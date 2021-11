Školy ve Zlínském kraji zvou do dveří deváťáky, plány jim kazí pandemie

Na jaře budou maturovat, teď si ale studenti čtvrtého ročníku Střední průmyslové školy ve Vsetíně ještě spořádaně sedají do lavic. Protože jsou v dílnách, mají na lavicích počítače a za zády CNC frézku.

„Na počítači si připraví návrh a hotový program pak přenesou do CNC frézky,“ říká ředitel školy Miroslav Václavík a ukazuje obrobený kus kovu. Jsou na něm vyfrézované složité ornamenty.



„Programování jak pro výrobu, tak pro modelování se žáci oboru strojírenství učí od prvního ročníku,“ dodává. Odpovídá to zaměření oboru, jímž je výpočetní technika. Na monitorech se zatím dávají do pohybu 3D modely a v dílně panuje tvůrčí atmosféra.

Zažijí ji i zájemci o studium, kteří se v pátek či v sobotu přijdou do školy podívat v rámci dnů otevřených dveří. „Uvidí celou školu. Dílny budou v provozu a naši žáci jim ukážou, co se mohou naučit a s čím budou ve škole pracovat,“ podotkl Václavík.

Nebude chybět ani nové vertikální centrum na frézování ve třech osách, které škola teprve začleňuje do výuky. Budoucí středoškoláci poznají i to, co obnáší druhý z oborů, který ve Vsetíně nabízejí, tedy ekonomika a podnikání se zaměřením na řízení jakosti.

Dny otevřených dveří jsou pro všechny střední školy ve Vsetíně naplánované na pátek 5. a sobotu 6. listopadu. Ve stejném termínu se otevřou rovněž školy ve Valašském Meziříčí, Rožnově pod Radhoštěm, Luhačovicích nebo Slavičíně. A do konce listopadu se má akce uskutečnit ve zbytku kraje.

Rodičům i školákům nabídnou videodiskuse

Jenže už dnes je jisté, že všem se to nepodaří. „Od víkendu se nám zvýšila nemocnost, proto jsme se na poslední chvíli rozhodli, že dny otevřených dveří uděláme online,“ řekl ředitel Masarykova gymnázia a Střední zdravotnické školy ve Vsetíně Martin Metelka.

Využijí k tomu materiály, které vznikly loni. Tehdy se dny otevřených dveří kvůli pandemii koronaviru nekonaly a školy musely nábor přenést do online prostředí. Také letos se situace rychle mění a je třeba sledovat aktuální informace na webu škol.

Vsetínské gymnázium a zdravotnická škola nabídne rodičům a školákům v několika termínech videodiskusi s vedením školy přes aplikaci Teams.

„Pokud by se ale stalo, že někdo změnu nepostřehne a přijde, jsme připraveni se o něj postarat a předat mu veškeré informace,“ ujistil Metelka. Školy se pak představí krátkými videospoty, jež točily loni.

Dny otevřených dveří jsou klíčovou akcí

Odborníci se shodují, že dny otevřených dveří jsou nejdůležitější ze všech náborových akcí.



„Zájemci poznají atmosféru a klima školy, to je nejdůležitější. Měli by si všímat toho, jak je škola vybavená a jak se žáci a pedagogové chovají,“ poradil ředitel soukromé střední školy Kostka ve Vsetíně Karel Kostka.

Tady zatím, stejně jako na strojní průmyslovce, počítají s osobním setkáním. Bude to ale za přísnějších bezpečnostních opatření.

„Malé skupinky zájemců dostanou své průvodce z řad studentů a nebudou se míchat s ostatními. A samozřejmostí jsou respirátory,“ nastínil Kostka.

Dny otevřených dveří se mohou na jednotlivých školách konat i během zimy, obvykle bývají vypsané termíny až do konce ledna. Podzim by si ale rozhodně neměli nechat ujít zájemci o obory, u nichž se skládá talentová zkouška. Ti totiž podávají přihlášku do 30. listopadu, na ostatní obory je čas až do 1. března příštího roku.

Přípravný den má nachystat žáky na zkoušky

Talentové zkoušky se týkají například zájemců o studium ve sportovní třídě gymnázia na náměstí T. G. Masaryka ve Zlíně nebo těch, kteří míří na umělecké obory.

Nabízejí je kromě uměleckoprůmyslových škol v Uherském Hradišti a Valašském Meziříčí a konzervatoře v Kroměříži i jiné školy. Například Střední škola nábytkářská a obchodní v Bystřici pod Hostýnem. Dny otevřených dveří naplánovala na tento víkend.

„Zároveň bude v sobotu i takzvaný přípravný den pro žáky, kteří se chtějí hlásit na obory s talentovou zkouškou. Mohou si také přinést své práce a konzultovat je s vyučujícími uměleckých předmětů,“ naznačila ředitelka Olga Pastyříková.

Bystřická škola nabízí sedm různých oborů, z toho s talentovou zkouškou jsou maturitní obory design interiéru a uměleckořemeslné zpracování dřeva. Nutná je rovněž pro přijetí na tříletý obor umělecký truhlář.