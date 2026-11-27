„V podstatě kompletně měníme celý koncept jízdních řádů, linek, oběhů a návazností. Spouštíme je v netradičním termínu 13. prosince společně s ostatními dopravci v souvislosti s celostátními změnami jízdních řádů vlakové a autobusové dopravy,“ přiblížil Jan Tesař, vedoucí dispečer Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice.
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„Všechny linky jsou nově koncipovány tak, aby se nikde v síti MHD spoje nesjížděly. Proto má většina spojů posun odjezdů o několik minut,“ doplnil.
Na Jižní Svahy a z nich budou trolejbusy jezdit ve špičku každé tři až čtyři minuty. Z Prštného do centra zhruba každých pět minut, o víkendu deset.
Největší změny pro Jižní Svahy
Nejvíce změn se týká spojů mezi Jižními Svahy a středem města, případně Baťovou nemocnicí. Nově pojedou na lince 8 ze sídliště přímo do nemocnice jen tři ranní a tři odpolední. Jinak budou muset cestující přesedat na zastávce Školní. Od nemocnice pojede linka 8 ke sportovní hale.
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Linka 9 už k nemocnici jezdit nebude, s výjimkou tří ranních a tří odpoledních spojů. Jinak pojede ze sídliště přes zastávku Školní k náměstí Míru a zpátky na Jižní Svahy. Nahradí ji linka 7, jejíž trasa povede od sportovní haly kolem nemocnice na Jižní Svahy.
Linka 10 pojede nově z Malenovic na Školní, nikoliv na Jižní Svahy. Linka 14 zase z Jižních Svahů na Filmové ateliéry a využije novou zastávku Zimní stadion. Nahradí autobus 32, který bude jezdit přes Kudlov na konečnou U Majáku.
Přibudou také spoje do Kostelce a Štípy, tedy i do zoo Lešná. Ve špičku budou jezdit dopoledne každých 10 minut, odpoledne a o víkendech každých 15 minut. Bude tam zavedena posilová autobusová linka 34.
Více pojede autobusů z centra Zlína do Velíkové. V Otrokovicích budou na lince 55 nově jezdit většinou trolejbusy a jejich trasa se prodlouží až po zastávku Nadjezd. Jako zrychlená alternativa mezi Otrokovicemi a Baťovou nemocnicí bude nově jezdit každou hodinu linka 70.
Pomohly sčítací rámy
„Změny vycházejí z našich dlouhodobých poznatků z provozu, využili jsme také sčítací rámy na nových vozidlech, které nám poskytly spoustu informací o tocích cestujících,“ zmínil ředitel dopravního podniku Josef Kocháň. „Po zavedení změn bude MHD v našich městech opět o něco efektivnější a troufám si říci, že i z hlediska nákladů úspornější,“ věří.
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Promění se i celkový plán sítě hromadné dopravy a podoba zastávkových jízdních řádů. Cestujícím budou k dispozici pro jednodušší orientaci plány významných přestupních uzlů. Jízdní řády budou mít novou grafickou podobu a budou obsahovat i sloupce pro Štědrý den a Silvestr.
Další novinkou je aplikace DSZO SPOJE pro chytré telefony. Dokáže vyhledat spojení bez nutnosti připojení k internetu. Jde o alternativu k vyhledávači IDOS. Dojde i k úpravě značení nestandardních spojů vybraných linek. V prvních dvou dnech po zavedení nových jízdních řádů budou na vybraných zastávkách koordinátoři dopravního podniku, kteří cestujícím pomůžou s pochopením změn.