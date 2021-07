Opravy silnic komplikují průjezd Meziříčím, brzy to bude ještě horší

Před týdnem silničáři frézovali vozovku I/57 (ulice Hulince) v délce přibližně 500 metrů od kruhového objezdu na silnici směrem na Nový Jičín.



Na to navázala oprava silnice I/35, což je průjezd městem. Úsek mezi sousedními kruhovými objezdy u benzinové stanice Shell a u Teska. Provoz, svedený do jednoho pruhu, řídily semafory.

Největší potíže však nastanou teprve nyní, při rekonstrukci bezmála 1,5 kilometru dlouhého úseku Rožnovské ulice. Ta se částečně uzavře 2. srpna.



Důvodem je fakt, že je ještě třeba dořešit objízdné trasy, zejména pro autobusy. „Bude to ve městě velká dopravní komplikace,“ obává se starosta Robert Stržínek.

Frekventovaná silnice by měla být průjezdná pouze směrem do Rožnova pod Radhoštěm. V opačném směru bude zvolena objízdná trasa. Práce budou trvat několik měsíců a jsou rozdělené do etap. „Věřím, že se je podaří podle plánu dokončit ještě letos,“ dodal Stržínek.