Český červený kříž dezinfikuje ulice Vsetína. Může to dělat každý, vyzývá

Všichni se sešli na parkovišti u městských lázní a vyrazili po skupinkách do Vsetína, kde čistili bankomaty, automaty na parkovištích, zábradlí, kliky a madla u obchodů či pošty a další místa.

„Chceme aspoň takto pomoci v boji s koronavirem. Když si každý vydezinfikuje plochy ve svém okolí, jichž se dotýká spousta lidí, můžeme svoje město udržet ve vyšší čistotě, a tím bude i bezpečnější,“ popsala ředitelka vsetínského oblastního spolku Českého červeného kříže Lenka Vítková.

Do dezinfekce Vsetína se začátkem měsíce zapojili také dobrovolní hasiči z Jasenky a Semetína, kteří čistili zastávky, vlakové a autobusové nádraží či veřejná prostranství v centru a na sídlištích.

„Důležité je nevynechat ani dětská hřiště, která jsou hodně navštěvovaná. Děti si na nich hrají denně a může tam docházet ke kontaktu s virem zachyceným na herních prvcích,“ upozornila Vítková.

Podle ní může pomoci každý. Stačí se ozvat vsetínskému červenému kříži nebo čistit svépomocí třeba madla u nákupních vozíků, tlačítka u semaforů nebo kliky v bytových domech.

„Stačí si koupit stříkací dezinfekci na povrchy a nosit ji při sobě, když jdete ven,“ líčí Vítková. „Když to začne dělat hodně lidí, pomůže to nám všem. Chceme, aby se strhla lavina, i proto šíříme osvětu prostřednictvím našich místních skupin do obcí na Vsetínsku,“ doplňuje.



Důležité je však brát na utírání hadr, který pak lze vyhodit. Nedoporučuje se jej prát. „My používáme perlan, což je jednorázový zdravotnický materiál. Hodí se i vlhčené ubrousky,“ radí Vítková.

Kroměříž má nové ozonéry

Do čištění veřejných prostor se pustily i jednotlivé radnice. Technické služby Zlín pořídily horkovodní vysokotlaký čistič a pomocí tohoto stroje průběžně čistí lavičky, odpadkové koše či zastávky MHD.

Také ve Valašském Meziříčí nechali dezinfikovat kryté zastávky MHD či poklopy odpadových nádob na sídlištích.

„Čísla nakažených v našem městě v posledních dnech stále rostla, proto jsme prověřovali všechny možnosti, jak tento trend alespoň částečně zvrátit. Rozhodli jsme se dezinfikovat veřejné plochy, které využívá větší část občanů,“ uvedl meziříčský starosta Robert Stržínek.

Dezinfikují se i kanceláře či čekárny na městských úřadech. „Zaměřujeme se při tom na pracoviště, která jsou nejčastěji navštěvovaná občany,“ uvedl Vratislav Krejčíř, místostarosta Kroměříže, kde kvůli tomu koupili pět nových ozonérů. Používají je ve večerních a nočních hodinách tak, aby prostory byly vždy na druhý den ráno vydezinfikované.