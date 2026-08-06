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Demoliční firma převzala vyhořelou budovu ve Zlíně, bourání má začít odpoledne

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  10:46aktualizováno  10:56
Hasiči přestali zkrápět vodou trosky částečně zřícené výškové budovy číslo 34 v...

Hasiči přestali zkrápět vodou trosky částečně zřícené výškové budovy číslo 34 v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Společnost Cream, vlastník objektu, kolem něj staví oplocení. (21. červenec 2026) | foto: MAFRA

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...
Požár v bývalém Baťovském areálu. (9. července 2026)
Požár v bývalém Baťovském areálu. (9. července 2026)
Požár v bývalém Baťovském areálu. (9. července 2026)
122 fotografií
Bourání vyhořelé výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně by mělo začít odpoledne. Dnes dopoledne si zničený objekt od jeho majitele, společnosti Cream, převzala demoliční firma. Informoval o tom ředitel marketingu a komunikace společnosti Cream Marcel Schmidt.

Demolici zčásti zřícené budovy číslo 34 s 11 nadzemními podlažími zajistí firma Build Synergy. Využije k tomu především demoliční bagr, který bude zničenou budovu odshora rozebírat pomocí hydraulických nůžek.

„Během odpoledne by měly začít bourací práce,“ uvedl Schmidt.

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu. (9. července 2026)
Požár v bývalém Baťovském areálu. (9. července 2026)
Požár v bývalém Baťovském areálu. (9. července 2026)
Požár v bývalém Baťovském areálu. (9. července 2026)
122 fotografií

Cílem společnosti je zbourat hlavní torzo do 25 pracovních dnů od dnešního předání objektu. Byly v něm především sklady a kanceláře. Po ukončení zásahu ji hasiči předali společnosti Cream v pondělí 27. července. O čtyři dny dříve rozhodl stavební úřad o neodkladném odstranění stavby. Celý objekt je jeho majitel povinen odstranit do letošního 15. prosince. Na zbourání zdraví a život ohrožujících částí objektu vymezil úřad firmě lhůtu šesti týdnů.

Budova začala hořet 9. července ráno. Požár vznikl nejspíše v devátém patře ve skladu obuvi, který měla pronajatý firma Vasky. Odtamtud se rozšířil do dalších pater a na střechu. Poté, co se budova na dvou místech zřítila, zůstává stát přibližně její polovina. Hasiči požár likvidovali téměř dva týdny, jeho definitivní uhašení ohlásili ve středu 22. července.

14. července 2026

Příčinu požáru, který se obešel bez zranění, zjišťují kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů. Trvat to podle policistů bude několik měsíců. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až pětileté vězení. Známá zatím není ani výše způsobené škody. Policie už dříve uvedla, že bude vysoká.

13. července 2026

Majitel a zakladatel Vasky Václav Staněk už dříve řekl, že ve skladu bylo zhruba 75.000 párů obuvi, oblečení i doplňků značek Vasky a Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun. Firma Alpine Pro měla podle majitele Václava Hrbka v objektu uskladněné zboží za více než půl miliardy korun.

Skupině Packeta provozující službu Zásilkovna zůstalo v objektu okolo 9000 zásilek. Výši škody neupřesnila. Požár poškodil také firmu Equator Cycling, která se zabývá výrobou a servisem jízdních kol. Podle jejího majitele Milana Šimka vznikla podniku škoda mezi pěti až deseti miliony korun. Požár se dotkl i prodejce sportovního vybavení Sportisimo.

9. července 2026

KRIMI

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