusů, linky zatím omezovat nemusejí

Teď začíná být situace stejně špatná, ovšem autobusové linky omezeny nejsou, což je pro dopravce složitější. „Situace je u nás horší než na jaře,“ hlásil ředitel osobní dopravy firmy Transdev Morava Roman Havko. „Můžeme říci, že je kritická, ale ještě ne tak, že bychom museli omezovat spoje.“

Tento dopravce zajišťuje autobusové linky s firmou TQM holding na Vsetínsku a mimo práci měl v této oblasti skoro třicet procent šoférů. Zhruba polovina byla nemocná a polovina v karanténě.

„Doplňujeme tam řidiče hlavně z oblasti Nového Jičína, která je nejblíže, případně z Bruntálu a Frýdku-Místku,“ popsal Havko. „Aktuálně zajišťujeme všechny spoje bez omezení, nicméně další vývoj nelze předvídat.“

Celofiremní nemocnost byla v první třetině prosince v Transdevu přes 18 procent (mimo práci bylo 70 lidí), ještě v říjnu přitom byla sedm procent.

„S nepřítomností řidičů, kterou způsobuje koronavirus, se aktuálně umíme vyrovnat. To se však může ze dne na den, dokonce i z hodiny na hodinu změnit,“ podotkl Jan Holub, mluvčí společnosti Arriva, která jezdí na Zlínsku.

Podobná situace je i jinde: řidičů ubývá, ale dopravci stále zvládají vypravovat všechny spoje podle jízdních řádů, které připravil Zlínský kraj, jenž si dopravu objednává. „Jsme personálně na hraně, ale situaci i za cenu přesčasů zvládáme. Především díky obrovskému nasazení našich řidičů,“ zmínil mluvčí společnosti Z-Group bus Miroslav Slaný.

„Není to v pořádku, nejsme v klidu, ale zatím to stíháme. Otázka je, jak moc se situace ještě zhorší,“ nastínil zástupce ředitele pro autobusovou dopravu ČSAD Uherské Hradiště Ivan Kallus.

Z toho mají dopravci obavy, někde hodně velké. „Nedostatek řidičů může v krátké době ochromit ekonomiku celého státu. Když se lidé nedostanou do práce, ekonomika naší země bude trpět,“ upozornil Jakub Vyskočil, majitel dopravní skupiny BusLine, která však ve Zlínském kraji nejezdí.

Nové autobusy mají zasklenou kabinu řidiče

Podle něho by se měl problémem zabývat a s dopravci jednat i ministr dopravy. „Kdyby šlo do tuhého, museli bychom to řešit omezováním spojů. Budeme však dělat maximum pro to, aby se to nestalo,“ reagoval jednatel krajské společnosti Koved (Koordinátor veřejné dopravy) Martin Štětkář.

S dopravci je v kontaktu, zatím od nich však nemá informace o tom, že by absence řidičů překročila únosnou mez. „V současné době není situace tak špatná, jak byla letos na jaře,“ míní Štětkář.

Dopravci sami se snaží nákazám šoférů předcházet různými opatřeními. Zatím není jako na jaře zakázáno odbavování předními dveřmi. Ale v některých autobusech cestujícím zakazují sedět na sedadlech hned za řidičem.

„V loňském roce jsme investovali přes pět milionů korun do zasklení kabin řidičů, abychom zvýšili úroveň jejich ochrany, zároveň je stále zásobujeme ochrannými a dezinfekčními prostředky,“ přiblížil Holub.

„Nové autobusy, kterých máme v oblasti Vsetína osmdesát procent, mají už zasklenou kabinu řidičů,“ upozornil Havko. „U starších si mohou dát řidiči vedle sebe zábranu z plastu, kterou jsme pro tyto účely vyrobili.“

Spousta řidičů je očkovaných

Dopravci by také byli rádi, kdyby bylo co nejvíce jejich řidičů naočkovaných. V Z-Group bus jich má druhou dávku vakcíny zhruba sedmdesát procent. „Zbytek v souladu s vládním nařízením testujeme každý týden,“ zmínil Slaný. „Jinak samozřejmě využíváme všechny dostupné ochranné prostředky.“

S nedostatkem řidičů se potýká i městská hromadná doprava ve Zlíně, ovšem situace tam není podle ředitele Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice kritická. „Zvládáme to,“ sdělil ředitel Josef Kocháň.

Autobusoví dopravci se také potýkají s cestujícími, kteří odmítají nosit respirátor nebo roušku. V takovém případě by podle Štětkáře měl řidič zavolat státní nebo městkou policii, i když to způsobí zpoždění spoje, což platí pro autobusové i regionální vlakové spoje.

„Setkáváme se s takovými problémy,“ potvrdil Štětkář. Přednedávnem vykázání pasažéra bez roušky zbrzdilo vlakový spoj v kraji o půl hodiny. „Jsou to absurdní věci, které se nám nelíbí, ale musíme s nimi bojovat,“ podotkl Štětkář.