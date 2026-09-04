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Torzo vyhořelé budovy v baťovském areálu nelze zachovat, demolice bude pokračovat

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  10:58aktualizováno  11:29
Torzo vyhořelé 34. budovy chtějí architekti i památkáři částečně zachovat....

Torzo vyhořelé 34. budovy chtějí architekti i památkáři částečně zachovat. (srpen 2026) | foto: Jan SalačMAFRA

Torzo vyhořelé 34. budovy chtějí architekti i památkáři částečně zachovat....
Do konce prázdnin má být ohořelá budova v baťovském areálu zbouraná....
Do konce prázdnin má být ohořelá budova v baťovském areálu zbouraná....
Do konce prázdnin má být ohořelá budova v baťovském areálu zbouraná....
46 fotografií
Společně s významnými architekty, umělci a za podpory památkové péče hledala firma Cream cestu, jak ponechat část vyhořelé budovy ve zlínském továrním areálu jako autentickou připomínku její historie a baťovské architektury. Statici ale další práce směřující k zachování torza z bezpečnostních důvodů zakázali. V pondělí proto bude demolice pokračovat.

Demolice byla přerušena 25. srpna. „V posledních čtrnácti dnech expertní skupina prověřovala všechny technické možnosti bezpečného oddělení a zachování severovýchodního rohu torza,“ uvedl Marcel Schmidt ze společnosti Cream.

Cílem bylo zachovat část stavby v rozsahu 4 krát 2 typických baťovských konstrukčních modulů. Jednalo by se tak o fragment o rozměrech přibližně 24 × 12 metrů a výšce 11 pater.

„Tým statiků posuzoval jednotlivé stavebně-technické varianty a pomocí dronů byl detailně analyzován stav jednotlivých sloupů zbývajícího fragmentu. Přizván byl také expert na betonové konstrukce, který přímo na místě vizuálně posuzoval stav torza,“ popsal Schmidt.

Torzo vyhořelé 34. budovy chtějí architekti i památkáři částečně zachovat. (srpen 2026)
Torzo vyhořelé 34. budovy chtějí architekti i památkáři částečně zachovat. (srpen 2026)
Do konce prázdnin má být ohořelá budova v baťovském areálu zbouraná. Odhadovaných 140 tisíc tun suti musí z místa zmizet do poloviny prosince. (24. srpna 2026)
Do konce prázdnin má být ohořelá budova v baťovském areálu zbouraná. Odhadovaných 140 tisíc tun suti musí z místa zmizet do poloviny prosince. (24. srpna 2026)
46 fotografií

Na místě taky proběhlo setkání zástupců firmy, stavebního úřadu, odboru dopravy a památkářů zlínského magistrátu i Národního památkového ústavu v Kroměříži, aby si společně vyjasnili podmínky případného zachování fragmentu.

„Expertní skupina dospěla k závěru, že ze stavebně-technického hlediska by řešení pro zachování fragmentu existovalo, jeho realizace by ale představovala nepřijatelné riziko z hlediska bezpečnosti práce. Statici proto další práce směřující k zachování severovýchodního fragmentu z bezpečnostních důvodů zakázali,“ vysvětlil Schmidt.

Přerušili demolici. Architekti řeší, jak zachovat zbytek vyhořelé zlínské budovy

Další komplikací je podle něj legislativní rámec. Rozhodnutí stavebního úřadu totiž nařizuje ve veřejném zájmu neodkladné odstranění stavby a případné vyjmutí části objektu z tohoto rozhodnutí by vyžadovalo další správní kroky.

„Demoliční práce budou znovu zahájeny v pondělí 7. září a předpokládáme, že zbylé torzo by mělo být odstraněno během následujícího týdne,“ doplnil Schmidt.

11. srpna 2026

Přestože fragment nebude možné fyzicky zachovat, experti vytvořili detailní 3D sken celé východní fasády. „Vznikne tak přesná digitální dokumentace původní architektury, která bude zachována pro budoucí generace a zároveň poslouží jako podklad pro další architektonickou práci s tímto místem.“

Skupina uznávaných architektů a umělců, mezi nimiž je Vít Máslo, Petr Janda, Adam Gebrian, Evžen Dub a Vladimir 518 spolupracovala s firmou Cream na budoucí podobě továrního areálu už před požárem. A budou v tom pokračovat dál.

„Myšlenky uchovat odkaz původní architektury budovy 34 se nevzdáváme. Jsme připraveni věnovat maximální úsilí přípravě nového architektonického řešení, které bude respektovat historii tohoto místa a stane se důstojným pokračováním jeho dalšího rozvoje,“ uzavřel Schmidt.

„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili

Požár v budově číslo 34 vypukl 9. července ráno. Hasiči oheň likvidovali téměř dva týdny. Definitivní uhašení ohlásili 22. července, objekt předali společnosti Cream o pět dní později. Stavební úřad rozhodl o neodkladném odstranění stavby. Celý objekt včetně suti by měl majitel odstranit do 15. prosince.

Oheň vznikl nejspíše v devátém patře ve skladu obuvi, který měla pronajatý firma Vasky. Odtamtud se rozšířil do dalších pater a na střechu. V objektu byly zejména sklady a kanceláře. Poté, co se budova na dvou místech zřítila, zůstala před začátkem demolice stát přibližně polovina.

Příčinu požáru, který se obešel bez zranění, zjišťují kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů. Podle policistů to může trvat i několik měsíců.

9. července 2026

KRIMI

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