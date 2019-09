Řidiče v Hradišti čekají týdny v kolonách kvůli opravě vodoměrné šachty

Úplnou uzavírku zažijí řidiči v tomto úseku jen jednou v roce. Při tradičních Slováckých slavnostech vína a otevřených památek, které se uskuteční o tomto víkendu, proudí právě Sokolovskou ulicí tisíce krojovaných v sobotním průvodu.

Tehdy policie část ulice pro motoristy úplně uzavírá. Letos musejí řidiči na tomto úseku počítat s omezením i po skončení slavností.

„Práce jsme plánovali tak, aby negativně neovlivnily slavnosti vína. Začnou ale hned po víkendu,“ upozornil mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma s tím, že akce by měla trvat do 30. září.

Slovácké vodárny a kanalizace (SVaK) potřebují zrekonstruovat dosluhující vodoměrnou šachtu v ulici Sokolovská v blízkosti odbočky od Mařatic a nedaleko kruhového objezdu u prodejny Kaufland. Kvůli tomu bude v délce 50 metrů uzavřený jeden jízdní pruh ve směru na Jarošov.

Jde přitom o jednu ze dvou hlavních silnic mezi Zlínem a Hradištěm, kterou volí řidiči, aby se vyhnuli kolonám v Otrokovicích.

Denně tudy projede kolem 12 tisíc vozidel a každé omezení znamená zpomalení dopravy. V blízkosti oprav navíc vede i hojně využívaná cyklostezka nebo frekventovaný přechod pro chodce přes hlavní cestu.

Především v ranních a odpoledních špičkách musejí řidiči i cestující v autobusech počítat s kolonami i zdržením. Jak dlouhým, se zatím nedá odhadnout. Pokud budou kolony velké, budou dopravu řídit policisté.

„S ohledem na hustotu provozu v dané lokalitě policisté doporučují řidičům naplánovat cestu a počítat s dostatečnou časovou rezervou,“ uvedla mluvčí uherskohradišťské policie Milena Šabatová.

Objízdné trasy totiž navržené nejsou. Místní si možná najdou cestu některými ulicemi, ve spoustě z nich je ale zakázaný průjezd. A hlavní část dopravy žádnou jinou cestu mít nebude. Jako například autobusy, které přepravují školáky a pracující mezi Hradištěm a Zlínem.

„Je to frekventovaná trasa a i v běžném provozu ve špičkách doprava stojí třeba od firmy Mesit až po hlavní hradišťskou křižovatku. A při omezení to bude pochopitelně několikanásobně horší. Naše autobusy hlavně při výjezdech z města naberou zpoždění, možná desetiminutové, těžko říct. Ale komplikace to bude, to je jasné,“ poukázal zástupce ředitele pro autobusovou dopravu ČSAD Uherské Hradiště Ivan Kallus.

Stavební firma kvůli opravám uzavře krátkou cestu z ulice 1. máje, po které řidiči ze sídliště Východ a z části Mařatice odbočují na Zlín. Ti se na Sokolovskou ulici dostanou přes nedalekou okružní křižovatku, tam odbočí a po pár stovkách metrů narazí na semafor, který v místě zúžení silnice bude řídit dopravu.

Stejně tak zastaví i auta v opačném směru od Zlína. Další světelná signalizace bude pouštět řidiče z obydlené ulice Na Zápovědi, která v těchto místech na Sokolovskou navazuje.

Opravy za 1,4 milionu korun zvolil SVaK v nejvhodnějším možném termínu.

„Souvisí to s realizacemi jiných neméně důležitých stavebních akcí a termín také vyplynul z projednání záborů veřejného prostranství a komunikací s příslušnými úřady,“ informoval provozně-technický náměstek SVaK Jaroslav Soják s tím, že náklady platily vodárny.

Na sociálních sítích už se od zveřejnění omezení objevily námitky, zda tři týdny nejsou zbytečně dlouhá doba a nešlo by práce urychlit třeba o víkendech.

„O víkendu se pracovat nebude. Podle sdělení zhotovitelské firmy jsou na volné dny plánované technologické pauzy, například tvrdnutí betonu a konstrukčních vrstev,“ dodal mluvčí radnice.