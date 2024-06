Vysoká daň z nemovitosti ve Zlíně stále dráždí. Odpůrci uvažují o referendu

Vzhledem k tomu, že je tato daň ve Zlíně aktuálně nejvyšší v Česku a téma rezonuje mezi většinou obyvatel, uvažuje o tom opoziční zastupitel Pavel Sekula zvolený za SPD. Minulý týden kvůli dani svolal v centru města demonstraci, na niž přišlo kolem dvou set lidí.

„Paralela s referendem o vodě tady částečně je, ale je třeba říci, že některé otázky pro referendum jsou ze zákona vyloučené, takže občané města nemůžou přímo rozhodovat o výši daní, které určují zastupitelé,“ nastínil Sekula.

Na posledních dvou zasedáních zastupitelstva navrhl snížení daně a chce v tom pokračovat, dokud neuspěje. Zastupitelé minulý týden rozhodli o tom, že se od příštího roku daň sníží o 16 procent, podle Sekuly je to ale nedostatečné.

Pokud se jedná o referendum, uvažuje, že by se lidé mohli vyjádřit k nastavení daně či k tomu, jak by mělo město s vybranými penězi naložit.

„Budeme to muset probrat s právníky a najít cestu k tomu, aby byla otázka v mezích zákona a mohlo se o ní hlasovat,“ uvědomuje si Sekula. „Problém je, že kolice není schopna řádně hospodařit a schází jí peníze, které získává jednoduchým způsobem od občanů, kteří se nemohou bránit,“ doplnil.

„Volba otázky je zásadní. Referendum má pravidla, jež je třeba dodržet,“ reagoval ekonomický náměstek primátora Miroslav Chalánek (ODS). „To, že zvýšíte jakýkoliv příspěvek na správu města, vždycky vyvolá určitou míru odporu, protože jdete proti zavedeným zvyklostem.“

Špatné hospodaření? Vedení radnice to odmítá

Chalánek upozornil na to, že se daň nastavuje vyhláškou, v níž jsou uvedeny koeficienty pro její výpočet, s tím, že vybrané peníze jdou do městského rozpočtu. Podle Sekuly by se měly používat na obslužnost města spíše než na investice.

„Předmětem daně je podíl vlastníků nemovitostí na správě a rozvoji území, což zahrnuje oblast investic, údržby, školství, sportu, veřejné dopravy,“ poznamenal Chalánek.

Sekulovo tvrzení o špatném hospodaření koalice odmítá. „Snažíme se s péčí řádného hospodáře obsluhovat území, co nejefektivněji a optimalizovat náklady, které jsou s tím spojené,“ řekl Chalánek.

Sekula sice uvažuje o referendu, ale současně ho zastupitelé na posledním zastupitelstvu odvolali ze tří funkcí spojených s radnicí: z dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, finančního výboru a bytové komise.

„Pan Sekula je pro nás nedůvěryhodná osoba. A to vzhledem ke krokům, které dělá, a v návaznosti na to, že nevysvětlil svoji situaci na minulém zastupitelstvu, a ještě další věci,“ nastínil primátor Jiří Korec (ANO).

Primátor podá trestní oznámení

Policie Sekulu od dubna prověřuje kvůli nahrávce, na níž ještě jako předseda Bytového družstva Podlesí hovoří o tom, že musel vynaložit peníze v zájmu družstva způsobem, který nebyl v souladu s trest ním právem. Podle Korce to Sekula nedokázal před zastupiteli smyslu plně vysvětlit.

„Proto jsme se rozhodli ho odvolat. Nemá to nic společného s tím že organizuje demonstrace a dehonestuje mé jméno a hnutí ANO, tvrdí Korec.

Primátor chce na Sekulu podat trestní oznámení za to, že nechal vytisknout leták s pozvánkou na demonstraci, kde bylo také uvedeno: „Primátor Korec nás podvedl! ANO nám ve Zlíně zvýšilo daň z nemovitosti nejvíce z celé ČR!“

Sekula je s odvoláním z funkcí smířený. Řekl, že ještě připravuje jedno či dvě trestní oznámení. Místo něho byli jmenováni další tři zastupitelé za SPD.

„Aby se z toho nestala politická záležitost, tak jsme jeho posty chtěli obsadit jeho kolegy z SPD. Nikdo nemůže říci, že chceme škodit SPD. Bylo to bez diskuse s relativně velkou podporou v zastupitelstvu napříč politickým spektrem,“ zmínil Korec.

Prověřovaný zastupitel ruší členství v SPD

Navíc Sekula už oznámil, že v SPD ruší členství. „Je to jeho osobní rozhodnutí, vzali jsme to na vědomí. A možná že je to tak pro nás lepší,“ naznačil krajský předseda SPD Jaroslav Holík.

Policie Sekulu kvůli nahrávce stále prověřuje. Sekula, jenž uvažoval o kandidatuře v letošních podzimních krajských volbách i za jinou stranu, ale tvrdí, že nekoná.

„Obávám se, že to bude fungovat stejně, jako když na mě rada města podala trestní oznámení před volbami v roce 2018. Policie účelově protahuje věci tak, abych nebyl očištěný před tím, než bych mohl jít do voleb. Je to jako přes kopírák,“ tvrdí Sekula.

Policie nařčení odmítá. „Prověřování probíhá standardně podle trestního řádu. Spekulovat o tom, kdy a s jakým výsledkem bude případ ukončen, je v tuto chvíli předčasné,“ uvedla policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Sekula kvůli nahrávce podal trestní oznámení pro křivé obvinění a pomluvu. A to na neznámého pachatele, který podle něho nahrávku upravil. Podle Sekuly to souvisí se spory v Bytovém družstvu Podlesí, z jehož vedení byl odvolán. Také tuto věc napadl žalobou.