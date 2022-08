Města inkasují vyšší příjmy z daní, pomáhají zaplatit drahé energie

Pozitivní trend ukazují čísla z první poloviny letošního roku. Za tuto dobu dostal Zlín z daňových příjmů přes 800 milionů korun. Za první loňský půlrok to bylo 677 milionů a za předloňský 624 milion korun.

„Daňové příjmy nejsou vymezeny na pokrytí konkrétních výdajů. V současné době vyšší výběr sanuje navýšení cen nejen energií, ale hlavně materiálů k již probíhajícím investicím,“ uvedl mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.

Daňové příjmy tvoří až 85 procent příjmové složky rozpočtů měst, a proto jsou pro ně velmi důležité. Kromě toho, že se z nich platí dopravní obslužnost či chod mateřských i základních škol, mohou se dnes použít na platby drahých energií.

Ve Zlíně loni zaplatili za elektrickou energii necelých 16 milionů korun. Letos by to mohlo být až 50 milionů, příští rok ještě o dalších 20 procent víc. „Je zřejmé, že to zatíží provoz města vyššími náklady a může to mít v odstupu času dopad do výše investic,“ připustil náměstek zlínského primátora Pavel Brada.

V Uherském Hradišti daňové příjmy stouply na konci prvního letošního půlroku na skoro 245 milionů korun, loni to bylo na konci června 212 a předloni 193 milionů. „S vyššími daňovými výnosy již město částečně počítalo,“ sdělil mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

„Případná další úprava bude použita na předpokládaný růst připravovaných investičních akcí v minulých letech, u nichž pravděpodobně dojde i díky inflaci ke zvýšení ceny,“ upozornil.

Ve Vsetíně letos v půlce roku vybrali přes 250 milionů korun, loni to bylo 226 a předloni 205 milionů. V Kroměříži to bylo podobné. Daňové příjmy jsou celkově většinou vyšší, než s čím města počítala ve svých rozpočtech.

Ve Zlíně jich loni dostali přibližně za 1,4 miliardy korun, což je o sedm procent více, než očekávali. V Kroměříži vyinkasovali skoro 490 milionů, když předpokládali 430 milionů.

„S vyššími příjmy město může na své výdaje dávat více peněz,“ poznamenal mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek. „Daňové příjmy roku 2022 jsou předpokládány proti rozpočtovaným příjmům o zhruba padesát milionů vyšší. O vyšší předpoklad výnosů bude snížen úvěr,“ dodala vsetínská mluvčí Jana Raszková.

Spotřebitelské ceny rostou

Města doufají, že tento trend bude pokračovat. „Pro následující roky je předpokládán vyšší růst DPH. Meziročně je odhadován na dvě až tři procenta,“ doplnila Raszková.

Daňové příjmy radnic na počátku loňského roku negativně ovlivnilo několik opatření, například zrušení superhrubé mzdy. Přesto však objem příjmů narůstal, a to i díky změně zákona o rozpočtovém určení daní. Nahoru jdou také příjmy z hazardu. Naopak klesají daně ze závislé činnosti a daně z příjmu právnických osob.

„V absolutních hodnotách město předpokládá, že u sdílených daní bude v příštích letech výnos mírně růst,“ věří Pášma.

„Vše závisí na vývoji ekonomiky a celostátním výběru daní. V důsledku války na Ukrajině lze přinejmenším v krátkém období očekávat nižší hospodářský růst, prohloubení problémů v dodavatelských řetězcích a zesílení již tak vysokých inflačních tlaků,“ dodal Melzer.

Faktem je, že v Česku stouply v červnu spotřebitelské ceny o 17,2 procenta. Nejvíce zdražovaly potraviny. Inflace je nejvyšší od roku 1993. S ohledem na invazi Ruska na Ukrajinu a s tím spojená omezení výrazně narůstají také zmíněné ceny energií.