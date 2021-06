Zlín svírají kolony aut, několik silničních oprav začalo najednou

V kolonách se řidiči jen pomalu posunují do středu města, jenomže ani tam se jim neuleví. Křižovatky v centru nezvládají přívaly aut, která zůstávají stát i přímo v nich, a brzdí řidiče z jiných směrů.



Především je neprůjezdná Vodní ulice, na níž se přestavuje na rondel křižovatka s Bartošovou ulicí, což bude trvat až do konce září. Druhou potíží je úplné uzavření krátkého, ale čtyřproudového úseku silnice u Kongresového centra.

Navíc se za částečné uzavírky na začátku týdne opravovala kanalizace v Březnické ulice, jež slouží jako jeden z příjezdů do krajského města. „Takovou hrůzu ve Zlíně nepamatuji, i když s dopravou je to tady dlouhodobě špatné. Ráno jsem jel přes centrum snad půl hodiny,“ zlobil se řidiči Martin Lomnický.

„Jezdím do Zlína z Otrokovic a teď budu raději používat vlak, protože nechci ztrácet čas v kolonách,“ podotkl Tomáš Novotný. Situace je místy kritická, zejména v ranní, potom částečně i v odpolední špičce. Zbytek dne je lepší.

Podle některých řidičů může být problém v tom, že město dělá opravy vytížených cest v centru současně. „Rozumím nespokojenosti, ale volili jsme nejmenší zlo ze všech možných řešení. Musíme zatnout zuby a vydržet to,“ tvrdí zlínský radní přes dopravu Michal Čížek.

Podle něho stačí, když se jen mírně přetíží čtyři klíčové křižovatky ve středu města, a nastávají potíže, protože jejich vzájemná provázanost přestane fungovat, jak má.



„Stačí pět procent nad jejich kapacitu a celé se to rozhodí. Řešíme to s firmou, která dodává software do semaforů. Tam, kde je to možné, přidáváme čas zelené, ale nelze ji prodloužit příliš, protože pak se problém přelije jinam,“ nastínil Čížek.

Připomněl také, že i za běžného stavu bývají křižovatky v centru v dopravních špičkách přetížené a sotva zvládají tisíce aut denně.

MHD nabírá zpoždění

Proto se na příjezdech do města tvoří kolony a jeho střed je přetížený. Nebývalé zpoždění nabíraly také vozy městské hromadné dopravy. Linky číslo 31 z Jaroslavic na Filmové ateliéry a číslo 32 z Kudlova na Mladcovou měly v pondělí ztrátu skoro dvě hodiny. Dispečeři vypravili navíc dva autobusy, ale i ty uvízly v koloně.

V úterý byla situace podobně špatná a značná zpoždění nabíraly i jiné spoje. „Střídali jsme bezpečnostní přestávky řidičů a operativně otáčeli vozidla, abychom aspoň částečně eliminovali zpoždění,“ poznamenal vedoucí dispečer dopravního podniku Jan Tesař.

Otázka je, jestli by situace nebyla lepší, kdyby se za plné uzavírky rekonstrukce křižovatky ve Vodní ulici a cesty u Kongresového centra nedělaly současně. Podle Čížka ale nebyla. „Navíc jsme tyto opravy nemohli udělat jindy,“ vzkázal řidičům.

„Pokud by obě stavby neprobíhaly zároveň, můžeme se domnívat, že by ve městě nedocházelo k tak velkému zdržení. Policie ale o uzavírkách a stavebních pracích na komunikacích nerozhoduje,“ zmínila mluvčí zlínské policie Monika Kozumplíková.

Pokud chtějí motoristé pouze projet Zlínem, můžou zkusit centrum objet přes sídliště Jižní Svahy. Podle policie by každopádně měli být trpěliví, respektovat semafory na křižovatkách a nevjíždět do nich, pokud z ní nemohou vyjet. Mnoho řidičů to stále nedělá a zůstává stát uprostřed křižovatky, kde blokují další auta a ta zase brzdí jiná.



To nejhorší teprve přijde

„Také je nutné počítat s průjezdy vozidel integrovaného záchranného systému, proto je potřeba na přetížených silničních tazích vytvářet záchranářské uličky,“ upozornila Kozumplíková. Doporučení řidičům je v současné situaci jediné: musejí prostě vyrážet dříve než obvykle.

A ještě jedna důležitá, a nepříliš povzbudivá informace. Velké dopravní trable ve Zlíně hned tak neskončí. Vodní ulice bude uzavřená do konce září. Cesta kolem Kongresového centra se do dvou týdnů otevře. Ovšem od prázdnin začnou krajští silničáři s rekonstrukcí přímo Březnické ulice, z níž se stane na téměř dva měsíce jednosměrka, a řidiči tudy projedou jen ve směru z města. V opačném směru budou muset přes Kudlov.

„To nejhorší nás zřejmě teprve čeká, ale zase budou prázdniny, tak uvidíme,“ naznačil Čížek. Podle svých slov byl proti tomu, aby se opravovala současně Březnická ulice i křižovatka ve Vodní ulici. Ovšem příští rok hodlá město začít přestavovat křižovatku ulic Březnická a Mostní, což samo o sobě způsobí velké dopravní potíže. I proto kraj opraví Březnickou ulici letos v červenci a srpnu.

„O prázdninách je menší provoz a v režimu jednosměrky by se neměly tvořit kolony,“ doufá šéf Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý.