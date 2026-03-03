Problémy s dopravou ve Zlíně se vyřeší, když tam lidé nezaparkují, říká expert

Milan Libiger
  9:09
Dopravní expert Karel Říha mluvil na přednášce ve Zlíně o chystaném dopravním terminálu i budoucnosti dopravy ve městě. Bývalý šéf radničního odboru dopravy je dnes spolupracovníkem Správy železnic, která příští rok zahájí elektrifikaci trati z Otrokovic do Zlína. Její součástí je dopravní terminál, na jehož návrzích se podílel.
Fotogalerie3

Vizualizace nové výpravní budovy vlakového nádraží ve Zlíně (duben 2025) | foto: Správa železnic

Přednášku na zlínském zámku zorganizovala Kancelář architekta města Zlína.

Podle Říhy bylo původní myšlenkou u dopravního terminálu, že výpravní budova by se opravila, nebo byla součástí továrního areálu. Ve hře bylo také podzemní parkoviště pro třicet autobusů vedle nádraží. „Když odhlédnu od výše investice, je to nejlepší dopravní řešení,“ domnívá se Říha.

Podle současných plánů bude na novém autobusovém nádraží třicet stání, nyní je jich tam sedmdesát. Odstavná plocha pro autobusy má vzniknout za řekou poblíž teplárny. Stará výpravní budova půjde k zemi a místo ní vyroste nová, se sedmi patry. Majitelem a investorem je firma Z-Group podnikatele Zdeňka Zemka, která chce postavit ještě komerční budovu.

Nový dopravní terminál má stavební povolení. Modernizace trati se blíží

Podle Říhy by bylo lepší, kdyby se na celý prostor vypsala soutěž. Situaci ale komplikuje fakt, že tam má pozemky více vlastníků, například město, kraj a firma Cream. Rovněž preferoval, kdyby se zvýšila křižovatka Gahurovy a Vavrečkovy ulice a na všech stranách byly přechody a semafory, což bylo součástí staršího návrhu.

„Tento návrh jsme odkoukali v Tokiu. Znamenal by, že červená by byla na všech semaforech současně a chodci by mohli kamkoliv,“ popsal. „Vliv na automobilovou dopravu by byl největší, ale byla by to obrovská přidaná hodnota pro chodce.“

Rovnováha a sdílená doprava

Říha je sice odborník na dopravu, ale neprosazuje automobilismus. Preferuje chodce, cyklisty, vlaky a hromadnou dopravu. Klíčová je podle něj rovnováha a sdílená doprava. Zlín dle jeho názoru upřednostňuje auta z devadesáti procent.

Když mluvil o autonomní dopravě, upozornil, že radnice by neměla stavět parkovací domy, protože za patnáct až dvacet let nebudou potřeba. „Auto může večer samo odjet na parkovací plochu před nákupní centrum, nebo jinam, kde nikoho neobtěžuje. A ráno přijede za majitelem.“

Cyklotrasa propojí Jižní Svahy s centrem Zlína, zvýší dopravní bezpečnost

Zlín plánuje parkovací domy na okraji města či u Březnické ulice. Říha to nedoporučuje. „Ale jsou to politická rozhodnutí,“ naznačil. „Voliči a politici se vzájemně ovlivňují, více však politici reagují na voliče. Není tady edukace, mělo by se začínat ve školách.“

Odmítá i doplňování parkovacích míst na úkor zeleně nebo rozšiřování hlavní cesty a křižovatky. Naopak mu dává smysl revitalizovat veřejná prostranství pro chodce a cyklisty.

Lidé se ptali například na tunel, jenž by mohl vést od mrakodrapu po městské divadlo a na který má město studii. Říha vysvětlil, že pokud by se k němu měla připojit i Dlouhá ulice, musela by pod zemí vzniknout okružní křižovatka, což se dělá třeba v Norsku. Ekonomicky to ale považuje za nesmysl.

Parkoviště na střeše nádraží?

Zazněl i dotaz, proč nevznikne parkoviště na střeše nového autobusového nádraží jako na Zvonařce v Brně. „Šlo by to, ale bylo by to komplikované. Muselo by se zasáhnout do Gahurovy ulice,“ odpověděl Říha.

„Bylo by s ní v jedné rovině,“ reagoval divák.

