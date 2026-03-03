Přednášku na zlínském zámku zorganizovala Kancelář architekta města Zlína.
Podle Říhy bylo původní myšlenkou u dopravního terminálu, že výpravní budova by se opravila, nebo byla součástí továrního areálu. Ve hře bylo také podzemní parkoviště pro třicet autobusů vedle nádraží. „Když odhlédnu od výše investice, je to nejlepší dopravní řešení,“ domnívá se Říha.
Podle současných plánů bude na novém autobusovém nádraží třicet stání, nyní je jich tam sedmdesát. Odstavná plocha pro autobusy má vzniknout za řekou poblíž teplárny. Stará výpravní budova půjde k zemi a místo ní vyroste nová, se sedmi patry. Majitelem a investorem je firma Z-Group podnikatele Zdeňka Zemka, která chce postavit ještě komerční budovu.
Podle Říhy by bylo lepší, kdyby se na celý prostor vypsala soutěž. Situaci ale komplikuje fakt, že tam má pozemky více vlastníků, například město, kraj a firma Cream. Rovněž preferoval, kdyby se zvýšila křižovatka Gahurovy a Vavrečkovy ulice a na všech stranách byly přechody a semafory, což bylo součástí staršího návrhu.
„Tento návrh jsme odkoukali v Tokiu. Znamenal by, že červená by byla na všech semaforech současně a chodci by mohli kamkoliv,“ popsal. „Vliv na automobilovou dopravu by byl největší, ale byla by to obrovská přidaná hodnota pro chodce.“
Rovnováha a sdílená doprava
Říha je sice odborník na dopravu, ale neprosazuje automobilismus. Preferuje chodce, cyklisty, vlaky a hromadnou dopravu. Klíčová je podle něj rovnováha a sdílená doprava. Zlín dle jeho názoru upřednostňuje auta z devadesáti procent.
Když mluvil o autonomní dopravě, upozornil, že radnice by neměla stavět parkovací domy, protože za patnáct až dvacet let nebudou potřeba. „Auto může večer samo odjet na parkovací plochu před nákupní centrum, nebo jinam, kde nikoho neobtěžuje. A ráno přijede za majitelem.“
Zlín plánuje parkovací domy na okraji města či u Březnické ulice. Říha to nedoporučuje. „Ale jsou to politická rozhodnutí,“ naznačil. „Voliči a politici se vzájemně ovlivňují, více však politici reagují na voliče. Není tady edukace, mělo by se začínat ve školách.“
Odmítá i doplňování parkovacích míst na úkor zeleně nebo rozšiřování hlavní cesty a křižovatky. Naopak mu dává smysl revitalizovat veřejná prostranství pro chodce a cyklisty.
Lidé se ptali například na tunel, jenž by mohl vést od mrakodrapu po městské divadlo a na který má město studii. Říha vysvětlil, že pokud by se k němu měla připojit i Dlouhá ulice, musela by pod zemí vzniknout okružní křižovatka, což se dělá třeba v Norsku. Ekonomicky to ale považuje za nesmysl.
Parkoviště na střeše nádraží?
Zazněl i dotaz, proč nevznikne parkoviště na střeše nového autobusového nádraží jako na Zvonařce v Brně. „Šlo by to, ale bylo by to komplikované. Muselo by se zasáhnout do Gahurovy ulice,“ odpověděl Říha.
„Bylo by s ní v jedné rovině,“ reagoval divák.
„Nevím, jestli by bylo příjemné, mít takovou střešní krajinu vedle parku,“ poznamenal hlavní zlínský architekt Jindřich Nový.
Další dotaz zněl, jestli by kruhový objezd ve Vodní ulici zvládl nápor aut, kdyby firma Cream ve východní části továrního areálu postavila komerční centrum Fabrika. Podle dopravního modelu ano, ale Říha by preferoval, kdyby bylo ve Fabrice málo míst pro auta.
„Řešení dopravních problémů ve městě je, že se tam nezaparkuje,“ sdělil. Podle něho mají být města pro lidi, ne pro auta. „Auta jsou taky pro lidi,“ zazněl na to hlas z publika.