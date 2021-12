Lidí, kteří bojují s demencí, přibývá. Pomáhají křížovky a rodinná alba

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) jich ve Zlínském kraji mezi svými pojištěnci loni napočítala 3 579. Ještě v roce 2015 jich přitom bylo „jen“ 2 321. V přepočtu na 100 tisíc obyvatel je tak kraj druhý nejhorší v zemi.

Celkový počet je ale zřejmě několikanásobně vyšší. Podle České alzheimerovské společnosti trpí v regionu demencí až 9 360 obyvatel. Roli hraje i fakt, že Zlínský kraj je dlouhodobě nejrychleji stárnoucím regionem v Česku.

„V domově se zvláštním režimem Jabloňová, ve kterém pečujeme o seniory s poruchami paměti, máme násobný počet čekatelů oproti kapacitě domova. Je to dlouhodobý trend, který se stále prohlubuje,“ uvedl ředitel Diakonie Vsetín Dan Žárský.

Stejné zkušenosti mají i další domovy a organizace. Proto se řada zařízení v posledních letech mění. Hejtmanství eviduje větší zájem o pobyt v domově se zvláštním režimem než o standardní lůžka.

„Proto se někde část běžného provozu a lůžek transformuje na speciální. Do budoucna počítáme s rozšířením těchto služeb, i když vidíme, že v některých odlehlejších lokalitách mimo větší města je problém najít zdravotnický personál,“ naznačila náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Hana Ančincová.

Kraj už upravil asi 90 lůžek, celková kapacita pro osoby s demencí je v šesti lůžkových zařízeních 318 míst. Další místa nabízejí jiní provozovatelé.

Odborníci však upozorňují, že při propuknutí choroby není přesun do domova na lůžko nejlepším řešením. Doporučují spíše denní stacionář nebo pečovatelskou službu. I takové možnosti zde existují.

„V časné fázi je lepší zůstat doma, ve známém prostředí, s rodinou. A spojit to se stacionářem, jenž funguje jako taková školka, ve které senior tráví část dne,“ vysvětlila Kateřina Pivoňková, oblastní ředitelka neziskové organizace Naděje Zlín, která je jedním z kontaktních míst České alzheimerovské společnosti.

Příznaky nemoci se dají mírnit

V Naději mají pro osoby s alzheimerem 19 lůžek a zájem je až pětinásobný, ve stacionáři se mohou pracovníci starat o 20 lidí.

„Pozoruji, že v osvětě o této chorobě už se dělá víc. Ale faktem je, že situace, kdy rodina zachytí příznaky včas, nasadí se léčba a začne se využívat nějaká sociální služba, je spíše výjimkou,“ upozornila Pivoňková. „Obvykle to bývá tak, že se choroba prohlubuje, aniž by byla odhalena, a nemocný se kvůli tomu dostává do izolace,“ řekla.

Alzheimerova choroba je neurodegenerativní onemocnění, jež omezuje myšlení, paměť nebo úsudek. Příznaky se dají zmírnit různými motorickými tréninky, cvičením paměti a podobně. O to se starají právě denní stacionáře nebo terénní pracovníci.

„Využíváme křížovky, přesmyčky, osmisměrky. Velmi oblíbenou aktivitou je procházení rodinných alb a vzpomínání na dobu mládí, často zpíváme oblíbené písničky. Nemoc to výrazně nezlepší, ale pomůže udržet její stav,“ popsala vedoucí Domácího stacionáře Zahrada ve Vsetíně Milena Orságová.

„Pro seniory s demencí je také důležité zachovat co nejvíce běžných činností. Už sami neuvaří oběd, ale rádi oškrábou brambory,“ dodala.

VZP nabízí v rámci preventivních programů pro své klienty starší 65 let příspěvek až 500 korun na pracovní sešity na procvičování paměti, pozornosti či řeči a na testování paměti ve vybraných lékárnách.