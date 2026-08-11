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OBRAZEM: Bourání ve Zlíně pokračuje, hrozí zřícení další části torza 34. budovy

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Demolice torza 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně. (10. srpna 2026) Druhý den demolice budovy č. 34 v baťovském areálu. Zbourání nebezpečných částí... Demolice torza 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně. (10. srpen 2026) Demolice torza 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně. (10. srpna 2026) Demolice torza 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně. (10. srpna 2026) Demolice torza 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně. (10. srpen 2026) Demolice torza 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně. (10. srpna 2026) Demolice torza 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně. (10. srpen 2026) Demolice torza 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně. (10. srpen 2026) Přípravy na demolici vyhořelé budovy 34 finišují. Klíčovým strojem bude obří... Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském... Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...
Při odstraňování ohořelého torza 34. budovy ve Zlíně se o víkendu její část zřítila. Firma Cream, která ji vlastní, tak ušetřila několik dní postupných bouracích prací. Těžká technika se v pondělí pustila do likvidace další části, kde opět hrozí zřícení, ale riziko už není tak velké.

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OBRAZEM: Bourání ve Zlíně pokračuje, hrozí zřícení další části torza 34. budovy

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Při odstraňování ohořelého torza 34. budovy ve Zlíně se o víkendu její část zřítila. Firma Cream, která ji vlastní, tak ušetřila několik dní postupných bouracích prací. Těžká technika se v pondělí...

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