Řidiče na Valašsku zbrzdí opravy silnic, zdrží se i cestou na Slovensko

„Provoz na silnici I/35 mezi Rožnovem pod Radhoštěm a Dolní Bečvou částečně omezíme v týdnu od 17. března, kdy budeme seřezávat nezpevněné krajnice a upravovat příkopy. Podle potřeby budou provoz usměrňovat pracovníci s vysílačkami,“ uvedla mluvčí zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Lucie Trubelíková.

Půjde o přípravné práce na opravu pětikilometrového úseku cesty od křižovatky u hotelu Eroplán, z níž se odbočuje do Frenštátu pod Radhoštěm. Od 31. března do 6. dubna bude tato odbočka úplně uzavřená. Stejně jako Palackého ulice, která se do křižovatky napojuje z protější strany. Cesta do Dolní Bečvy se zúží do jednoho pruhu.

V dalším týdnu už se bude dát projet z Rožnova do Frenštátu, ale opačným směrem ještě ne. Palackého ulice zůstane uzavřená.

„Dají se tam očekávat kolony. Objízdné trasy budou navíc nepříjemně dlouhé. Povedou přes Valašské Meziříčí, Nový Jičín a Příbor,“ poznamenala Trubelíková.

Další tři možné objížďky

Rožnovská radnice si vyjednala ještě tři další objížďky s tím, že na jejich trasách nebudou dočasně platit značky Průjezd zakázán. Jedna povede přes Lipovou a Frenštátskou ulici, druhá přes ulice Pod Chlácholovem a U Kantorka, třetí přes ulice Bačová a V Mokrém.

„Nechtěli jsme, aby k dispozici byla pouze oficiální objízdná trasa,“ vysvětlil rožnovský místostarosta Tomáš Gross.

V dalších etapách už bude křižovatka u hotelu Eroplán průjezdná a hlavní cesta do Dolní Bečvy volná vždy alespoň v jednom jízdním pruhu. Práce na její opravě skončí na začátku června. Přes Velikonoce bude opravovaný úsek průjezdný bez omezení.

Kolony se dají čekat i ve Valašském Meziříčí

Od 19. března silničáři zahájí práce na průtahu Valašským Meziříčím. V první etapě, která potrvá do 1. dubna, přijde na řadu zhruba 180 metrů dlouhý úsek od okružní křižovatky u Panáčka ve směru do Vsetína. Provoz zůstane obousměrný. Uzavřena bude ulice Šafaříkova a objízdná trasa povede přes Hrachovec.

Od začátku dubna se cestáři pustí do rekonstrukce mostu přes Rožnovskou Bečvu, po němž denně projede 20 tisíc vozů. Během prvního týdne bude ještě otevřený, pak se ale kompletně uzavře nejméně do září. Objízdné trasy upřesní v tomto týdnu.

„Jsme si vědomi toho, že oprava mostu bude z hlediska dopravních komplikací nepříjemná. Most však musíme opravit. Půjde o jeho částečnou demolici,“ přiblížil šéf zlínského ŘSD Karel Chudárek.

Průjezd Valašským Meziříčím je už nyní v dopravních špičkách hodně komplikovaný. „Bude to náročné. Obávám se, že přes centrum budou stát kolony aut,“ tuší starosta Robert Stržínek.