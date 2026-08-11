|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou
Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.
Sháněli jen zahradu. Nakonec ve Zlíně postavili dvě maskované dřevostavby
Dřevostavba obložená cihlami je rarita sama o sobě. Když na okraji Zlína objevíte na jednom pozemku hned dva takové domy, nejde se nezastavit. Za jejich realizací stojí neobvyklý koncept a silný...
Spadlo to, řekl kolega. Šéf Alpine Pro popisuje, jak firma přišla o půl miliardy
Požár výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně připravil Alpine Pro o centrální sklad, zásoby i o část nové podzimní a zimní kolekce. Majitel Václav Hrbek v podcastu Industrial popisuje...
Obří nůžky začaly bourat torzo vyhořelé budovy ve Zlíně, práce přerušila závada bagru
Torzo ohořelé 34. budovy ve zlínském baťovském areálu začala v pátek dopoledne likvidovat těžká technika. Pět minut po půl jedenácté se do horní části jižní strany budovy zakously obří hydraulické...
OBRAZEM: Bourání ve Zlíně pokračuje, hrozí zřícení další části torza 34. budovy
Při odstraňování ohořelého torza 34. budovy ve Zlíně se o víkendu její část zřítila. Firma Cream, která ji vlastní, tak ušetřila několik dní postupných bouracích prací. Těžká technika se v pondělí...
Film Smrt stopařek se inspiroval skutečným zločinem. Realita byla mnohem děsivější
Přesně před 50 lety našli na skládce ve Valašských Kloboukách dvě mrtvé studentky. Vrah byl zanedlouho dopaden a dostal trest smrti. Případ byl poté zfilmován jako známá kriminálka Smrt stopařek....
Ministerská reforma ohrožuje porodnice ve Vsetíně a Valašském Meziříčí
Ministerská reforma má omezit síť porodnic v Česku. Kvalita péče a bezpečí se hodnotí podle počtu porodů. Některé nemocnice to zažily už před patnácti lety. I tehdy plánovalo ministerstvo...
Vražda manžela, pobodání známého. Obvinění ze zločinů jsou ve vazbě
Krajští kriminalisté vyšetřují dva závažné násilné trestné činy, ke kterým došlo v minulém týdnu na území Zlínského kraje. První se odehrál ve středu, druhý v sobotu. Oba obviněné poslal soud na...
Barum Rally 2026: program, mapa RZ, trasa a výsledky
Barum Rally Zlín je nejznámější českým závodem, na programu je už 55. ročník. Jede se od 14. do 16. srpna 2026 a kromě českých jezdců uvidíme i zahraniční hvězdy. Podívejte se na program, trasu a...
Demolici zlínského torza zastavil vetřelec. Muž pronikl až do čtvrtého patra
Veškeré demoliční práce ve zlínském baťovském areálu se v pondělí odpoledne musely zastavit. Do likvidovaného torza 34. budovy totiž vnikl neznámý muž. Situaci přijela řešit také policie. Podle...
Korec chce být znovu primátorem, některé strany ve Zlíně své lídry vyměnily
Většina stran, které jsou ve zlínském městském zastupitelstvu, vyměnila po čtyřech letech své lídry. Mají k tomu různé důvody, všechny ale chtějí uspět. Komunální volby se konají druhý říjnový...
Z Janova zpět do Kroměříže. Vzácný obraz anglického krále se vrátil do zámku
Vedle Tizianova Apollóna a Marsya patří k nejcennějším dílům ve sbírkách galerie Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Portrét anglického Karla I. a jeho manželky Henrietty Marie je po své prezentaci v...
Dopravce RegioJet chce začít jezdit na tratích z Prahy do Luhačovic i Vsetína
České dráhy provozují vlaky Slovácký a Valašský expres. První jezdí z Prahy do Starého Města a Luhačovic, druhý do Vsetína a obvykle až do Žiliny. Soukromý dopravce RegioJet hodlá situaci začít měnit...
OBRAZEM: Bourání ve Zlíně pokračuje, hrozí zřícení další části torza 34. budovy
Při odstraňování ohořelého torza 34. budovy ve Zlíně se o víkendu její část zřítila. Firma Cream, která ji vlastní, tak ušetřila několik dní postupných bouracích prací. Těžká technika se v pondělí...
Baťův Modrý expres. Nejdokonalejší vlak v republice předběhl Slovenskou strelu
Že zlínský koncern vyráběl nejen boty, ale třeba i pneumatiky nebo letadla, je známo. Po desetiletí ale zůstal téměř zapomenutý fakt, že firma Baťa ve svých strojírnách zkonstruovala dokonce i vlak....
Tlupa kotulů veverovitých ve zlínské zoo se rozrostla o další mláďata
Početná tlupa kotulů veverovitých ve zlínské zoo se rozrostla. Dvě měsíční mláďata drobných jihoamerických primátů se narodila na začátku července a ihned po porodu se vyšplhala na záda matek, kde se...
Pronájem bytu 2+kk 69 m2, Zlín
Podlesí V, Zlín
14 500 Kč/měsíc
Ve Sněmovně skončila kvůli kauze zabití psa, teď Balaštíková založila vlastní stranu
Od roku 2013 byla Margita Balaštíková poslankyní za ANO a loni chtěla obhajovat, když byla původně trojkou kandidátky hnutí ve Zlínském kraji. Jenže z ní nakonec byla vyškrtnuta, protože se na...
Jablonec – Slovácko 1:0, domácí zůstávají stoprocentní, sudí rozdal tři červené karty
Jablonec ve třetím kole Chance Ligy porazil Slovácko 1:0, slaví třetí výhru v nové sezoně a zůstává stoprocentní. V nervózním zápase poslal sudí předčasně do kabin hostující Heču s Ceesayem i...