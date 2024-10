Prodej tvrdého alkoholu klesá. Vyšší daň nahrává černému pálení, varují kritici

„Letos jsme překročili cenu slivovice, kterou většina zákazníků už neakceptuje. Nemůžeme si dovolit další zdražování,“ uvedl ředitel likérky Pavel Dvořáček, podle něhož firma nižším prodejem přišla o desítky milionů korun.

„Tak špatné to nebylo ani při metanolové aféře, kdy jsme měli v jednom čtvrtletí pokles o 40 procent, ale celoročně byl do 20 procent,“ přiblížil Dvořáček.

Vizovické likérce Rudolf Jelínek se přitom loni dařilo, meziročně jí mírně vzrostly tržby na 584,5 milionu korun a měla zisk po zdanění 22 milionů. Předloni to bylo 21,5 milionu korun.

Stát však plánuje, že od začátku příštího roku zvýší daň o dalších deset procent a v roce 2026 pak o pět procent. „Tříletý harmonogram zvyšování sazeb spotřební daně z lihu byl zaveden v souladu s principy ochrany veřejného zdraví a boje proti závislostem,“ vysvětlila Gabriela Krušinová z odboru vnějších vztahů ministerstva financí.

„V tomto ohledu je totiž nutné si uvědomit, že spotřební daně nejsou pouze fiskálním nástrojem, ale jejich účelem je také odrazovat spotřebitele od konzumace zdraví škodlivých výrobků,“ doplnila.

Podle ministerstva bude mít vyšší daň i v případě nižšího výběru smysl, neboť bude mít pozitivní zdravotní dopady na lidi, díky čemuž pak stát ušetří na výdajích.

Také Světová zdravotnická organizace (WHO) vyzvala vlády ke zvýšení daně u alkoholických nápojů. Šéf zdravotní osvěty při WHO Rüdiger Krech řekl, že by to vedlo ke zdravějším populacím. Poukázal i na pozitivní návazný efekt napříč společností, kdy méně vypitého alkoholu povede k menší nemocnosti, a tím ke zvýšení příjmů pro poskytování veřejných služeb. „Předejde se také násilným činům a dopravním nehodám,“ dodal expert.

Další daňové zatížení už ale podle Dvořáčka bude pro likérky likvidační. Podle Unie výrobců a dovozců lihovin (UVDL), jíž je prezidentem, tuzemský prodej tvrdého alkoholu jen v první polovině roku klesl přibližně o polovinu.

Tvrdé opatření pro firmy

„Proto se aktivizujeme a tlačíme na vládu, aby se vzpamatovala a dál spotřební daň nezvyšovala, protože to bude poslední rána pro celý sektor,“ obává se Dvořáček.

„Je to tvrdé opatření, které postihne hospodaření a zaměstnanost firem, které mají výrobu lihovin výhradně ve své náplni,“ podotkl Gabriel Slanicay, ředitel společnosti Linea Nivnice, která vyrábí tvrdý alkohol už jen okrajově, takže to na ni zásadní dopad mít nebude.

Podle ministerstva financí chtěl stát za první polovinu letošního roku z lihu vybrat na dani 9,4 miliardy korun. Bylo to ale jen 4,6 miliardy. „Dočasný pokles daně z lihu na začátku roku byl způsoben předzásobením producentů a distributorů, kteří využili nižší sazby před rokem 2024. Období půl roku po zvýšení sazby nemá vypovídací hodnotu pro další vývoj trhu,“ sdělila Krušinová.

„Děje se to při každé změně sazby, a to nejen u lihu. Jak výrobci a dovozci, tak i obchodníci, zejména řetězce, propustí do volného daňového oběhu vyšší než obvyklé množství lihovin, což je patrné na inkasu za prosinec 2023 a leden a únor 2024,“ dodal Petr Pour z Generálního ředitelství cel ČR.

Alkohol v zahraničí je levnější

Zatímco inkaso daní bylo v lednu a únoru 1,6 a 1,8 miliardy, v březnu už jen 0,18 a v dubnu 0,26 miliardy. Letošní únor byl lepší než loňský o 80 procent. Výběr daní se ale v září zlepšil a trend má pokračovat.

Podle UVDL lidé nakupují více v zahraničí, kde je alkohol levnější.

Ředitel unie Vladimír Darebník považuje opatření za diskriminační, protože například u tichých vín je spotřební daň nulová. Výrobci lihovin přitom odvádějí do státní kasy 65 procent daně, výrobci piva 31 a výrobci vína jen 4 procenta.

Dvořáček zmínil, že větší zdanění lihu nahrává černému pálení. „Na Moravě si většina lidí pálí doma. To jsou minimálně tři miliony litrů stoprocentního alkoholu ročně, tedy šest milionů padesátiprocentního, což je po Stocku druhá největší likérka v Česku. To je úplně mimo daňový systém,“ tvrdí Dvořáček.

Podle Krušinové ale celníci dosahují v boji s černým trhem s lihovinami velmi dobrých výsledků a neustále zavádí nové metody pátrací činnosti i správy spotřební daně.