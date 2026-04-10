„Obnova fasády městského divadla je důležitým krokem k zachování této významné kulturní památky pro další generace,“ uvedl primátor Jiří Korec (ANO).
Z fasády spadly dvě obkladové desky z vračanského vápence. Nové budou z téhož materiálu, což požadují památkáři. Díky tomu získá divadlo podobu, jakou má od svého vzniku v 60. letech.
Firmy mohou podat nabídku do jedné či více variant, radnice nabízí hned čtyři. Vycházejí z průzkumu, který ukázal, že 70 procent obkladů stačí renovovat a nemusí se měnit. Podle první varianty se vyřeší celá fasáda, přičemž ze 70 procent půjde o repasi, ze 30 o nový materiál. Okna a dveře se vymění jen na čelní straně budovy.
Druhá je jiná jen v tom, že všechny obkladové desky budou nové. Další dvě varianty jsou stejné jako první dvě, pokud jde o obklady. Liší se tím, že se výměny oken a dveří udělají na celé budově. Podle města má být renovace levnější, jisté to však není. Navíc nechce dodavateli určovat, jak má postupovat.
Na opravu má v rozpočtu vyčleněno 81 milionů korun bez DPH. Práce by měly začít v létě. Za plného provozu divadla potrvají 15 měsíců. Harmonogram bude nastavený tak, aby hlučné práce co nejméně zasahovaly do představení a dalších aktivit.
„Bylo by výhodné začít o prázdninách, budeme to ale muset ještě zkoordinovat s provozem divadla. Největší problém bude výměna velkých oken ve foyer,“ tuší Korec.
Město se také chystá vypsat výběrové řízení na další velkou akci, jíž je dostavba radnice. Přesněji řečeno zdemolování sousedního domu číslo 10 a výstavba nového, ve kterém budou především kanceláře. Náklady jsou přibližně 260 milionů korun. Práce potrvají dva roky.
„Podle statických posudků je objekt ve velmi špatném stavu a jeho technická kondice se postupně zhoršuje. Statik navíc v současnosti nařídil další dodatečné statické zabezpečení,“ sdělil Korec.
Už deset let uzavřenou budovu město zajišťuje s tím, že by musela být zřejmě brzy zbourána. Zabezpečení sousedních domů by stálo 40 milionů korun. Úředníci navíc působí na více adresách a magistrát za ně platí nájem. Část se jich pak bude moci nastěhovat do nového objektu.
V jeho přízemí budou přepážková pracoviště, bistro, zasedací místnosti, kanceláře či vyhlídková terasa. Na střeše budou solární panely. „V každém městě je radnice symbolem města a touto stavbou získáme vysoce funkční prostory zejména pro občany,“ řekl náměstek primátora Pavel Brada.
Budova číslo 10 pochází ze 16. století, před sto lety prošla přestavbou podle baťovského architekta Františka Lýdie Gahury. Památkáři u ní požadují zachovat původní klenuté sklepy. Tuto akci chce magistrát rozjet do začátku října.
14. září 2023