Zlín hledá firmy na opravu divadla a dostavbu radnice. Práce začnou letos

Milan Libiger
  9:09
Zlínský magistrát se pustil do výběru stavební firmy, která opraví fasádu divadla, kolem něhož je už přes dva roky plot. Bude také hledat zhotovitele na dostavbu budovy radnice, která je podle statiků ve velmi špatném stavu.
Zlínský magistrát začal připravovat rekonstrukci fasády Městského divadla Zlín,...

Zlínský magistrát začal připravovat rekonstrukci fasády Městského divadla Zlín, která je už dva roky v havarijním stavu oplocená. (červenec 2025)

Zlínský magistrát začal připravovat rekonstrukci fasády Městského divadla Zlín,...
Ve zlínském divadle provádějí během léta rozsáhlé opravy. (srpen 2024)
Takto by měla dostavba budovy radnice vypadat.
Takto by měla dostavba budovy radnice vypadat.
„Obnova fasády městského divadla je důležitým krokem k zachování této významné kulturní památky pro další generace,“ uvedl primátor Jiří Korec (ANO).

Z fasády spadly dvě obkladové desky z vračanského vápence. Nové budou z téhož materiálu, což požadují památkáři. Díky tomu získá divadlo podobu, jakou má od svého vzniku v 60. letech.

Zlín opraví divadlo za 135 milionů. Rekonstrukci prodraží vračanský vápenec

Firmy mohou podat nabídku do jedné či více variant, radnice nabízí hned čtyři. Vycházejí z průzkumu, který ukázal, že 70 procent obkladů stačí renovovat a nemusí se měnit. Podle první varianty se vyřeší celá fasáda, přičemž ze 70 procent půjde o repasi, ze 30 o nový materiál. Okna a dveře se vymění jen na čelní straně budovy.

Druhá je jiná jen v tom, že všechny obkladové desky budou nové. Další dvě varianty jsou stejné jako první dvě, pokud jde o obklady. Liší se tím, že se výměny oken a dveří udělají na celé budově. Podle města má být renovace levnější, jisté to však není. Navíc nechce dodavateli určovat, jak má postupovat.

Na opravu má v rozpočtu vyčleněno 81 milionů korun bez DPH. Práce by měly začít v létě. Za plného provozu divadla potrvají 15 měsíců. Harmonogram bude nastavený tak, aby hlučné práce co nejméně zasahovaly do představení a dalších aktivit.

„Bylo by výhodné začít o prázdninách, budeme to ale muset ještě zkoordinovat s provozem divadla. Největší problém bude výměna velkých oken ve foyer,“ tuší Korec.

Dostavba radnice za 260 milionů

Město se také chystá vypsat výběrové řízení na další velkou akci, jíž je dostavba radnice. Přesněji řečeno zdemolování sousedního domu číslo 10 a výstavba nového, ve kterém budou především kanceláře. Náklady jsou přibližně 260 milionů korun. Práce potrvají dva roky.

„Podle statických posudků je objekt ve velmi špatném stavu a jeho technická kondice se postupně zhoršuje. Statik navíc v současnosti nařídil další dodatečné statické zabezpečení,“ sdělil Korec.

Zlín dostaví po 100 letech radnici. Opozici se nelíbí načasování před volbami

Už deset let uzavřenou budovu město zajišťuje s tím, že by musela být zřejmě brzy zbourána. Zabezpečení sousedních domů by stálo 40 milionů korun. Úředníci navíc působí na více adresách a magistrát za ně platí nájem. Část se jich pak bude moci nastěhovat do nového objektu.

V jeho přízemí budou přepážková pracoviště, bistro, zasedací místnosti, kanceláře či vyhlídková terasa. Na střeše budou solární panely. „V každém městě je radnice symbolem města a touto stavbou získáme vysoce funkční prostory zejména pro občany,“ řekl náměstek primátora Pavel Brada.

