Alkohol společnost toleruje, i proto rostou počty opilých řidičů

Zdejší řidiči totiž pijí nejvíc z celé země. Nejde ani tak o celkové počty, jako o množství vypitého alkoholu. Běžně nadýchají víc než jedno promile, což je hranice mezi přestupkem a trestným činem. Situace je o to horší, že platí dlouhodobě a k lepšímu se nemění.

Nejčastější výmluvy, které policisté slýchají, jsou „myslel jsem, že už jsem čistý“ nebo „jedu jen kousek“.

„Jsou ale i tací, kteří hlídce klidně řeknou, že si jedou koupit alkohol, protože doma už nemají,“ prozradil vrchní komisař krajské policie ve Zlíně Petr Jaroš.

Zmíněnému víkendu před koncem června předcházela bezpečnostní akce, policejních hlídek tedy bylo u silnic víc než jindy. V pátek zkontrolovaly přes tři tisíce vozidel. Pod vlivem alkoholu bylo 21 řidičů.

„Na to pak o víkendu navázaly standardní silniční kontroly a celkový počet se vyšplhal na šedesát,“ upřesnila mluvčí krajského ředitelství zlínské policie Lenka Javorková. Z toho 40 řidičů nadýchalo méně než 1 promile, tři hranici překročili a 6 řidičů před jízdou užilo drogy. Skupinu pak doplnilo 11 podnapilých cyklistů.

Víkend, ve kterém se setkalo rozvolnění koronavirových omezení s letním počasím, překonal i Velikonoce. Ty přinesly do statistiky obligátní třicítku podnapilých řidičů, z toho ale 12 nadýchalo víc než promile.

Na špici žebříčku se s hodnotou 2,49 promile dostal pětatřicetiletý muž, který naboural kovové zábradlí v Zubří. Druhá v pořadí se umístila 43letá žena, jež havarovala nedaleko Traplic. Nadýchala 2,34 promile.

Alkobrýle navodí pocity podobné opilosti

Koho teď napadlo, že o Velikonocích se to dá pochopit, měl by zpozornět. Právě vysoká míra tolerance společnosti vůči pití alkoholu má na jeho konzumaci zásadní vliv. Řidiče nevyjímaje.

„Tolerance je tady obrovská. Co je bráno jako norma, ze zdravotního hlediska rozhodně normální není,“ uvedla primářka oddělení pro léčbu závislostí na alkoholu kroměřížské psychiatrické nemocnice Adéla Stoklasová.

„Morava je na tom s konzumací alkoholu hůř než Čechy, je tady hodně samovýrobců a lidé mají k alkoholu snadnější přístup.“ To potvrzuje i krajský koordinátor BESIP Zdeněk Patík. „Neustále slyšíte, že slivovice je lék, řidič musí být veselý, a kdo se nemůže napít, je chudák. V tom vyrůstají další generace řidičů,“ popsal.

Proto BESIP působí preventivně nejen na řidiče, ale i na starší školáky. Během akcí, které pro ně připravuje, využívají třeba i takzvané alkobrýle. Vypadají podobně jako lyžařské, mají ale zkosené čočky tak, že vytvářejí iluzi opilosti. „Okolí je najednou nestabilní a máte pocit, že se hýbe,“ vysvětlil Patík.

Silniční kontroly budou v létě častější

Od začátku roku do konce května uvázlo v sítích dopravní policie ve Zlínském kraji 460 podnapilých řidičů. Ve stejném období loni to bylo 517 osob. Pohyb na silnicích ale ovlivnila koronavirová opatření, která byla letos delší a rozsáhlejší. Do sledovaného období spadá i tvrdý lockdown, kdy byl zakázaný pohyb mezi obcemi.

Kontroly na alkohol a drogy budou pokračovat i v nejbližších týdnech. „Řidiči musí počítat s častějšími silničními kontrolami i v souvislosti se začátkem letních prázdnin,“ potvrdila Javorková. Spolupracovat na nich bude i BESIP. Ten se zaměří především na cyklisty, motorkáře a dovolenkové řidiče.

Očekávat, že podnapilých řidičů samo od sebe ubyde, se zřejmě nedá. Lidé totiž začali během koronavirové pandemie víc pít, přestože byly zavřené restaurace.

„Přichází nám více lidí na prvoléčbu a často uvádějí jako důvod pití právě to, že se jim během pandemie výrazně změnil život,“ potvrdila Stoklasová. A to se pravděpodobně projeví časem i na policejních statistikách.