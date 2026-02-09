Dárců krve bylo loni o tisíc méně než před rokem. Lákat je bude i Drákula

Autor:
  16:25
Dobrovolných dárců krve ubývá, důvodem je i věk. Zatímco v roce 2024 jich do Baťovy nemocnice ve Zlíně přišlo celkem 11 356, v roce 2025 to bylo už jen 10 436. Ještě větší propad zaznamenali prvodárci. V roce 2024 jich do zlínské transfuzní stanice přišlo 603, o rok později již jen 435.
Fotogalerie2

Baťova nemocnice eviduje čím dál méně dárců krve, v letošní kampani ji proto podpoří herci Městského divadla Zlín a představení Drákula - komedie děsu. (únor 2026) | foto: Krajská nemocnice T. Bati Zlín

Baťova nemocnice proto bude i v letošním roce spolupracovat s Městským divadlem Zlín. Dárce krve teď bude lákat Drákula neboli herec Marek Příkazký, který hraje hlavní roli ve stejnojmenné komedii Drákula – komedie děsu. Kampaň letos podpoří také další herečka zlínského divadla, Anna Randárová, která po vzoru svého otce, herce Luďka Randára, chodí krev darovat pravidelně.

Baťova nemocnice eviduje čím dál méně dárců krve, v letošní kampani ji proto podpoří herci Městského divadla Zlín a představení Drákula - komedie děsu. (únor 2026)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Nemocnice bude letos cílit na prvodárce. „Dárcovská populace stárne a prvodárců není tolik, aby zkušené dárce nahradili. Chceme apelovat na mladé lidi, potřebovali bychom, aby jich bylo více, a hlavně pak chodili krev darovat pravidelně,“ vysvětlila primářka hematologicko-transfuzního oddělení Jana Pelková.

Zdravotníci se proto více zaměří právě na oslovování mladé generace a zároveň vyzývají stávající dárce, aby s sebou k odběru přivedli i své děti, vnuky nebo mladé kolegy.

Krve není nikdy dost. Její dárci stárnou, mladí k odběrům ve velkém nechodí

Společně se zlínskými herci Luďkem a Annou Randárovými vznikl také edukativní dokument o cestě krve a aktuálně spolupráce pokračuje v souvislosti s představením Drákula – komedie děsu. Herec Marek Příkazký v roli Drákuly osobně navštívil dárce krve na hematologicko-transfuzním oddělení.

Prvodárci mohou přijít bez objednání

Nemocnice se snaží své dárce dlouhodobě podporovat a motivovat. K oblíbeným benefitům patří každodenní snídaňový raut po odběru a drobné dárky při speciálních akcích. Kromě toho mohou dárci čerpat zákonný den volna v zaměstnání, uplatňovat daňové úlevy nebo využít benefity nabízené zdravotními pojišťovnami.

Výroba umělé krve je v nedohlednu. Mladí radši darují plazmu, léto je krizové

„Každý dárce skutečně pomáhá pacientům. Darovat krev může většina zdravých lidí. Základní podmínkou je dobrý zdravotní stav, věk nad 18 let a odpovídající hmotnost. Způsobilost vždy posuzuje lékař při vstupním vyšetření, aby byl odběr bezpečný pro dárce i příjemce,“ doplnila Pelková s tím, že prvodárci mohou přijít bez objednání.

Ostatní zájemci o darování krve se mohou objednat online, veškeré informace jsou dostupné na webových stránkách nemocnice.

V roce 2025 Baťova nemocnice evidovala 460 pravidelných dlouholetých dárců, kteří měli 40 a více odběrů. Celkový objem odebrané krve všech dárců krve byl 4 566 litrů.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jen hra a promyšlený tah prezidenta, říká Čunek o kauze Macinkových esemesek

Premium
Jiří Čunek vede do krajských voleb koalici KDU-ČSL a Zlín 21.

Jiří Čunek loni oslavil čtvrt století v KDU-ČSL. Nicméně svými postoji se stále častěji dostává do názorových rozporů s vedením strany. Jeho facebooková zeď vypadá, jako by ji tvořil spíše současný...

Legrace? Ne, hobby horsing je náročný sport, říká sedmnáctiletá závodnice

V Kvasicích na Kroměřížsku se konaly závody v hobby horsingu. (30. leden 2026)

Hobby horsing je stále populárnější záliba oblíbená hlavně mezi dívkami. Používá se při něm plyšová hlava koníka upevněná na tyči a sportovkyně napodobují pohyby skutečného koně při parkuru nebo...

Když Slovácko hajlovalo a žádalo Hitlera o připojení ke Slovensku

Premium
Pouť mládeže z Moravského Slovácka ke svatému Antonínkovi, během 2. světové...

Psal se 15. březen 1939 a již okleštěné Československo zažívalo nejtěžší chvíle ve své historii. Od časných ranních hodin jej začala obsazovat německá vojska, aby pak nacisté okupované území...

Zlín - Sparta 0:3, góly až po hodině hry, trefili se Rrahmani, Mercado a Haraslín

Sparťanský útočník Albion Rrahmani si kryje míč v utkání se Zlínem.

Druhý zápas v druhé části sezony venku, druhé vítězství. Sparťanští fotbalisté v 21. kole první ligy byli ve Zlíně jasně lepším týmem, góly dali až po hodině hry a vyhráli 3:0. Nejdřív se trefil...

Ve zlínském Velkém kině vzniknou po přestavbě dva sály, říká architekt

Architekt Ondřej Synek a tým jeho studia re:architekti jsou autory vítězného...

