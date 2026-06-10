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Domácí péče: Zinková mast, krupice a žádné velké cíle. Sestry radí, jak na to

Jana Fuksová
  9:15
Dvaašedesátiletá Milena byla jednou z dvacítky účastnic semináře pro rodiny, které doma začínají pečovat o dlouhodobě nemocného. Pořádají ho sestry z gerontologického oddělení zlínské Baťovy nemocnice a radí v něm ohledně vybavení domácnosti, hygieny nebo polohování.

Její maminka měla úraz v 87 letech a poté se z ní stal ležák. Milena si ji proto s manželem vzala domů. „Zatím to fyzicky zvládáme, ale každý den narazíme na něco, co neumíme nebo nevíme, jak to udělat,“ líčí.

„Třeba pořád bojujeme při převlékání postele, kdy se bojíme, abychom jí nějak neublížili, když ji různě nadzvedáváme,“ popsala Milena.

Zdravotní sestry v Baťově nemocnici ve Zlíně učí zájemce, jak v domácím prostředí pečovat o dlouhodobě nemocné příbuzné. (květen 2026)
Zdravotní sestry z Baťovy nemocnice ve Zlíně pořádají semináře pro zájemce, kteří se doma starají o dlouhodobě nemocné příbuzné. (květen 2026)
Zdravotní sestry v Baťově nemocnici ve Zlíně učí zájemce, jak v domácím prostředí pečovat o dlouhodobě nemocné příbuzné. (květen 2026)
Zdravotní sestry v Baťově nemocnici ve Zlíně učí zájemce, jak v domácím prostředí pečovat o dlouhodobě nemocné příbuzné. (květen 2026)
Zdravotní sestry v Baťově nemocnici ve Zlíně učí zájemce, jak v domácím prostředí pečovat o dlouhodobě nemocné příbuzné. (květen 2026)
7 fotografií

Péče o dospělého, který se o sebe nedokáže z různých důvodů postarat sám, je totiž podobná jako péče o právě narozené miminko. Vyžaduje v rodině velké změny.

„Čím jsou lidé starší, tím více se vracejí do dětských let. Mají k jídlu rádi to, co měli rádi v dětství – bramborovou kaši, krupici, rýžovou kaši. Tak se jich ptejte, na co mají dneska chuť,“ vysvětlila staniční sestra Marcela Šagátová. „Každý starý člověk by si měl toto období užít doma. V nemocnici mu chybí rodina, zázemí. Není třeba se toho bát,“ doplnila.

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Semináře se zaměřují na první dny a týdny po převozu pacienta do domácího prostředí.

Postel přístupná ze tří stran

Sestry líčí, že při péči o blízké upoutané zcela nebo částečně na lůžko je důležitá dostatečně vysoká postel pro lepší manipulaci. Hodí se také zasunovací jídelní stoleček, bezprahové místnosti kvůli bezpečnému pohybu nebo madla ve sprše, na toaletě i u jídelního stolu, která pomohou se vstáváním.

Postel je potřeba postavit tak, aby byla volná ze tří stran, protože každodenní péče je díky tomu jednodušší. Samostatnou kapitolou je hygiena, která příbuzné často zbytečně děsí. Na semináři se dozvěděli, jak správně pacienta umýt, otočit či jak často měnit inkontinenční pomůcky.

Dostali i cenné rady. Například že na mytí těla je nejvhodnější klasické dětské mýdlo, hodně pomáhá speciální mycí pěna. Froté ručník může citlivou pokožku dráždit, proto je pro sušení lepší bavlněný. Nebo že pro hygienu je možné použít i vlhčené hygienické ubrousky a nejlepší na promazávání kůže je zinkový krém.

Nemá smysl dávat velké úkoly

„Lidé často nejsou připravení na fakt, že maminka nebo tatínek jednou zůstanou doma. Neumějí si s tím poradit, nejsou schopní péči přenést do svého života,“ poukázala Šagátová. „Je skvělé, že mají snahu, protože v dnešní době se čím dál více setkáváme s tím, že starý člověk je na obtíž.“

Sestry na oddělení často s příbuznými pracují ještě před propuštěním pacienta domů. „Někdy se jedná o dospělé děti nebo vnuky, ale přicházejí i neteře, synovci, občas také dospělá pravnoučata. Nejsou si jistí, jestli vše dělají dobře, bojí se, aby neublížili svým blízkým nebo sobě,“ přiblížila vrchní sestra oddělení Edita Habartová.

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Lidem ve vyšším věku už nemá smysl dávat velké úkoly, třeba že dojdou s chodítkem do druhého pokoje, pokud to sami nechtějí. „Už jsou ve věku, kdy nic nemusejí. Svůj život chtějí jen nějak odžít, tak si dávejte malé cíle,“ řekla Šagátová.

„Například je dobré při pitném režimu nalévat sklenici jen do poloviny. To vypijí jednodušeji, než když vidí sklenici plnou a mají pocit, že takové množství do sebe nedostanou,“ poradila.

Další semináře gerontologického oddělení se uskuteční 17. června, 16. září, 21. října a 25. listopadu. Přihlašovat se předem není nutné.

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