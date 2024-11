Domíchávač se rozjel a přimáčkl muže ke zdi. Pomohli mu hasiči se zvedacími vaky

K událost vyjížděli záchranáři před jednou hodinou odpoledne. Čtyřiapadesátiletý řidič domíchávače přijel do firmy v areálu Rybníky, kde vozidlo zastavil a vystoupil ven.

„Bohužel pravděpodobně nezajistil vozidlo proti rozjetí. Po vystoupení chtěl odejít. V tom okamžiku se těžké vozidlo rozjelo. Když to řidič zjistil, stačil uskočit a snažil se otevřít dveře od řidiče, což se mu ale nepodařilo,“ popsala událost policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Vozidlo se zastavilo poté, co narazilo do budovy firmy. U ní ale právě stál devětapadesátiletý muž, který pak zůstal mezi budovou a vozidlem zaklíněný do doby, než ho vyprostili hasiči.

Ti na místo dorazili i s technickým kontejnerem. „Hasiči rychle zahájili vyprošťovací práce, protože muž byl zaklíněný mezi budovou a vozidlem tak, že jej nebylo možné bez pomoci prostředků vytáhnout. Proto hasiči použili tři zvedací vaky a pomocí nich o pár centimetrů odtlačili domíchávač dál od zdi. Díky tomu bylo možné muže oknem vtáhnout do budovy,“ upřesnila mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Záchranáři se o zraněného starali od samého začátku. „Pacienta zajistili v rámci přednemocniční neodkladné péče včetně podání medikamentů ještě před jeho samotným vyproštěním,“ potvrdila mluvčí krajské záchranky Gabriela Netopilová Sluštíková.

Muže pak převezli do zlínské Baťovy nemocnice. Utrpěl mimo jiné vážné poranění pravé nohy.

Dechová zkouška i zkouška na přítomnost drog byla u řidiče negativní. Celková škoda na budově i na vozidle je předběžně vyčíslena na 350 tisíc korun, přičemž škoda na nárazem poškozené zdi je 50 tisíc, zbývající část tvoří poškození vozu.

Technická závada na domíchávači byla na místě události vyloučena. Řidič je nyní podezřelý ze spáchání trestného činu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti.