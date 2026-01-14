Dotkne se to také před rokem zavedených vlakových spojů z Horní Lidče do slovenského Púchova.
„Náhradní doprava na trati Vsetín – Horní Lideč bude řešena autobusovou linkou 101. Jde o standardní linku, která bude posílena o nové spoje, aby pokryla potřebu cestujících,“ přiblížil mluvčí krajské společnosti Koved (Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje) Jan Malý.
„Pokud jde o přeshraniční linku, bude řešena autobusy číslo 1 101. Pojedou ze Vsetína přímo do Púchova, takže lidé nebudou muset přestupovat,“ doplnil.
Oprava železnice na Vsetínsku si vyžádá výluky, první bude už koncem října
Cestující musejí počítat i s tím, že kvůli výluce bude Valašský expres z Prahy na Slovensko končit ve Vsetíně. Odtud bude do Púchova, případně Žiliny zajištěná náhradní autobusová doprava.
„Potíž bude v tom, že vlaková doprava kromě železničních přejezdů nikomu nekomplikuje život, zatímco autobusová zahušťuje silniční síť,“ nastínil starosta Vsetína Jiří Čunek. „Navíc stále dokončujeme autobusové nádraží, které bude hotové přibližně v červnu.“
Podle něho je doprava ve městě už tak hodně hustá, protože tam hodně lidí z okolí jezdí za prací. Teď se situace ještě zhorší o nové autobusové spoje.
„Chápeme ale, že každá modernizace něco stojí,“ poznamenal Čunek. „Omezení to bude, ale jinak to udělat nejde,“ sdělil starosta Horní Lidče Josef Tkadlec. „Jsme v kontaktu s dopravci a řešili jsme například prostory pro autobusy, které budou pod nádražím.“
Úprava nestabilního svahu
Správa železnic (SŽ) začala už loni v říjnu sanovat nestabilní svah u trati nedaleko Lidečka. V únoru pak zahájí úpravu celé trati ze Vsetína přes Horní Lideč ke státní hranici.
„Kromě výměny kolejového roštu a zřízení bezstykové koleje dojde i k obnově odvodňovacích zařízení a sanaci mostů a propustků,“ zmínila mluvčí SŽ Nela Eberl Friebová.
„Práce zahrnou i přechod na střídavou napájecí soustavu, proto v úseku dojde k montáži nových trakčních stožárů, instalaci nového trolejového vedení a zprovoznění nové trakční napájecí stanice Střelná,“ doplnila.
Zlínsko a slovenský Púchov po letech propojí vlaky, první vyjedou v červenci
SŽ tento rok plánuje také další akce, které se dotknou cestujících. Od 8. srpna do 14. září opraví přejezdy a trať mezi Bystřicí pod Hostýnem, Holešovem a Hulínem, od 1. do 12. července úsek mezi Kunovicemi a Uherským Ostrohem.
Největší letošní akcí bude ale modernizace železniční trati z Otrokovic do Zlína, kde má vyrůst dopravní terminál. Termín zahájení ještě není daný, ačkoliv SŽ má už povolení a je připravená vybrat firmu.
Začít měla lednu 2026, ale situaci zkomplikovala výměna vlády. Teď jde o to, jestli bude dost peněz ve Státním fondu dopravní infrastruktury. Pokud ano, práce by se mohly rozběhnout přibližně v polovině roku.
Zrušení nevyužívaných vlaků
S novými jízdními řády, které začaly platit loni 14. prosince, došlo ve vlakové a autobusové dopravě k několika změnám. Na trati z Kroměříže do Zborovic byly zrušeny tři páry spojů, které byly málo využívané. Místo nich mají lidé k dispozici nové nebo upravené autobusové spoje.
Také na trati z Újezdce u Luhačovic byly zrušeny nevyužívané vlaky, ovšem s tím, že ty zachované jezdí až do Uherského Brodu.
Na Kroměřížsku byla změněna čísla některých autobusových linek, na více místech kraje jména zastávek. Dojde také ke sloučení názvů zastávek „Zlín, nemocnice“ pro linkovou dopravu a „Zlín, Věžové domy“ pro MHD Zlín-Otrokovice. Společný název bude „Zlín, Věžové domy“. Na některých linkách přibudou nové zastávky.
Zlínský kraj chce zefektivnit veřejnou dopravu, otestuje nástup všemi dveřmi
Koved také posílí spoje během víkendů v lednu a v únoru spoje na Pustevny. Bude se tam konat akce Ledové sochy, která je oblíbeným cílem návštěvníků.
Nově už je také možné na dvou linkách nastupovat všemi dveřmi, tedy nejen těmi u řidiče. To by mělo zrychlit cestování. Pokud se to osvědčí, Koved to za rok zavede plošně.
S novými jízdními řády se zlepšilo také spojení kraje s Prahou, Vídní a Varšavou. České dráhy přidaly nový pár vlaků z Vídně do Krakova, které zastavují i v Otrokovicích.
Do Vídně nebo Polska každé dvě hodiny
„Cílem je, aby vlaky mezi Vídní a Polskem jezdily každé dvě hodiny, a teď tam jsou ještě pauzy čtyři hodiny,“ upřesnil mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
Dráhy vypravují i nový posilový vlak EuroCity, který jede v neděli večer na trase Praha – Olomouc – Otrokovice – Břeclav – Bratislava a v pondělí ráno zpět.
Leo Express zavede na konci dubna linku z Prahy do Bratislavy, která bude také zastavovat ve Zlínském kraji. Půjde o dva zpáteční spoje denně, ranní a odpolední. Od prosince 2026 chce začít jezdit z Prahy přes Zlínský kraj do Hodonína RegioJet. Vypraví jeden spoj denně tam a zpět.
10. dubna 2022