Z její diplomové práce vychází i výstava Sexy Silver. „Odjakživa mě lákají otázky, na které neznám odpověď, včetně kontroverzních a tabuizovaných témat. Například právě intimní život seniorů v domovech se sociální péčí,“ říká Dočkalová.
O středních letech a pubertě se podle ní v souvislosti se sexem mluví. „Ale když se zamyslíme nad tím, jak to mají senioři, je to slepé místo, o kterém nic nevíme a spíše si ho domýšlíme. Může se zdát, že nemají potřeby, že se stárnutím libido vyhasíná a touha se vytrácí. Na tohle jsem ve svém výzkumu hledala odpovědi,“ líčí v rozhovoru pro iDNES.cz.
„Ona u něj tráví večery a pak jde zase k sobě. Na tom pokoji, co on bydlí, je pán, kterej je ochrnutej a pořád spí. Ať se děje, co se děje. Je to jejich věc.“