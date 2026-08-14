Demolice torza jako atrakce. Lidé do Zlína jezdí i z dálky, na nebezpečí často nedbají

Už o minulém víkendu se sjížděli do Zlína i lidé ze vzdálenějších míst: z Uherského Hradiště, Brna nebo Ostravy. Mnohdy i celé rodiny. Zaparkovali auta poblíž ohořelého torza 34. budovy, někdy vytáhli kempové židličky, sedli si a hodiny pozorovali destrukci stavby. Nyní zase demolice láká ty, kteří do města přijeli sledovat automobilovou soutěž Barum Rally.
Říká se tomu temný turismus. Lidi psychologicky láká návštěva míst spojených s tragédií či destrukcí. K pozorování a focení katastrof je přitahuje zvědavost i touha po adrenalinovém zážitku. Někdy zvědaví diváci překážejí hasičům v průjezdu a práci.
Byl jsem šokovaný z toho, že přicházely třeba maminky s dětmi v kočárcích, sledovaly oheň a i několik hodin byly vystavené kouři.
Zdeněk Otrusinavelitel hasičů při požáru 34. budovy