Budova číslo 10 pochází ze 16. století, před sto lety prošla přestavbou podle baťovského architekta Františka Lýdie Gahury. Památkáři u ní požadují zachovat původní klenuté sklepy. Tuto akci chce magistrát rozjet do začátku října.

Dálnice u Fryštáku se může otevřít v červnu. Dokončení opět ohrožuje žaloba spolku

Stavba dálnice D49 u Fryštáku. (duben 2026)

Na okraji Fryštáku začala opět jezdit těžká technika po 180 metrů dlouhém rozestavěném úseku silnice, z něhož bude provizorní napojení dálnice D49 na silnici do Zlína. Tento úsek by mohl být otevřený...

Řidiči se dočkají, silničáři začnou dokončovat dálnici D49 do Fryštáku

Pokračování stavby dálnice na D49 u Fryštáku na Zlínsku (červenec 2024)

Silničáři začnou příští týden opět pracovat na dálnici D49 z Hulína do Fryštáku. Konkrétně na jedenácti objektech, z nichž je nejdůležitější sjezd ke kruhové křižovatce u Fryštáku. Dlouhý je 200...

Na velikonoční obchůzku vyrazil i desetiletý vlčnovský král se svou družinou

Chlapci, kteří letos pojedou Jízdu králů ve Vlčnově, obcházejí na Velikonoční...

Na velikonoční obchůzku ve Vlčnově na Uherskohradišťsku dnes vyrazil i desetiletý Marek Dacík, král letošní vlčnovské Jízdy králů. Doprovázela ho družina jedenácti mládenců v krojích, takzvaných...

Zlínu unikne dotace na startovací byty, řízení zdržela stížnost sousedky

Zlín chce vybudovat bytovku se startovacími byty v Cyklistické ulici v Prštném....

Město Zlín chce postavit dům s 31 byty za 140 milionů korun v Cyklistické ulici v Prštném. K tomu ale potřebuje dotaci, o kterou mohlo žádat, pokud by mělo stavební povolení. To však nemá. Na peníze...

Kraj má zájem o výpravní budovu ve Zlíně. Terminál se má začít stavět za rok

Výstavba má navazovat na plánovanou elektrifikaci železniční trati a její...

Zastaralé autobusové a vlakové nádraží ve Zlíně se má brzy začít měnit. Vlakové už příští rok, kdy by měl stát začít s modernizací trati z Otrokovic do Zlína a firma Z-Group podnikatele Zdeňka Zemka...

Dálnice u Fryštáku se může otevřít v červnu. Dokončení opět ohrožuje žaloba spolku

Stavba dálnice D49 u Fryštáku. (duben 2026)

Na okraji Fryštáku začala opět jezdit těžká technika po 180 metrů dlouhém rozestavěném úseku silnice, z něhož bude provizorní napojení dálnice D49 na silnici do Zlína. Tento úsek by mohl být otevřený...

Ploština je brutální příběh zmaru, říká režisér zlínské inscenace Dodo Gombár

Režisér hry Tiše buší Ploština Dodo Gombár. (únor 2026)

Městské divadlo ve Zlíně se vrací k tragické události z konce druhé světové války v inscenaci Tiše buší Ploština. Režisér Dodo Gombár zinscenoval příběh 24 obyvatel, které zabili nacisté, protože...

9. dubna 2026  9:17

Na dotazy odpoví hned, nikdy nespí. AI starosta je od skutečného k nerozeznání

Valašská obec Ratiboř má jako první v Česku „AI starostu“. S občany mluví...

Valašská obec Ratiboř s 1 800 obyvateli je první obcí v Česku, která má svého „AI starostu“. Jde o digitálního dvojníka starosty, v němž se propojuje hlasová a vizuální komunikace s prvky umělé...

8. dubna 2026  15:38

Kraj má zájem o výpravní budovu ve Zlíně. Terminál se má začít stavět za rok

Výstavba má navazovat na plánovanou elektrifikaci železniční trati a její...

