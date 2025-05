Valašské Meziříčí hledá cestu, jak více zdanit velká nákupní centra

Cesta, jakou Valašské Meziříčí chtělo získat pomocí vyššího zdanění řetězců víc financí do rozpočtu, se ukázala problematická. Radnice se však nápadu nevzdala a teď volí formu opatření obecné povahy, proti němuž mohou řetězce vznést připomínky.

Pokud tak učiní, radnice je bude muset vypořádat. Zastupitelé zatím schválili návrh opatření, které by mělo začít platit od příštího roku. Do městské kasy má přinést tři miliony korun. Pokud bude schváleno, bude se týkat supermarketů Billa, Kaufland, Lidl, Penny, Tesco a Uni Hobby.

„Všechna tato velká nákupní centra jsou umístěna v Krásně nad Bečvou a jejich provoz je každodenní, s výjimkou některých svátků. Zároveň je s ním spojena enormní dopravní zátěž daných lokalit, častější kolony, větší hlučnost i prašnost. A také větší opotřebení komunikací,“ vysvětlil Stržínek.

To znamená, že město má mít s provozem supermarketů spojené vyšší náklady, například na údržbu a opravy cest, aniž by z nich mělo nějaké příjmy, které končí většinou v zahraničí. Vybrané peníze bude chtít vložit do dopravní infrastruktury či výsadby zeleně.

Koeficient se pro řetězce v případě schválení opatření zvedne ze dvou na maximálních pět, většina města bude mít poloviční. Stržínek je přesvědčený, že toto diskriminační nebude.

„Dříve jsme si nebyli jistí, ale teď máme zkušenosti i z jiných měst i své právní analýzy. Takže to děláme znovu a jinak,“ nastínil. „Jistotu ale nemáme, cokoliv nám kdokoliv může napadnout u soudu. Je to i o tom, jaký právní rozbor si udělá protistrana a jestli usoudí, že finanční navýšení je adekvátní tomu, aby se tím zabývala.“

Podle starosty nejde pro řetězce s jejich zisky o zásadní položky, když na jeden vychází zhruba 500 tisíc korun ročně.

Například Lidl sleduje chování obcí v této oblasti a prověřuje si, jestli jsou opatření v souladu s českými právními předpisy.

„Pokud bychom identifikovali situaci, kdy dojde ke stanovení výše místního koeficientu v rozporu se zákonem, zvážíme případné adekvátní právní kroky,“ sdělila mluvčí Lidlu Eliška Froschová Stehlíková.

Zastupitelé nejsou jednotní

Zastupitelé ve Valašském Meziříčí Jednotní nejsou. Na svém jednání zpochybňovali výběr prodejen s tím, že některých větších se to netýká, což může být diskriminační. „To, že jsme se naučili nakupovat v obchodních centrech, je součást naší nákupní kultury. A teď za to chceme trestat jen některé prodejny a podnikatele,“ řekl zastupitel Miloš Skýpala (KDU-ČSL). „Nevím, jestli to může nastartovat právní kroky řetězců,“ doplnil.

„Materiál je strašně slabě odůvodněný, není ničím podložený. Na dopravní zátěž bychom napasovali několik dalších organizací a spolků, které působí ve městě,“ míní zastupitel Václav Chajdrna (Nezávislí).

Zastupitelé mluvili rovněž o možnosti vyjednat s řetězci místo jejich vyššího zdanění například výhody pro město, nebo výsadbu zeleně.

Podle Stržínka byly vybrány největší prodejny s každodenním provozem a tvrdí, že s jejich majiteli je obtížné jednat třeba proto, že jiná firma vlastní objekt a jiná ho provozuje.

Podobně jako Valašské Meziříčí postupoval Vsetín, který pro loňský rok vyhláškou řetězcům zvedl daňový koeficient na pět. Letos už neplatí a vedení města zvažuje, jak postupovat dál, aby to nebylo protiprávní. „Není to jednoduchá záležitost,“ sdělil starosta Jiří Čunek (KDU-ČSL). „To, že se zastupitelstvo rozhodne, je jedna věc. Druhá je, aby to bylo právně čisté. Zkoumáme, jestli se nám to vyplatí,“ doplnil.

Kroměříž chce zdanit neudržované domy

Od příštího roku chce vybraným nemovitostem zvýšit daň z nemovitosti také Kroměříž. Vedení radnice ale cílí na neudržované domy, které město hyzdí a s nimiž mohou být spojené i vyšší náklady na údržbu jejich okolí, nebo v nich bývají lidé bez domova. Majitelům se to nelíbí a někteří jsou připraveni se i soudit. Jde o osm větších budov v centru města.

Ve Valašském Meziříčí i v Kroměříži budou muset navržené opatření obecné povahy ještě definitivně schválit zastupitelé.

Už od letoška jsou více zdaněné řetězce ve Starém Městě, kde pro to sice použili vyhlášku, ale mají v ní stanovené plošné parametry, takže výběr není selektivní. Koeficient zvýšili z 1,5 na 2,5 u všech komerčních prostor, jejichž prodejní plocha zabírá více než její polovinu. „Řetězce na to nereagovaly. Když jsme koeficient neměli, byla daň směšná. Nemyslíme si, že jsme úplně tvrdí,“ podotkl starosta Martin Zábranský.

Jako důvod vyššího zdanění také uvedl to, že město má spojené s provozem supermarketů vyšší náklady, když musí častěji opravovat cesty v jejich okolí.