Ondřej Synek je spoluzakladatelem studia re:architekti, jehož návrh zvítězil v mezinárodní architektonické soutěži na revitalizaci Velkého kina ve Zlíně. Právě o něm Synek mluvil na besedě, kterou...

Dárců krve bylo loni o tisíc méně než před rokem. Lákat je bude i Drákula

Baťova nemocnice eviduje čím dál méně dárců krve, v letošní kampani ji proto...

Dobrovolných dárců krve ubývá, důvodem je i věk. Zatímco v roce 2024 jich do Baťovy nemocnice ve Zlíně přišlo celkem 11 356, v roce 2025 to bylo už jen 10 436. Ještě větší propad zaznamenali...

9. února 2026  16:25

Ve Vsetíně uvedli do provozu velký parkovací dům. Pojme více než 300 vozů

Ve Vsetíně vznikl nový parkovací dům s kapacitou 307 míst, který stojí vedle...

První týden provozu má za sebou nově vybudovaný parkovací dům s kapacitou 307 míst, který stojí vedle vlakového nádraží ve Vsetíně. Postavila ho Správa železnic (SŽ), která je také jeho...

9. února 2026  13:14

Co bude s budovou bývalého soudu? Zlín usiluje o demolici, pak vypíše soutěž

Zlín chce chátrající budovu soudu strhnout, památkáři zatím nesouhlasí. Na jeho...

Přes dvacet let v centru Zlína chátrá budova, v níž působil okresní soud, který se na konci roku 2003 přestěhoval do Louk. Od té doby se radnice snaží s místem, jež hyzdí střed města, něco udělat....

9. února 2026  9:22

Byl bych radši, kdybychom dali gól dřív, řekl Priske. Rrahmaniho má před Vojtou

Sparťanský trenér Brian Priske během utkání se Zlínem.

Jeho tým si po týdnu připsal další vítězství 3:0 na hřišti soupeře. „Když se podíváte na statistiky a další aspekty hry, bylo to trochu podobné utkání jako to první na Dukle,“ přemítal trenér...

9. února 2026  6:59

Vedoucí Slavia v první lize znovu prohrála, ale Jihlava ji nesesadila. Kolín se dotahuje

Jihlavský brankář Adam Beran

Hokejisté Slavie prohráli v první lize čtvrtý zápas za sebou, béčko Pardubic je v 46. kole zdolalo 3:0. Přesto Pražané o první místo nepřišli, neuspěla totiž ani druhá Jihlava, která po čtyřzápasové...

8. února 2026

Důležité áčko pro sparťana Irvinga. Byl to skvělý den, říká posila z Premier League

Sparťanská radost ve Zlíně, vlevo Andrew Irving. Posila z Premier League...

Ještě před dvěma měsíci nastoupil na slavném anglickém stadionu Old Trafford v Manchesteru proti domácím United, po nedávném přestupu z West Hamu do Sparty skotský záložník Andrew Irving má za sebou...

8. února 2026  19:06

Zlín - Sparta 0:3, góly až po hodině hry, trefili se Rrahmani, Mercado a Haraslín

Sparťanský útočník Albion Rrahmani si kryje míč v utkání se Zlínem.

Druhý zápas v druhé části sezony venku, druhé vítězství. Sparťanští fotbalisté v 21. kole první ligy byli ve Zlíně jasně lepším týmem, góly dali až po hodině hry a vyhráli 3:0. Nejdřív se trefil...

8. února 2026  14:34,  aktualizováno  17:27

Samuraj, potápěč i láhve piva. Fašank ve Zlíně ozdobily pestré masky

Několik tisícovek lidí dorazilo na víkendový Lešetínský fašank, který má ve...

Několik tisícovek lidí dorazilo na víkendový Lešetínský fašank, který má ve Zlíně tradici dlouhou 26 let. Masopustní veselice se koná ve třech ulicích kousek od centra krajského města a každoročně se...

8. února 2026  10:44

Jablonec - Slovácko 0:0, domácí opět s nulou, tentokrát ale ztrácejí

Momentka z utkání mezi Jabloncem a Slováckem.

Třetí proti předposlednímu, měla to být jasná záležitost. Nakonec jablonečtí fotbalisté potvrdili jen svou výbornou obranu. Opět neinkasovali, ale ani neskórovali, a tak proti Slovácku zapisují v...

7. února 2026,  aktualizováno  17:53

Když Slovácko hajlovalo a žádalo Hitlera o připojení ke Slovensku

Premium
Pouť mládeže z Moravského Slovácka ke svatému Antonínkovi, během 2. světové...

Psal se 15. březen 1939 a již okleštěné Československo zažívalo nejtěžší chvíle ve své historii. Od časných ranních hodin jej začala obsazovat německá vojska, aby pak nacisté okupované území...

7. února 2026

Arcibiskup Nuzík požehnal novým vínům. Při bohoslužbách se promění v krev Kristovu

Olomoucký arcibiskup Josef Nuzík požehnal novým vínům, která budou sloužit při...

Olomoucký arcibiskup Josef Nuzík v pátek požehnal novým vínům, která budou sloužit při bohoslužbách v Čechách, na Moravě i na Slovensku. V Česku jsou přitom jen čtyři vinařství, která mohou mešní...

6. února 2026  18:35

Stavební buňku zachvátily plameny, uvnitř našli hasiči ohořelé tělo muže

Tragický požár unimobuňky v obci Provodov na Zlínsku si vyžádal jednu oběť. (6....

Kriminalisté vyšetřují čtvrteční tragický požár stavební buňky v obci Provodov na Zlínsku. Na místě bylo nalezeno ohořelé tělo muže, který buňku dlouhodobě obýval.

6. února 2026  10:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.