Společnost Cream oznámila, že v posledních týdnech intenzivně hledá cestu, jak při nezbytné demolici uchovat část 34. budovy jako autentickou připomínku její historie a původní baťovské architektury.
„Konkrétní podobu této myšlence dali významní architekti a umělci, se kterými dlouhodobě spolupracujeme na revitalizaci Baťova areálu – Vít Máslo, Petr Janda, Adam Gebrian, Evžen Dub a Vladimir 518,“ uvedl mluvčí firmy Marcel Schmidt.
„Společně jsme se zaměřili na možnost zachování severovýchodního rohu budovy v co největším možném rozsahu. Tento záměr podporují také zástupci památkové péče,“ doplnil.
Demoliční práce na torzu byly proto dočasně přerušeny, ostatní práce pokračují bez omezení. „Nyní vyčkáváme na finální stanovisko expertní skupiny,“ doplnil.