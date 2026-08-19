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Demolice torza jako precizní chirurgický zákrok. Unikátní záběry ukazují detaily

Jana Fuksová
  6:04
Už téměř dva týdny 14 hodin denně demoluje ohořelé torzo jedenáctipodlažní 34. budovy ve Zlíně speciální stroj. Precizní práci obsluhujícího strojníka robustního stotunového bagru ukazují unikátní záběry, které demoliční firma pořídila z dronu. Na nich je vidět, jak pracovník ovládá 42 metrů dlouhé rameno a hydraulickými nůžkami postupně rozebírá kousek po kousku betonovou konstrukci i veškeré ocelové části budovy.

Práce provádí třinecká firma Build Synergy, kterou společnost Cream vybrala v soutěži. K postupnému bourání konstrukce od nejvyšších pater směrem dolů využívá demoliční bagr Caterpillar 390 F UHD, jenž je jedním z největších demoličních strojů svého druhu.

Záběry z dronu na demolici ohořelého torza 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně. S rozbíráním jedenáctipodlažní budovy pomáhá stotunový bagr s ramenem o délce 42 metrů a hydraulickými nůžkami. (srpen 2026)
Záběry z dronu na demolici ohořelého torza 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně. S rozbíráním jedenáctipodlažní budovy pomáhá stotunový bagr s ramenem o délce 42 metrů a hydraulickými nůžkami. (srpen 2026)
Záběry z dronu na demolici ohořelého torza 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně. S rozbíráním jedenáctipodlažní budovy pomáhá stotunový bagr s ramenem o délce 42 metrů a hydraulickými nůžkami. (srpen 2026)
Záběry z dronu na demolici ohořelého torza 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně. S rozbíráním jedenáctipodlažní budovy pomáhá stotunový bagr s ramenem o délce 42 metrů a hydraulickými nůžkami. (srpen 2026)
Záběry z dronu na demolici ohořelého torza 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně. S rozbíráním jedenáctipodlažní budovy pomáhá stotunový bagr s ramenem o délce 42 metrů a hydraulickými nůžkami. (srpen 2026)
12 fotografií

„Obsluha speciálního demoličního rypadla CAT 390 patří mezi odborně nejnáročnější strojní profese. Tento typ mechanizace proto mohou řídit pouze zkušení strojníci, kteří dokonale znají nejen samotný stroj, ale také technologický postup demolice. Schopnost bezpečně provádět takto náročné demoliční práce má pouze omezený počet pracovníků,“ zdůraznil obchodní ředitel firmy Tomáš Gajdzica.

Chirurgicky přesný postup

Strojník musí podrobně znát projektovou dokumentaci, konstrukční uspořádání objektu i předpokládané chování budovy v jednotlivých etapách rozebírání.

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„Každý zásah provádí opatrně, systematicky a v úzké koordinaci se statiky a dalšími odbornými pracovníky. Postup demolice je předem promyšlený a jednotlivé konstrukční prvky jsou odstraňovány v přesně stanoveném pořadí tak, aby byla po celou dobu zachována stabilita objektu,“ poukázal. „Samotnou demolici lze přirovnat k práci s chirurgickou přesností,“ doplnil.

Strojník tak musí stále vyhodnocovat reakce konstrukce a správně odhadnout, jak se po odstranění konkrétní části změní rozložení sil a chování zbývající části budovy.

Pomáhají kamery a vysílačky

Nejde tedy pouze o ovládání stroje, ale především o soubor přesně naplánovaných kroků, odborných rozhodnutí a okamžitých reakcí na skutečný stav konstrukce.

Přehled o tom, co se ve výšce 40 metrů děje, má strojník díky několika kamerám umístěným na demoličním rameni, ale také díky výhledu ze své kabiny.

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„Okolí stroje a úseky, které nejsou z kabiny dostatečně přehledné, kontrolují další vyškolení pracovníci. Ti přes vysílačky předávají strojníkovi informace v reálném čase a upozorňují jej na každou změnu situace,“ přiblížil náročnost prací Gajdzica.

Kvůli omezení prašnosti také pracovníci demoliční firmy zkrápějí budovu vodou z přistavené cisterny. Celé torzo by mohlo být zbourané do konce srpna.

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