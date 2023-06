Zbytečnost, která zatěžuje, kritizují vedoucí spolků datové schránky

Ve Zlíně to udělalo více než tři tisíce lidí. Někteří představitelé spolků si zase „datovku“ neaktivovali, a pokud ano, tak ji nepoužívají.

„Osobně jsem si ji nezřídil, v naší organizaci si to vzala na sebe pokladní,“ oznámil předseda zlínských zahrádkářů Aleš Krejčík. „Řešíme všechno přes

e-mail. Většinou tady máme vysoký věkový průměr a starší lidé tomu nejsou naklonění. Staví se k tomu jako já, nechce se jim do toho. Mladší tomu rozumí více a jsou v tom zběhlí,“ doplnil.

Účetní zahrádkářů Jaroslava Mahdalová kvůli tomu má více práce, jen v okolí Zlína je přes 150 zahrádkářských osad a každý její představitel musí mít datovou schránku.

„Klienti to přehrávají na nás,“ přiblížila Mahdalová. „Něco jim přijde do datovky a oni si to neotevřou. Starší lidé mi zase volali, že nemají ani počítač, a ptali se, jestli ji musejí mít.“

Datová schránka je virtuální služba, kterou lze komunikovat se státem elektronicky. Její využívání je podmíněné základní znalostí informační techniky, vlastnictvím počítače nebo chytrého telefonu. Pokud někdo musí datovou schránku mít, úřady s ním komunikují výhradně touto cestou. Platí to i v případě, kdy si ji neaktivuje. Když si adresát zprávu do deseti dnů nepřečte, považuje se za doručenou. Zprávy z „datovky“ po třiceti dnech mizí.

Nesmyslné byrokracie je příliš, říká šéf včelařů

„Nesmyslné byrokracie vůči spolkům už je příliš. Od povinného hlášení majetku přes zavádění různých registrů, hlášení až po povinnost mít datovou schránku. Pro nás je to zbytečnost, která zatěžuje lidi,“ postěžoval si jednatel kroměřížských včelařů Pavel Buřinský. „Datovou schránku máme, ale nevím, jestli tam něco chodí, nebo ne, a je mi to celkem jedno. Jsou věci, které někdo nařídí a stejně je nikdo nekontroluje,“ míní.

Naopak myslivci s „datovkami“ takové potíže nemají, i když i oni registrují to, že starší lidé se do jejich aktivace nehrnou.

„Někteří starší členové jsou z toho vyjevení,“ uvedl předseda mysliveckého spolku v Uherském Hradišti Libor Beníček. „Ještě horší ale je, že stát připravuje digitalizaci myslivecké evidence. Máme spoustu starých hospodářů, kterým to bude dělat problém.“

Podle něho mají datové schránky smysl už proto, že Česká pošta stále zdražuje své služby a doručení touto formou je rychlé a levné. Majiteli datové schránky může přijít upozornění o nové zprávě do mobilu i e-mailu. „Používám ji a nevadí mi to,“ poznamenal Beníček.

Pokud jde o živnostníky, tak ti od začátku roku ve velkém své živnosti rušili. Ve Zlíně jich bylo ke konci května 3 137, přičemž za celý loňský rok to nebylo ani 500. Největší nával měli na živnostenských odborech od ledna do března.

„V současné době se situace pomalu vrací do normálu,“ hlásí vedoucí živnostenského odboru zlínské radnice Naděžda Hasíková. „Přesto i nadále dochází noví podnikatelé zrušit oprávnění.“

Problémy mají starší lidé, nerozumí obsluze

Jako hlavní důvod uvádějí, že nechtějí komunikovat s úřady prostřednictvím datových schránek. „Dosud je nepoužívali, mnohdy jejich obsluze ani nerozumí,“ všimla si Hasíková. I v tomto případě jde většinou o starší lidi.

V Uherském Hradišti letos zrušili už 2 214 živnostenských oprávnění, loni to bylo celkem 445. Ve Vsetíně letos 1 427, za minulý rok 303. V Kroměříži letos 1 700 a loni 500.

Lidé řeší živnosti napříč obory, často ji měli přerušenu a už na ni zapomněli. A povinnost mít datovou schránku jim to připomněla. Jejich volba, že neprovozovanou živnost zruší, pak byla přirozená.

Současně s tím, jak se živnosti rušily, byly také zakládány nové. Ve Zlíně jich za prvních pět měsíců přibylo 1 106, když za celý loňský rok to bylo 1 580. V krajském městě je dnes 28 281 podnikatelů, což je o 31 více než na konci minulého roku.

V Uherském Hradišti jich letos přibylo 484, loni to bylo za prvních pět měsíců 406. „Jde tedy o mírný nárůst,“ upřesnil mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma. „Převažující je volná živnost, ale podnikatelé ohlašují i řemeslné živnosti, vázané a koncesované.“

Přesto na rozdíl od Zlína v dalších městech kraje podnikatelů ubývá. V Hradišti jich je dnes registrovaných 17 992, to je o zhruba 2 tisíce méně než loni. Ve Vsetíně jich je 11 628, ale na konci loňského roku to bylo 12 982. Letos tam přibylo 341 oprávnění. V Kroměříži je aktuálně 11 024 živnostníků, když minulý rok v tuto dobu jich bylo 12 281. Letos tam vydali 280 živnostenských oprávnění.