„Nevím, jestli by bylo příjemné, mít takovou střešní krajinu vedle parku,“ poznamenal hlavní zlínský architekt Jindřich Nový.

Řidiče v létě opět čekají komplikace, průtah Zlínem se uzavře z obou stran

Další dotaz zněl, jestli by kruhový objezd ve Vodní ulici zvládl nápor aut, kdyby firma Cream ve východní části továrního areálu postavila komerční centrum Fabrika. Podle dopravního modelu ano, ale Říha by preferoval, kdyby bylo ve Fabrice málo míst pro auta.

„Řešení dopravních problémů ve městě je, že se tam nezaparkuje,“ sdělil. Podle něho mají být města pro lidi, ne pro auta. „Auta jsou taky pro lidi,“ zazněl na to hlas z publika.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Skandální, nesouhlasí Babiš s podmínkou za týrání psa. Tejc podle něj podá stížnost

Ministři přichází na zasedání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (23....

Premiér Andrej Babiš (ANO) nesouhlasí s pravomocným podmíněným trestem pro muže, který týral psa. Obrátil se kvůli tomu na ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO). Tejc mu podle něj sdělil, že...

Zlín - Plzeň 3:0, překvapivé zaváhání favorita, za domácí pálil dvakrát Cupák

Zlínští hráči se radují z gólu proti Plzni.

Ve čtvrtek po penaltách vypadli s Panathinaikosem v Evropské lize, chuť si plzeňští fotbalisté nespravili ani v domácí soutěži. V rámci 24. kola totiž překvapivě padli ve Zlíně 0:3. Za domácí se v...

Dvě tváře, jedna síla. Nová kampaň ženské repre ukazuje fotbalistky netradičně

Tereza Krejčiříková a Antonie Stárová

Už v úterý české fotbalistky odstartují boj o historickou účast na mistrovství světa. V Uherském Hradišti přivítají od 18:30 Wales, účastnice loňského Eura žen. A zároveň spouštějí kampaň s názvem...

Místo osmdesátky 227 km/h. Obchvat Frýdku-Místku měl rekord v rychlosti i počtu pokut

Obchvat Frýdku-Místku vyvolává emoce i po svém zprovoznění. (17. července 2025)

Vášeň řidičů pro rychlost je nezkrotná. Svědčí o tom nejen druhé místo mezi příčinami dopravních nehod, v tomto případě však s nejtragičtějšími následky, ale i množství pokut udělených na základě...

Čiperova vila má zpět původní krásu, vnučky exministra přijely přes půl světa

Po rok a půl dlouhé rekonstrukci byla otevřena vila baťovského ředitele...

Kdysi tady bydlel muž číslo dvě ve firmě Baťa, starosta a ministr. Po druhé světové válce dům sloužil desítky let jako dětský domov, pak zde sídlilo poradenské a krizové centrum, které se...

Problémy s dopravou ve Zlíně se vyřeší, když tam lidé nezaparkují, říká expert

Vizualizace nové výpravní budovy vlakového nádraží ve Zlíně (duben 2025)

Dopravní expert Karel Říha mluvil na přednášce ve Zlíně o chystaném dopravním terminálu i budoucnosti dopravy ve městě. Bývalý šéf radničního odboru dopravy je dnes spolupracovníkem Správy železnic,...

3. března 2026  9:09

Auto na Zlínsku se srazilo s motorkou. Zahynul její řidič se spolujezdkyní

Dopravní nehoda, střet auta a motorky v ulici Ve Žlíbku, Praha (17.7.2024)

Řidič motocyklu a jeho spolujezdkyně zahynuli v pondělí odpoledne při srážce s osobním autem na silnici I/57 u Poteče na Zlínsku. Kvůli nehodě byla silnice několik hodin obousměrně uzavřena a...

2. března 2026  20:49

Tři měsíce do festivalu. U zámku bude nová zóna pro setkání se světem filmu

Prestižní ocenění Zlatý střevíček za celoživotní přínos kinematografii pro děti...

Světové, mezinárodní i české filmové premiéry a k tomu 300 filmů z 50 zemí světa. Nejstarší filmový svátek svého druhu na světě Zlín Film Festival vstoupil do další fáze příprav a organizátoři...

