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Místo Šmoulího města je zatím hřiště, nový objekt začne vznikat příští rok

Milan Libiger
  8:37
Dobrodružné hřiště Adventure Playground se dočasně nachází na místě zbouraného...

Dobrodružné hřiště Adventure Playground se dočasně nachází na místě zbouraného Šmoulího města na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně. | foto: re:publicMAFRA

Dobrodružné hřiště Adventure Playground se dočasně nachází na místě zbouraného...
Dobrodružné hřiště Adventure Playground se dočasně nachází na místě zbouraného...
Dobrodružné hřiště Adventure Playground se dočasně nachází na místě zbouraného...
Dobrodružné hřiště Adventure Playground se dočasně nachází na místě zbouraného...
36 fotografií
Společnost Koma Modular chtěla do konce letošního září podat žádost o stavební povolení na výstavbu nového kulturního a společenského centra re:public na místě bývalého Šmoulího města na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně. Zatím tak neučinila, plánovaný časový harmonogram chce však dodržet.

„Záleží na tom, kdy získáme stavební povolení, což bude klíčové. V příštím roce bychom ale chtěli začít stavět a v roce 2028 otevřít,“ nastínila Marie Schüller, která má na starost provozní část nové budovy.

Podle ní firma žádost o povolení zatím nepodala, protože ještě dokončuje projekční práce. Uzavřela však již smlouvy na právo stavby. Centrum re:public vznikne z modulů a jeho dominantou bude takzvaný lampion.

Šmoulí město zmizelo ze sídliště Jižní Svahy, nahradí ho budova z modulů

Nabídne galerii, tvůrčí dílny, restauraci, bistra, kavárnu či cukrárnou i čtyři sály pro dočasný pronájem a velký multifunkční sál pro 250 lidí. Náklady na výstavbu jsou 100 milionů korun.

Prostor však zatím nezůstal prázdný. Od září je na něm takzvané dobrodružné hřiště Adventure Playground, kde si děti hlavně ze dřeva staví většinou za pomocí rodičů, případně tamního lektora bunkry a podobné stavby.

Dobrodružné hřiště Adventure Playground se dočasně nachází na místě zbouraného Šmoulího města na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně.
Dobrodružné hřiště Adventure Playground se dočasně nachází na místě zbouraného Šmoulího města na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně.
Dobrodružné hřiště Adventure Playground se dočasně nachází na místě zbouraného Šmoulího města na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně.
Dobrodružné hřiště Adventure Playground se dočasně nachází na místě zbouraného Šmoulího města na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně. (říjen 2026)
36 fotografií

„Koncept je převzatý z Dánska, kde si po druhé světové válce všimli, že si děti nejraději chodí hrát do vybombardovaných oblastí, kde si staví ze sutin bunkry a podobně,“ předestřela Schüller. „V našem světě to funguje tak, že na pozemku, kde dočasně nic nestojí, je možné zavést toto hřiště, aby neležel ladem.“

Komunitní hřiště z palet

Konstrukce většinou z palet nejsou hracími prvky, ale tvůrčím dílem dětí. Na hřišti platí jiná pravidla. Zodpovědnost za dítě nese rodič. Děti do sedmi let mohou přijít jen s jejich doprovodem.

Hřiště má otvírací dny ve středu a v neděli a podle Schüller byl zájem velký. V neděli za hezkého počasí ho navštívilo i 250 lidí. Příští týden se pro letošek uzavře a otevře zase příští rok na jaře.

„Pořádali jsme tam i pár komunitních akcí: divadlo pro děti, opékání špekáčků i menší koncert alternativní hudby,“ zmínila Schüller.

Bary střídají kavárny. Bourání Šmoulího města ve Zlíně začne příští týden

Změny se dočká také nedaleká plocha, na níž stávalo betonové torzo obchodního centra. Město letos v únoru vypsalo dvoukolovou urbanistickou soutěž, jejíhož vítěze však zatím nezná.

„Z návrhů, které nám byly předloženy, nejsme úplně nadšení. Budou se ještě muset výrazně dopracovat,“ nastínil primátor Jiří Korec.

Plocha po torzu je prázdná deset let, provizorně na ní stojí parkoviště a discgolfové hřiště. Nová zástavba by měla obsahovat občanskou vybavenost, sociální či lékařské služby, sportoviště, možná bydlení.

11. listopadu 2025
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