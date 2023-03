Jednu z hlavních tříd v centru Zlína čeká proměna, práce mají začít letos

Ti by se mohli dočkat toho, že ulice bude vypadat lépe. Kancelář hlavního architekta města a odbor městské zeleně chystají plány na její rekultivaci, která by se – pokud vše půjde dobře – mohla podařit už v tomto volebním období, tedy v nejbližších čtyřech letech.

„Budeme rádi, kdyby to bylo v tomto volebním období. Nevíme ale ještě, kolik to bude stát a v jakém to bude rozsahu,“ nastínil náměstek primátora Pavel Brada, který má rozvojové plochy v kompetenci. Blíže to časově specifikovat nehodlal.

„Chtěli bychom na tom začít letos pracovat, bude to ale velmi komplikovaná věc,“ poznamenal hlavní zlínský architekt Jindřich Nový.

Úplně jasno zatím není ani v tom, jak by se Dlouhá ulice mohla proměnit. „Je to důležitá městská třída, která by podle toho měla také vypadat. Půjde zejména o zkvalitnění povrchů veřejných prostranství a výsadbu aleje,“ nastínil Brada.

Proto by například zmizel živý plot po stranách spodní části ulice a nahradily by ho nově vysázené stromy. „Křoví není dobré, blokuje pohled na obchody. Nějakou roli sice plní, ale měli bychom to více oživit,“ podotkl náměstek.

Pokud jde o výsadbu stromů, může to být komplikované, neboť v zemi vede řada rozvodů inženýrských sítí, které by se zřejmě musely přeložit. „Realizace nebude jednoduchá,“ tuší Brada. „Je to vize, za níž bychom chtěli jít. Zatím jsme ve fázi prověřování a studií.“

Město chce také vyměnit výlohy

Nové a lepší by měly být také povrchy chodníků. „Je to komplikované z pohledu dopravy i inženýrských sítí,“ upozornil Nový.

Město v Dlouhé ulici vlastní soubor domů po levé straně směrem dolů nad křižovatkou s Vodní ulicí. Už dříve v přízemí upravilo jednu provozovnu a na jaře plánuje alespoň výměnu starších výloh a sjednocení nápisů u dalších.

Nápisy a rámy budou mít stejnou antracitovou barvu. Místo starých hnědých venkovních obkladů bude pohledová betonová stěrka. „Chceme, aby se to za rozumné peníze udělalo dostatečně reprezentativně a budilo to dobrý vizuální dojem,“ přeje si náměstek Brada.

Stavební úpravy v Kvítkové ulici jsou hotové

Město také dokončilo stavební úpravy přízemí domů v sousední Kvítkové ulici. Původně zde bylo na ploše 600 m2 například železářství, brzy tam ale vznikne šest nových provozoven. Pět už má město obsazených, o zbylé jedná. Jisté je, že tam nebude kavárna s venkovním posezením, protože to majitelé bytů nad komerčními prostory nechtěli.

Lidem tak budou sloužit obchody s designovým zbožím, věcmi pro děti, kvalitními alkoholickými nápoji, dále tam má být realitní kancelář a kancelář výrobce oken. Nedošlo nakonec ani na květinářství, i když i o to město stálo.

„Nechtěl jsem, abychom to nechali volné, protože ekonomická situace není úplně dobrá,“ přiblížil Brada. „Obsadíme to a budeme mít pětinásobný výnos z nájmu, což je pozitivní. Na druhou stranu bych si tam přál subjekty, které to více oživí.“

Ačkoliv město nabídku veřejně vyhlásilo a Brada se ji snažil propagovat, moc zájemců se nepřihlásilo. „Čekal jsem větší zájem,“ přiznal. Stavební úpravy stály zhruba 12 milionů korun a město má představu, že by se mu investice mohla do šesti až osmi let vrátit.

Baťovský obchod ve Zlíně chybí

V šesté provozovně by mohla nabízet dárkové předměty Nadace Tomáše Bati, což se naopak Bradovi spíše zamlouvá.

„Uvažujeme o tom, ale zatím jenom ideově,“ nastínila ředitelka Nadace Tomáše Bati Gabriela Končitíková. „Nápad se nám velmi líbí, protože baťovská tematika by tak byla více dostupná. Musíme ale najít prostředky na to, jak to financovat, případně s kým se spojit. Rádi bychom našli nějakého partnera.“

Nadace nedisponuje tolika lidmi, aby mohla sama provozovat obchod. Pokud by se myšlenku podařilo uvést do života, nabízely by se v obchodě předměty s baťovskou tematikou, od hrníčků a triček až po knížky. Končitíková uvažuje také o prezentaci částí tematických výstav, což by podle ní mohlo mít přesah a výchovný dopad na zákazníky. Specializovaný baťovský obchod ve Zlíně zatím schází.