Zastaralé autobusové a vlakové nádraží ve Zlíně se má brzy začít měnit. Vlakové už příští rok, kdy by měl stát začít s modernizací trati z Otrokovic do Zlína a firma Z-Group podnikatele Zdeňka Zemka...

8. dubna 2026  12:50

Lovosický šéf Srba: Postup do semifinále chceme i pro Trkovského

Lovosice slaví výhru, v popředí Jaroslav Trkovský.

Letos už oslavili triumf v domácím poháru, ale bez medaile nechtějí házenkáři Lovosic končit ani v extralize. Ve čtvrtfinálovém zápase číslo pět se ve středu v Zubří pokusí projít mezi nejlepší čtyři...

8. dubna 2026  10:06

Kde bereme síly? Všechno je o hlavě, říká sváteční zlínský střelec Pavel Sedláček

Zlínští útočníci Jakub Šlahař (vpravo) a Pavel Sedláček se radují z gólu ve...

1:2 na zápasy, 1:2 po mizerné úvodní třetině. Zlínští hokejisté jako už poněkolikáté v sezoně vstali v úterý večer z hrobu a vyrovnali finále Maxa ligy. Vítězství 5:3 jistil pátým gólem sváteční...

8. dubna 2026  9:17

Symbolický strom života z placenty. Porodnice nabízejí maminkám nový rituál

Porodnice krajské nemocnice ve Zlíně nabízí nový rituál barevného obtisku...

Může to být poslední krok porodu a rituál, kterým se žena loučí s těhotenstvím a vstupuje do nové role matky. Netradiční obtisk placenty začala od března nabízet zlínská porodnice. Během prvního...

8. dubna 2026  9:09

Odkaz Baťa žije. Ale co dál? Zlín se musí poprat s limity ikonické architektury

Premium
Baťův Zlín se od začátku svého rozmachu zcela vymykal – ambiciózní...

Tohle není Československo, tohle je Amerika, vzpomínal legendární cestovatel Miroslav Zikmund. Do Zlína poprvé přicestoval v roce 1938 po maturitě s batohem na zádech a obdivoval nejen baťovskou...

7. dubna 2026

Napajedelský hřebčín má šanci na záchranu, Klempíř nechá prověřit postup resortu

Hřebčín je v Napajedlích od roku 1886.

Když ministerstvo kultury předloni rozhodlo, že budou památkově chráněné jen budovy napajedelského hřebčína, ale už ne pastviny, část vlastníků s tím nebyla spokojená. Postup resortu teď nechá...

7. dubna 2026  14:31

Sanitky ve Zlíně dostanou zelenou na křižovatkách, budou dřív v nemocnici

Sídlo Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje ve Zlíně na Peroutkově...

Sanitky ve Zlíně dostanou přednost na křižovatkách. Díky novému zařízení budou mít s předstihem zelenou, aby neztrácely čas. Kraj pořídí do sanitek speciální palubní jednotky, které pomůžou zkrátit...

7. dubna 2026  9:14

Na velikonoční obchůzku vyrazil i desetiletý vlčnovský král se svou družinou

Chlapci, kteří letos pojedou Jízdu králů ve Vlčnově, obcházejí na Velikonoční...

Na velikonoční obchůzku ve Vlčnově na Uherskohradišťsku dnes vyrazil i desetiletý Marek Dacík, král letošní vlčnovské Jízdy králů. Doprovázela ho družina jedenácti mládenců v krojích, takzvaných...

6. dubna 2026  13:55

Firma Baťa byla rodinný podnik, všichni sourozenci v ní měli své místo

Anna Baťová, Antonín a Tomáš Baťa na archivní fotografii

Rodina na prvním místě. Tímto heslem se celý život řídil i Tomáš Baťa. Ne že by šance ve firmě nedostali i jiní, právě naopak. Přesto je zajímavé, jak důležitou roli vždy hráli blízcí i vzdálenější...

5. dubna 2026  10:09

