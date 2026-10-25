Dnes si musejí aplikaci před jízdou aktivovat, aby spočítala a zaplatila jízdné z jejich účtu. Nově by to měla dělat automaticky. Člověk bude mít mobil stále v kapse, a přesto zaplatí. Jde o krok, který má učinit odbavovací proces „neviditelným“. Testovací provoz by mohl začít za dva roky.
„Aplikace by měla mít novou funkci, která by počítala jízdné, aniž by si ji musel cestující zapnout. Sama by poznala, že cestuje ve veřejné dopravě,“ nastínil mluvčí krajské společnosti KOVED Jan Malý.
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Aplikace zná jízdní řády, takže bude vědět, kdy a kam která linka jede. A když do ní člověk nasedne, tak z jeho pohybu odvodí, že jede autobusem či trolejbusem. Navíc když bude zastavovat na zastávkách, které jsou v jízdních řádech. „Aplikace by měla poznat, že poloha cestujícího odpovídá časově i trasově jízdnímu řádu,“ poznamenal Malý.
Pokud někdo nebude mít k moderní verzi důvěru, nemusí ji využívat. A dál si může aplikaci před jízdou aktivovat ručně.
Testování jen na dvou místech
S vývojem nové generace bezkontaktního odbavování založeného na technologii Be-In/Be-Out (BIBO) začala švýcarská firma FAIRTIQ. Trvat jí to má zhruba dva roky.
Testovat ho bude na dvou místech: v metropolitní oblasti Frankfurtu nad Mohanem a ve Zlínském kraji. Smysl je v tom, že první lokalita je hustě zalidněná, druhá výrazně méně.
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„Dalším krokem v oblasti digitálního odbavování není jen zjednodušit nákup jízdního dokladu – jde o to, aby proces odbavení jako takový zcela zmizel,“ řekl Gian-Mattia Schucan, zakladatel společnosti FAIRTIQ. „Prostřednictvím projektu BIBO Next tuto vizi posouváme o krok dál a připravujeme odbavování BIBO na nasazení v celé Evropě,“ doplnil.
Počet lidí, kteří FAIRTIQ ve Zlínském kraji využívají, stále roste. Stejně jako počet jízd, jež jsou prostřednictvím aplikace placeny. V červnu 2024 to byly dva tisíce, v červnu 2025 už 60 tisíc a v červnu 2026 téměř sto tisíc.
„Nárůst je kontinuální, takže bychom se měli dostat přes sto tisíc jízd měsíčně. Jen červenec a srpen bývá slabší,“ podotkl Malý.