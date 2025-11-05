Dobrovolným hasičům vzplála zbrojnice, jeden se při zásahu nadýchal kouře

Autor:
  15:24
Požáry se nevyhýbají ani hasičům. K jednomu takovému došlo ve středu před polednem ve zbrojnici dobrovolných hasičů v Kunovicích na Uherskohradišťsku. K požáru byli vysláni profesionální hasiči z centrální stanice v Uherském Hradišti a dobrovolné jednotky ze Starého Města a Nedakonic.
V Kunovicích na Uherskohradišťsku hořela hasičská zbrojnice. (5. listopad 2025)

V Kunovicích na Uherskohradišťsku hořela hasičská zbrojnice. (5. listopad 2025) | foto: SDH Kunovice

V Kunovicích na Uherskohradišťsku hořela hasičská zbrojnice. (5. listopad 2025)
V Kunovicích na Uherskohradišťsku hořela hasičská zbrojnice. (5. listopad 2025)
V Kunovicích na Uherskohradišťsku hořela hasičská zbrojnice. (5. listopad 2025)
V Kunovicích na Uherskohradišťsku hořela hasičská zbrojnice. (5. listopad 2025)
6 fotografií

Místní hasiči se společně s přivolanými posilami profesionálních a dobrovolných hasičů z okolních obcí s ohněm rychle vypořádali.

„Požár, který vznikl v prostoru garáže, během krátké chvíle uhasili. Jeden člen jednotky místních hasičů se při hašení nadýchal kouře a byla mu přivolána posádka zdravotnické záchranné služby,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Javoříková.

Nová hasičská zbrojnice v Německu lehla popelem, neměla protipožární alarm

Naštěstí nebylo poškození zdraví hasiče nijak závažné. Proto jej záchranáři mohli po ošetření ponechat na místě. Další asistence zdravotníků nebylo potřeba.

K požáru se dostavila i policie a vyšetřovatel hasičů, který po ohledání místa požáru zjistil, že příčinou jeho vzniku byla technická závada na reproduktoru. Škodu předběžně vyčíslil na 200 tisíc korun.

V Kunovicích na Uherskohradišťsku hořela hasičská zbrojnice. (5. listopad 2025)
V Kunovicích na Uherskohradišťsku hořela hasičská zbrojnice. (5. listopad 2025)
V Kunovicích na Uherskohradišťsku hořela hasičská zbrojnice. (5. listopad 2025)
V Kunovicích na Uherskohradišťsku hořela hasičská zbrojnice. (5. listopad 2025)
6 fotografií

Čeština má různá přísloví hodící se k této situaci: Kovářova kobyla chodí bosa nebo pod svícnem je největší tma. Někomu to může připadat i úsměvné, jenže s ohněm se nežertuje, je to nebezpečný živel. Především je to varování a dobré ponaučení, že požár může vypuknout kdekoliv a kdykoliv. Dokonce i na hasičské stanici.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

V cihlovém Baťově svítí další bílá fasáda. Architekt čelí kritice, postup hájí

Vznikl ve 30. letech jako svobodárna, tedy bydlení pro svobodné a dospělé zaměstnance firmy Baťa. Objekt na rohu Školní ulice a třídy Spojenců ve čtvrti Baťov v Otrokovicích dnes slouží jako druhá...

Nejlevnější polední menu mají ve Zlíně. A bez smažáku to nejde, říká restauratér

Premium

Zlín drží nejlevnější polední menu mezi krajskými městy v Česku. Hospody rozšiřují nabídku obědů, hlavní jídlo a polévku nabízejí samostatně. Ve zlínské Restauraci Vyhlídka měli dříve na výběr ze...

Jediní odsouzení v kauze otrávené Bečvy. Hasič a úřednice dostali tresty za pochybení

Za ekologickou havárii na řece Bečvě ze září 2020 dnes olomoucký krajský soud pravomocně odsoudil hasiče Jiřího Pochylu a úřednici Věru Šulovou z radnice v Rožnově pod Radhoštěm. Oba byli odsouzeni...

Jablonec - Zlín 1:3, domácí pohrdli prvním místem, tři góly dostali už v první půli

Jablonečtí fotbalisté se minimálně do nedělního večera mohli vyšvihnout do čela prvoligové tabulky, jenže v utkání 14. kola doma proti Zlínu už v poločase překvapivě prohrávali 0:3. Po přestávce...

Výbuch v Uherském Brodě vyšetřují jako nedbalost, stav popáleného je kritický

Výbuch a následný požár v rodinném domě v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku, který se stal v noci na úterý, prověřuje policie jako obecné ohrožení z nedbalosti. Právní kvalifikace se však může...

