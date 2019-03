V březnu je nejvyšší čas vybrat dětem letní tábor, některé už mají plno

Dva turnusy chovatelského tábora, který pořádá zlínský Dům dětí a mládeže Astra, rodiče rozebrali během několika hodin. Cyklotábor hlásil na konci minulého týdne poslední čtyři místa, sportovní tábor se zaměřením na florbal jen tři. Možnost přihlašovat děti přitom nabídli teprve před týdnem.

„O chovatelský tábor je tradičně velký zájem, ale cyklistický nás letos překvapil. Každý rok je to trochu jinak,“ uvedla ředitelka Astry Ivana Vladíková.

Aby dokázali předvídat poptávku, udělali během roku anketu mezi rodiči.

„Potvrdilo se nám, že si přejí co nejširší nabídku. Není to tak, že by některé zaměření výrazně preferovali, zájem o klasické tábory jako výtvarný, taneční, sportovní se drží stále,“ dodala Vladíková.

Z větších měst Zlínského kraje letos volná místa nejrychleji mizí ve Zlíně a Uherském Hradišti. Jen zlínská Astra přitom letos naplánovala na devět prázdninových týdnů 31 táborů.

Dalších 18 termínů nabízí zoo v Lešné. Ta spustila online přihlašování už 16. února a prakticky okamžitě bylo vyprodáno.

Z předchozích zkušeností ale vědí, že část přihlášek bude duplicitních. Ty vyřadí a zbývající volná místa nabídnou ještě ve druhém kole, 16. března. Kdo bude chtít dítě přihlásit, bude si muset pospíšit. Loni tato místa zmizela během několika minut.

Podobná situace byla i v případě příměstských táborů v uherskohradišťském přírodním parku Rochus, kde už rodiče rozebrali všech osm turnusů. Zdejší Dům dětí a mládeže Šikula ale hlásí plno i na dvou z celkem šesti pobytových táborů.

Ani tady není možné vysledovat, jaké mají děti preference. Zájem je o chovatelství, tanec i dobrodružné zaměření.

Na tábory přispívají některé obce, pojišťovny i zaměstnavatelé

A nerozhoduje ani cena. Poplatek za pětidenní příměstský tábor ve zlínské Astře se pohybuje mezi 1300 a 2300 korunami. Tábor v zoo vyjde na 3250 korun a za týdenní pobytový tábor se Šikulou rodiče zaplatí od 3000 do 4500 korun.

S placením pomůže v některých případech radnice. Rodiče však mohou získat peníze i od zdravotní pojišťovny.

Z velkých pojišťoven na tábory doplácí například Česká průmyslová zdravotní pojišťovna nebo Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky. Obě nabízejí tisícikorunu, pojišťovna ministerstva vnitra zároveň umožňuje převést příspěvek z fondu prevence rodiče na dítě.

„Každý z rodičů může čerpat pět set korun, takže je možné, aby dítě získalo až dva tisíce v jednom kalendářním roce,“ uvedla ředitelka odboru kanceláře generálního ředitele Alena Frolíková.

Z příspěvku na letní tábor se ale stal i zajímavý bonus pro zaměstnance. Svým pracovníkům jej nabízí třeba největší zaměstnavatel ve Zlínském kraji, otrokovická firma Continental Barum. Čerpat jej mohou dvakrát – během letních a jarních prázdnin.

„Příspěvek na rekreační pobyty dětí patří mezi naše tradiční a dlouholeté benefity,“ potvrdila mluvčí firmy Regina Feiferlíková.

Navíc třeba právě skončené jarní prázdniny trávilo 70 dětí zaměstnanců ve věku od 6 do 16 let na táboře ve Vizovicích. Rodiče na týdenní pobyt jednoho dítěte dopláceli tisíc korun.

Stejnou strategii mají i další firmy. Namátkou třeba Dopravní společnost Zlín–Otrokovice přispívá 1500 korun v jednom kalendářním roce. Týká se dětí do ukončení povinné školní docházky.

„Rodiče jej mohou využít jak na letní tábor, tak třeba i sportovní soustředění, školu v přírodě nebo lyžařský výcvik,“ uvedl mluvčí společnosti Vojtěch Cekota.