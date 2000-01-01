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Při odstraňování ohořelého torza 34. budovy ve Zlíně se o víkendu její část zřítila. Firma Cream, která ji vlastní, tak ušetřila několik dní postupných bouracích prací. Těžká technika se v pondělí pustila do likvidace další části, kde opět hrozí zřícení, ale riziko už není tak velké.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
Zbourání nebezpečných částí stavby, jejíž železobetonová konstrukce je po požáru narušená, potrvá nejdéle 25 dní. Demolici má na starosti firma Build Synergy, která používá speciální stroje. „Pro extrémní demolice nasazujeme náš stotunový největší demoliční stroj Caterpillar 390 F UHD, který nám umožňuje efektivně a bezpečně zvládat i ty nejnáročnější demolice,“ přiblížila firma na svých webových stránkách.
Autor: Jan Salač, MAFRA
„Teď jsou v práci menší demoliční stroje a bagry, které upravují prostor u nezbořené části torza. Odstraňují kovový a jiný odpad, aby se tam dala dostatečně udusat suť a mohl tam najet velký demoliční bagr,“ řekl mluvčí Creamu Marcel Schmidt.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
Velký bagr s hydraulickým ramenem, které je dlouhé 42 metrů, začne z jižní strany stříhat východní část budovy. Ta měla jít k zemi jako první, ale zřícení západní části postup změnilo. Padající suť mohla natolik poškodit sklepy, že by na ně těžká technika nemohla vjet, aby se dostala ke stojícím konstrukcím. „Vypadá to, že sklepy poškozené nejsou,“ naznačil Schmidt.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
Vavrečkova ulice v blízkosti budovy je stále uzavřená. Omezení v okolí se může částečně změnit jen kvůli oblíbené automobilové soutěži Barum Rally. Na ni se do Zlína sjíždějí desítky tisíc diváků, koná se o tomto víkendu a část trasy atraktivní rychlostní zkoušky opět povede přes východní část bývalého baťovského továrního areálu.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
„Jeden z menších strojů má dlouhé bodáky, jimiž propíchává odpad, aby nacházel vzduchové kapsy a zasypával je sutí. Pak nevzniknou rizikové kapsy, do kterých by mohl stroj zapadnout,“ předestřel mluvčí Creamu. Přitom nevyloučil, že by mohla spadnout i část východní strany budovy. Ohněm byla však poškozená méně a vypadá stabilněji.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
Pokud jde o časový harmonogram, zatím se nemění, i když pádem části budovy se práce urychlily. Podle Schmidta o čtyři až šest dní. „Zatím z toho neděláme závěry, je to časová rezerva. Něco jiného se zase může zkomplikovat,“ míní.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
Nabízí se úvaha, jestli by řízená samovolná demolice nebyla nejrychlejším způsobem, jak odstranit nebezpečnou stavbu. Bylo by to však riskantní, protože její statika je narušená. „Aby mohla být budova odpálená, chtělo by to detailní přípravu při umisťování náloží, což se dělá u stabilních objektů,“ řekl Schmidt. „Jdeme konzervativní variantou, která je nejbezpečnější a nejšetrnější k okolí,“ doplnil.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
Provozovatelé okolních budov měli před demolicí obavu z přílišného prachu. Toho bylo hodně v sobotu při pádu části konstrukce, navíc se při větru vířil. V pondělí byla situace lepší. „Nic výrazného nepozorujeme, demolice náš provoz nenarušuje. Jede i klimatizace,“ popsal Jan Kaňka, ředitel Krajské knihovny Františka Bartoše, která sídlí v sousední 15. budově.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
Firma Cream převzala torzo budovy od hasičů 27. července. Vybrala demoliční firmu, která spolu se statikem naplánovala postup prací. Bourání by chtěla skončit do 25 dnů od zahájení. Kvůli omezení prašnosti zkrápějí pracovníci demoliční firmy budovu vodou z přistavené cisterny.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
34. budova začala hořet 9. července ráno. Hasiči požár likvidovali téměř dva týdny. Jeho definitivní uhašení ohlásili ve středu 22. července. Požár vznikl pravděpodobně v devátém patře ve skladu obuvi. Odtamtud se rozšířil do dalších pater a na střechu.
Autor: Salač Jan, MAFRA
Poté, co se budova na dvou místech zřítila, zůstala stát přibližně její polovina. Vyšetřování příčiny požáru bude podle policie trvat několik měsíců. Událost vyšetřují pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti.
Autor: Salač Jan, MAFRA