Dobrovolným hasičům vzplála zbrojnice, jeden se při zásahu nadýchal kouře

Požáry se nevyhýbají ani hasičům. K jednomu takovému došlo ve středu před polednem ve zbrojnici dobrovolných hasičů v Kunovicích na Uherskohradišťsku. K požáru byli vysláni profesionální hasiči z...

5. listopadu 2025  15:24

Nový knižní průvodce Procházky Zlínem poodhaluje zapomenutá místa a příběhy

Redaktor MF DNES a iDNES Pavel Stojar v úterý 4. listopadu představil ve vile Tomáše Bati novou knížku Procházky Zlínem. Je to netradiční průvodce městem, který ukazuje nejen nejvýznamnější...

5. listopadu 2025  13:46

Jediní odsouzení v kauze otrávené Bečvy. Hasič a úřednice dostali tresty za pochybení

Za ekologickou havárii na řece Bečvě ze září 2020 dnes olomoucký krajský soud pravomocně odsoudil hasiče Jiřího Pochylu a úřednici Věru Šulovou z radnice v Rožnově pod Radhoštěm. Oba byli odsouzeni...

5. listopadu 2025  11:27

Derby s ultimátem. Trápící se Zlín má probrat finanční postih, Vsetín se sehrává

Pomalinku ztrácejí náboj. Od sestupu Zlína z nejvyšší soutěže to totiž bude už jejich čtrnáctý vzájemný zápas v základní části Maxa ligy. Výsledek středečního hokejového derby Beranů se Vsetínem na...

5. listopadu 2025  9:40

V cihlovém Baťově svítí další bílá fasáda. Architekt čelí kritice, postup hájí

Vznikl ve 30. letech jako svobodárna, tedy bydlení pro svobodné a dospělé zaměstnance firmy Baťa. Objekt na rohu Školní ulice a třídy Spojenců ve čtvrti Baťov v Otrokovicích dnes slouží jako druhá...

5. listopadu 2025  9:19

Elektrifikace trati z Otrokovic do Zlína nabírá skluz. Oddálily ji volby

Pokud by byla poslední fáze přípravy standardní, do konce letošního roku chtěla Správa železnic (SŽ) vybrat firmu, která zmodernizuje železniční trať z Otrokovic do Zlína. A v lednu 2026 by začala...

4. listopadu 2025  15:45

Masarykův pomník měl pohnutý osud. Valašské Meziříčí mu vrátilo původní podobu

Po sto letech nechala valašskomeziříčská radnice obnovit památník prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v parku Botanika. Postaven byl v roce 1925 a jeho autorem byl sochař...

4. listopadu 2025  13:03

Kraj chce pomoci Zlínu s opravou fasády Městského divadla, pošle 20 milionů

Město Zlín se přiblížilo k opravě fasády divadla, kolem něhož je plot, protože z budovy před dvěma lety spadly dvě obkladové desky. Zlínský kraj na opravu městského a památkově chráněného objektu...

4. listopadu 2025  9:29

Konec závodů. Obce na Frýdecko-Místecku si chválí nové radary, řidiči zpomalili

Ve dvě hodiny odpoledne v místní průmyslové zóně končí směna a Nošovicemi bude proudit obrovské množství aut. Donedávna ještě jejich průjezd připomínal závod bez pravidel. Situace se zlepšila až s...

4. listopadu 2025  6:28

Na průjezdu Luhačovicemi vznikne kruhový objezd. Zlepší plynulost provozu

Řidiče v Luhačovicích čeká výrazná proměna dopravy v centru. Na místě mostu u Městské knihovny vznikne nová okružní křižovatka, která má zlepšit plynulost i bezpečnost provozu v hojně navštěvovaném...

3. listopadu 2025  16:12

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nejlevnější polední menu mají ve Zlíně. A bez smažáku to nejde, říká restauratér

Premium

Zlín drží nejlevnější polední menu mezi krajskými městy v Česku. Hospody rozšiřují nabídku obědů, hlavní jídlo a polévku nabízejí samostatně. Ve zlínské Restauraci Vyhlídka měli dříve na výběr ze...

3. listopadu 2025

Slovácko na rozcestí. Trenér Kameník skončil, tým přebírá Šumulikoski. A co dál?

Roman West, Ondřej Smetana... A nově i Jan Kameník. Poté, co po posledních vzájemných zápasech s Libercem skončili předčasně dva trenéři Slovácka, se to samé stalo dalšímu. A to všechno za pouhý...

3. listopadu 2025  10:30,  aktualizováno  10:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.