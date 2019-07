Ministryně poradila obcím zvýšení daně z nemovitosti, plánují to málokde

„Daň z nemovitosti se v našem městě dlouhodobě nenavyšovala, nyní se zvýšením koeficientu dostaneme na stejnou úroveň jako města a obce v našem okolí,“ uvedla otrokovická starostka Hana Večerková.

Pro obyvatele to bude znamenat, že si připlatí, pro radnici zase zvýšené příjmy. Místo 21 milionů korun Otrokovice ročně vyberou přes 40 milionů, které chtějí vložit do nového fondu určeného na rozvoj města a použít je i na nákupy pozemků a budování infrastruktury.

Daň z nemovitosti je jediná daň, jejímž stoprocentním příjemcem je město. V krajském Zlíně by se mohla zvýšit dvojnásobně. Vedení města o tom jedná.

„Zvažujeme to a uvidíme, jak to dopadne. Nejsem ale zastáncem toho, že by se mělo daňové zatížení obyvatel zvyšovat,“ sdělil ekonomický náměstek zlínského primátora Bedřich Landsfeld.

Pokud města daň z nemovitosti zvyšují, dotkne se to všech obyvatel, ale ještě více firem. Ani proto by to podle Landsfelda nebyl krok úplně správným směrem, protože radnice si chce podnikatele udržet.

Zlín teď na dani z nemovitosti vybere 54 milionů korun ročně. Pokud ji zdvojnásobí, dostane se přes 100 milionů, které „rozpustí“ v rozpočtu.

Města si také stěžují, že musejí ze svého doplácet na fungování státní správy. Zlín na ni dává kolem 30 milionů korun, což je čtvrtina nákladů na zdejší státní správu.

Většina radnic daň zvyšovat nechce

Samosprávy mohou koeficient u daně z nemovitosti zvýšit až pětkrát. Z úrovně 2 ale nahoru jít nechtějí.

„Město má zvýšené koeficienty od roku 2012 a v současnosti s jejich dalším zvýšením nepočítá,“ sdělil mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma. „Město nechce víc zatěžovat své občany, ale naopak má zájem, aby se na jeho regionálních aktivitách podílely jiné územně samosprávné celky či stát,“ doplnil.

Uherské Hradiště ročně získá díky dani z nemovitosti téměř 30 milionů korun, které použije především na údržbu silnic a chodníků.

Ani jinde radu ministryně Schillerové nevyslyší. „Zvyšování se ve Vsetíně neplánuje, naopak opoziční zastupitelé každoročně podávají návrhy na snížení místního koeficientu,“ přiblížila mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.

Tady loni na této dani vybrali zhruba 26 milionů korun. V Kroměříži to bylo necelých 20 milionů a změny neplánují.

„K názoru paní ministryně snad můžeme říci jen to, že stát by se měl starat o své příjmy a nedávat rady obcím a městům, jejichž hospodářský výsledek se na rozdíl od státu pohybuje v kladných číslech,“ vzkázal mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

„Současné nastavení koeficientu daně z nemovitosti považuji za adekvátní a jeho změna nahoru ani dolů není na pořadu dne,“ dodal starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek, kde ročně z daní z nemovitosti získají přibližně 40 milionů korun.