2. března 2026  16:12

Klienti s Alzheimerem čekají na lůžko i tři čtvrtě roku. Ve Zlíně pomůže nový domov

Ve Zlíně-Malenovicích začal fungovat nový domov se zvláštním režimem, který...

Ve Zlínském kraji začal fungovat nový domov pro klienty s různými typy demence. Dohromady je v regionu zhruba 1 300 lůžek, teď přibylo dalších 40 ve Zlíně-Malenovicích. Po této službě je ale stále...

2. března 2026  12:57

Dvě tváře, jedna síla. Nová kampaň ženské repre ukazuje fotbalistky netradičně

Tereza Krejčiříková a Antonie Stárová

Už v úterý české fotbalistky odstartují boj o historickou účast na mistrovství světa. V Uherském Hradišti přivítají od 18:30 Wales, účastnice loňského Eura žen. A zároveň spouštějí kampaň s názvem...

2. března 2026  12:18

Srdínko, ven! znělo stadionem. Zlín odvrátil blamáž, klid ale nemá

Radost zlínských hokejistů po utkání s Litoměřicemi.

Úleva z last minute postupu do předkola play off se mísila se vztekem ze sezony, která příznivcům hokejistů RI Okna Zlín zatím přinesla jen pramálo radosti.

2. března 2026  9:47

Sport i vzdělání. Pod lyžařským svahem ve Zlíně vznikne kampus za miliardu

Baťův památník ve Zlíně ve svahu nad městem

Zlínský kraj, město Zlín a firma Synot společně promění okolí Památníku Tomáše Bati a prostor za vedlejším gymnáziem. V plánu je nová sportovní hala, podzemní parkoviště a školní kampus. Město zde...

2. března 2026  9:24

Že by se nám po dvou výhrách dýchalo lépe? To vůbec, odmítl trenér Skuhravý

Roman Skuhravý, trenér fotbalistů Slovácka, v Jablonci.

Fotbalisté Slovácka se po překvapivé výhře 2:0 v Karviné znovu vzdálili sestupové příčce v Chance Lize. „Ta výhra je pro mě důležitá, neboť vím, jak cenná je pro klub, pro lidi, s nimiž se denně...

1. března 2026  19:26

Zlín - Plzeň 3:0, překvapivé zaváhání favorita, za domácí pálil dvakrát Cupák

Zlínští hráči se radují z gólu proti Plzni.

Ve čtvrtek po penaltách vypadli s Panathinaikosem v Evropské lize, chuť si plzeňští fotbalisté nespravili ani v domácí soutěži. V rámci 24. kola totiž překvapivě padli ve Zlíně 0:3. Za domácí se v...

1. března 2026  17:57

Karviná - Slovácko 0:2, hosté udrželi vedení i v deseti, v nastavení ještě zvýšili

Záložník Karviné Emmanuel Ayaosi se snaží obejít Adoniju Ouandeho ze Slovácka.

Nelichotivou bilanci ze začátku jara se ve 24. kole Chance Ligy nepodařilo zlepšit fotbalistům Karviné. Ti zatím ještě nezískali ani bod a také z nedělního domácího zápasu se Slováckem odchází...

1. března 2026  15:33

Prodej rodinného domu, 120 m2, Uherský…
Prodej rodinného domu, 120 m2, Uherský…

Hráza, Uherský Ostroh - Ostrožské Předměstí, okres Uherské Hradiště
5 790 000 Kč

Více z nabídky 4 335 nemovitostí

Na rybnících u Hulína letos zimují kolpík bílý a labuť zpěvná, je to rarita

Kolpík bílý je teplomilný vodní pták, který žije v jižní Evropě. Pouze několik...

Na Záhlinických rybnících u Hulína na Kroměřížsku letos zimují kolpík bílý a labuť zpěvná. Setkání těchto dvou exotických ptačích druhů v únoru na jednom místě v tuzemsku považují odborníci za velkou...

1. března 2026

Socha mě těší, ale je to obří nadsázka, říká Dostál na prahu unikátního rekordu

Stanislav Dostál odehraje v nedělním domácím duelu s Plzní jako první zlínský...

Unikát, rarita, symbol věrnosti až za hrob. V červnu mu bude 35 let, přesto celou kariéru obléká jen dres rodného Zlína. A v nedělním domácím zápase s Plzní se brankář Stanislav Dostál stane prvním...

1. března 2026  6:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.