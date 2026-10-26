U Josefa Novosada z Provodova na Zlínsku se v neděli 9. srpna odpoledne sešlo více příznivých okolností, díky kterým je opět v dobré zdravotní kondici.
„Vím, že jsme byli na pouti, pak se mi udělalo zle a nic dalšího už si nepamatuju. Pak snad až v sanitce cestou do nemocnice. Nikdy předtím se mi nic podobného nestalo,“ prozradil Novosad, který se po dvou měsících od události setkal se svými zachránci.
|
Jak použít defibrilátor? Jistě to ví jen čtyři procenta Čechů, v pomoci brání i stud
Všichni představují jeden díl skládačky, která by bez nich nebyla úplná a nemusela skončit tak dobře. V každé sekundě se navíc mohl běh událostí otočit opačným směrem. Novosad totiž nebyl jediný, kdo se v takové situaci ocitl vůbec poprvé v životě.
„Blízko mne se muž najednou sesunul na zem. Viděl jsem, že chroptí, naskočilo mi něco o první pomoci ze základní školy, tak jsem mu začal masírovat srdce, někdo z lidí okolo volal záchranku, tam nám pak radili. Střídal jsem se na masáži ještě s dalším člověkem, také jsem prováděl dýchání z úst do úst,“ popsal jeden z mužů, kteří zasahovali jako první.
Ze skromnosti nechtěl být jmenován. „Čas jsem nevnímal, celá moje snaha směřovala k tomu, abych mu zachránil život. Moc mne těší, že se to povedlo,“ doplnil.
Přestal dýchat a došlo na oživování
Ve dvojici se u ležícího muže střídali nekonečné čtyři minuty. Na drátě měli operátorku Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, která jim pomáhala. Právě ona musela hned rozjet systém záchrany. Stav pacienta se totiž zhoršoval.
„Přestal dýchat, tak jsem svědky navedla na oživování a nepřímou masáž srdce. Na místě byl docela chaos, musela jsem si je trochu nastavit, pak pacient dýchat začal, pak zase přestal,“ popsala Eliška Kulenová, která jako operátorka u záchranky pracuje patnáct let.
Mezitím z mapy vyčetla, kde je nejbližší defibrilátor AED a vyslala zprávu. „Kolegyně pak s dobrovolnými hasiči, kteří ho mají k dispozici, domlouvala podrobnosti. Byli to místní hasiči, takže na místo dorazili prakticky hned,“ shrnula.
Ondřej Plášek, který je dobrovolným hasičem v Provodově i profesionálním hasičem na stanici v Kroměříži, se zrovna vrátil z pouti, kde s kolegy zajišťoval dozor.
„Přišel jsem domů, sedl si pod pergolu a ozvala se siréna. Viděl jsem zprávu, že potřebují přístroj AED, a bylo mi jasné, že jde o sekundy,“ přiblížil Plášek.
„Sjeli jsme se s kolegy do zbrojnice, AED tam máme stále připravené. Podle polohy události jsem viděl, že je pacient někde u kolotočů na pouti. Bylo to blízko.“
|
Muž zkolaboval na stavbě. Život mu zachránili pohotoví policisté
Na místě stále dva muži prováděli masáž. Hasiči pak začali dělat to, co si se záchranáři předtím už několikrát nacvičovali. Bylo jich sedm, více než obvykle, což dost pomohlo.
Jeden převzal masáž srdce, druhý držel pacientovi zakloněnou hlavu, třetí si vzal na starost velení, další prováděl vyšetření, někdo stavěl clonu, aby na místo tolik nesvítilo slunce. Další sledoval, jestli už není pacient při vědomí, další přinesl defibrilátor a umísťoval diody na hrudník. Přístroj pak výboj doporučil.
„To se nestává často, spíš to bývá tak, že AED vyhodnotí situaci a výboj nedoporučí,“ upozornil Plášek. „Pak to nemívá šťastný konec.“
Luxusní předání situace, chválí zdravotníci hasiče
V tomto případě se muž po elektrošoku sice probral, ale nereagoval. Tak následovala další masáž. A teprve poté se probral úplně. Mezitím už byli na místě záchranáři ze Zlína. Přijeli prakticky ve chvíli, kdy už byl Novosad při vědomí.
„Ze strany dobrovolných hasičů to bylo luxusní předání situace. Jejich zásah byl naprosto profesionální,“ zhodnotil záchranář Oskar Sviták. „Došlo k obnově vitálních funkcí pacienta, udělali jsme jeho vyšetření, diagnostiku a převezli do Baťovy nemocnice. V Provodově je sice špatný signál, ale cestou jsme data mohli předat kardiocentru,“ dodal.
„Záchrana života stojí na lidech i systému. Šance na přežití klesá s každou minutou,“ připomněla lékařka Zdravotnické záchranné služby Barbora Truksová.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz