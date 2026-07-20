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Zákaz odbočení. Řidiči si zvykají na změny na křižovatkách v centru Zlína

Milan Libiger
  15:37
Řidiči si v centru Zlína zvykají na změny, které upravují jejich odbočování na klíčových křižovatkách ve městě. Od minulého týdne například neodbočí na přetížené křižovatce u tržiště Pod Kaštany ve směru od Kongresového centru doleva na Otrokovice.

„Tato změna by měla přinést plynulejší průjezd městem. Zároveň už nebude zablokovaná křižovatka pod Kongresovým centrem a zvýší se kapacita průjezdu touto křižovatkou,“ nastínila policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Křižovatka, přes niž denně projede kolem 30 tisíc aut, by měla být volnější ve směru od Jižních Svahů i náměstí Míru, kde bude moci být o něco delší dobu zelená.

Zásadní novinka čeká řidiče ve Zlíně pod Kulturním centrem. Zrušení odbočení vlevo uvolní prostor pro výrazné kapacitní posílení hlavního tahu ze sídliště Jižní Svahy. (11. června 2026)
Bytové domy na ulici Dlouhá ve Zlíně (červen 2026)
U Městského divadla ve směru k tržišti řidiči získají další odbočovací pruh vlevo, což pomůže zkrátit fronty a zrychlit průjezd celým úsekem. (11. června 2026)
U Městského divadla ve směru k tržišti řidiči získají další odbočovací pruh vlevo, což pomůže zkrátit fronty a zrychlit průjezd celým úsekem. (11. června 2026)
7 fotografií

„Nemám žádné zprávy o tom, že by v místě po změně mělo dojít k nějaké kolizi,“ poznamenal radní města Zlína přes dopravu Václav Kovář.

„Někteří řidiči samozřejmě trochu váhají, protože byli historicky zvyklí na nějakou svou trasu. Změnu realizujeme schválně v období letních prázdnin, kdy je provoz klidnější. Věřím, že do začátku nového školního roku si na úpravu vedení jízdních pruhů zvyknou všichni řidiči,“ doplnil.

Prázdniny ve Zlíně začaly dopravními uzavírkami, kolaps se zatím nekoná

Motoristé, kteří jezdí od Kongresového centra na Otrokovice, budou mít tři jiné možnosti. Jedna trasa povede po Štefánikově ulici a ulici Osvoboditelů kolem divadla, kde jsou už od půlky června rozšířené možnosti pro odbočení vlevo. Místo jednoho pruhu k tomu slouží dva.

„Pro některé řidiče to bude komplikace, ale musíme se na střed města dívat komplexně,“ zmínil Kovář. „Semafory díky této změně odbaví více aut, což by mělo mít celkový přínos pro dopravu.“

Průjezd Zlínem mají zrychlit změny na frekventovaných křižovatkách v centru

Další možností je jízda přes svitovský areál, když šoféři projedou křižovatku u tržiště rovně. Třetí pak kolem Památníku Tomáše Bati a po Březnické ulici směrem k mrakodrapu na výpadovku do Otrokovic.

Další změna se týká křižovatky u Kolektivního domu, kde budou pro směr od lázní vyhrazené dva jízdní pruhy, přičemž dosud to byl jenom jeden. Krajní zůstane smíšený s možností odbočení doprava, střední bude pouze pro jízdu rovně.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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