Kvůli vyšší dani se znovu chystá demonstrace. Kritici ji chtějí stihnout do voleb

„Nemáme představu o tom, jestli se dostaly do schránek všechny,“ nastínil. Uvažuje také o tom, že by do termínu krajských voleb, které jsou 20. a 21. září, uspořádal na náměstí Míru další demonstraci za snížení daně. Tentokrát odpoledne, aby na ni mohlo přijít více lidí. V červnu ji zorganizoval současně s jednáním zastupitelstva ráno a přišlo na ni kolem dvou set obyvatel.

Daň z nemovitosti je v katastrálním území Zlín aktuálně nejvyšší v republice. Zastupitelé ji pro příští rok mírně snížili, ale podle Sekuly málo.

Opakovaně navrhuje výraznější snížení a chce to udělat i na jednání zastupitelstva 12. září. „Pokud by zastupitelé schválili snížení daně, nebylo by vůči politikům fér, abychom pořádali demonstraci,“ naznačil Sekula. „Jinak bychom ji rádi stihli do voleb.“

Svojí kritikou míří především na primátora Jiřího Korce a hnutí ANO. Na letácích v červnu uvedl: „Primátor Korec nás podvedl! ANO nám ve Zlíně zvýšilo daň z nemovitosti nejvíce z celé ČR!“.

Podle něho primátor mluvil například o tom, že se daň ve Zlíně zvyšuje po patnácti letech na obvyklou úroveň, ale přitom se stala nejvyšší v zemi.

Podle primátora jde o politiku před volbami

Korec vnímá Sekulovy aktivity jako politickou snahu uškodit jemu a před krajskými volbami také hnutí ANO. „Na posledním zastupitelstvu jsme daň snížili až o pětinu. Těchto 40 milionů (které už nezaplatí lidé a firmy – pozn. red.) budeme nahrazovat provozními úsporami,“ řekl Korec. „Proběhla i obsáhlá diskuse a nevím, že by od té doby nastala nějaká nová skutečnost.“

Podle něho jde o politickou aktivitu Sekuly, protože jsou v září krajské volby.„Tuto skutečnost potvrzuje i to, že místo faktu, že navýšení schválila celá koalice a následně ještě větší navýšení vláda, tak vše personifikuje na mě a na značku ANO,“ zmínil Korec.

Před pár týdny sdělil, že bude na Sekulu za jeho letáky o tom, že podvedl lidi, podávat trestní oznámení, protože je to za hranicí slušného chování. Nyní nepotvrdil, zda tak učinil. „Po dohodě s policií to nebudu komentovat,“ řekl Korec.

Sekula ale potvrdil, že už byl na policii podat vysvětlení, neboť na něho primátor podal trestní oznámení pro pomluvu. Sekula, který byl zvolený za SPD, ale ze strany vystoupil, toto nařčení odmítá. „Informujeme pravdivě, ale primátor není schopen snést větší míru kritiky,“ míní Sekula.

Skokové zvýšení ze tří tisíc na deset

Daň se letos k nemilému překvapení obyvatel Zlína zvyšovala v průměru čtyř až pětinásobně, někde i sedminásobně. Město zavedlo místní koeficient, který je v průměru 2,6, přičemž nejvyšší je v centru. Navíc daňovou sazbu následně zvýšil i stát ze 2 na 3,5.

Součin koeficientů je tak v centru Zlína 10,15, což nemá ani střed Prahy. Lidé v některých okrajových částech Zlína tento rok platili za rodinný dům s pozemkem místo necelých tří tisíc více než 10 tisíc korun.

Vedení města přiznává, že potřebuje peníze na údržbu a rozvoj, ale současně říká, že daň zvyšovalo ve chvíli, kdy nebyla známá podoba vládního daňového balíčku.

Zastupitelé i proto v červnu schválili, že se příští rok sníží místní koeficient v průměru z 2,6 na 2,3. Součin v centru bude 9,1. Stát současně zrušil koeficient 1,5 pro garáže a budovy pro rekreaci a podnikání. To znamená celkové snížení daně z nemovitosti pro lidi i firmy o 16 procent, tedy o 40 milionů.

Sekula ale požaduje snížení místního koeficientu na 2 a v okrajových částech na 1,7. Kvůli dani chce psát otevřený dopis předsednictvu ANO v čele s Andrejem Babišem o tom, že zdejší buňka podle něho nejedná v zájmu společnosti ani hnutí. „Jde o to, aby vedení hnutí udělalo pořádek ve zlínském ANO,“ naznačil Sekula.

„Panu Babišovi píše spousta lidí, může mu napsat i pan Sekula,“ reagoval Korec. „Hnutí ANO je dlouhodobě proti zvyšování daní, a proto jsem nejednou musel předsednictvu hnutí náš krok vysvětlovat. Vedení hnutí však nezasahuje do krajské ani komunální úrovně,“ sdělil primátor.

Petice má sedm tisíc podpisů

Také podle hejtmana a lídra ANO do krajských voleb Radima Holiše nechce Sekula řešit daň z nemovitosti, ale jde mu o politiku.

„Daň ve Zlíně odsouhlasila koalice čtyř stran ANO, ODS, KDU-ČSL a Pirátů, a to na návrh ODS. Takže jestli se pan Sekula vyhraňuje vůči panu Korcovi a vůči ANO, tak je motivován politicky, i když sám nikam nekandiduje,“ domnívá se Holiš. „Kraj nemá vliv na žádnou daň z nemovitosti, je to záležitost města,“ upozornil.

Sekula už písemně zaslal návrh na snížení daně, ale na zastupitelstvu, kde má koalice většinu, to pravděpodobně neprojde. „Vytvořili jsme prostor pro to, aby případný inflační koeficient daň z nemovitosti nezvyšoval. Předpokládám, že pro toto volební období už zůstane taková, jaká je,“ naznačil ekonomický náměstek primátora Miroslav Chalánek (ODS).

Petici za snížení daně z nemovitosti zatím podepsalo zhruba sedm tisíc lidí, k dispozici je i na internetu. Sekula tvrdí, že je to občanská iniciativa a stála zatím přes 200 tisíc korun. Podle něho jsou to soukromé zdroje, žádné od stran či politiků. Vede si i transparentní účet.

„Všechno, co se týká veřejných zdrojů a veřejného života, je kampaň. Ale není to kampaň žádné strany,“ uvedl Sekula.