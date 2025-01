Staré Město a Kroměříž zvyšují zdanění nemovitostí pro obchodní řetězce

„Finanční úřad nám ze zdaněných ploch vyřadil parkoviště, mohou tam totiž být pouze zastavěné plochy. Výnos by měl být okolo čtyř až pěti milionů,“ odhadl starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek.

„Vyplatilo se to, jde o příjem do městské pokladny. S pomocí těchto peněz chceme letos realizovat některé bezpečnostní projekty, například dovybavení kamerového systému městské policie,“ dodal.

Valašské Meziříčí loni vyhláškou zvýšilo velkým obchodům místní koeficient, z něhož se daň z nemovitosti počítá. A to ze dvou na pět, což je horní hranice. Od tohoto roku toto opatření končí. Podle Stržínka by mohlo být vyhodnocené jako diskriminační.

„Musí to být nastavené nediskriminačně. Měli jsme ve vyhlášce uvedena všechna nákupní centra s velkou nákupní plochou,“ upřesnil.

Vyhlášku zrušili i ve Vsetíně, kde v loňském roce zvedli koeficient pro obchodní řetězce také ze dvou na pět. „Vyměření daně na tomto území by mohlo být problematické. Nikdo nás nezažaloval, ale vyhodnotili jsme si to tak sami. Od nového roku je daň na původní úrovni,“ řekl starosta Jiří Čunek.

Obě města se ale svého záměru úplně nevzdávají. Ve Valašském Meziříčí chtějí řetězce více zdanit opět od roku 2026. Nemohou to ale podle Stržínka udělat vyhláškou, ale opatřením obecné povahy, což je komplikovanější právní cesta, k níž se mohou vyjadřovat i ti, jichž se týká. Tedy majitelé obchodních zón.

Staré Město chce získat šest milionů

Daň z nemovitosti supermarketům od letošního roku naopak zvyšují ve Starém Městě a v Kroměříži. Dělají to sice vyhláškami, ale na základě změny plošných parametrů, nikoliv výběrem jednotlivých míst.

„Ostatní města měla problémy v tom, že zavedla místní koeficient jenom na konkrétní obchodní zóny. My ho máme stanovený pro celý katastr Starého Města. Proto to není diskriminační,“ vysvětlil starosta Starého Města Martin Zábranský.

Vyhláška zvyšuje místní koeficient z 1,5 na 2,5 u všech komerčních prostor, jejichž prodejní plocha zabírá více než její polovinu. Město tak chce získat šest milionů korun.

„Neukazujeme přímo na obchodní zóny, i když říkáme, že to postihne nejvíce je. Ale to je proto, že do území, kde jsou, investujeme více peněz než do jiných částí,“ řekl Zábranský. „Neustálé zdražování všech vstupů, které město musí platit, nás donutilo tento koeficient zvednout. Nejedná se o zdražení daně z nemovitosti pro občany, ale pouze pro podnikatele, navíc ne pro všechny,“ upozornil.

Například ve Východní ulici je největší obchodní zóna ve Starém Městě a její opravy i kvůli tomu stojí město hodně peněz. Opatření se dotkne také menších obchodníků, ale ne těch, kteří mají provozovny v rodinných domech.

Vedení Starého Města si navíc nechalo postup zkontrolovat ministerstvem vnitra, aby mělo jistotu, že je v souladu se zákonem.

V Kroměříži si připlatí i obyvatelé

Více zaplatí od příštího roku také supermarkety v Kroměříži, kde vyhláškou zdaní i výrobní areály a kanceláře. Zavádí u nich nově místní koeficient dva. Dosud tam nebyl žádný.

Větší částku uhradí také majitelé rekreačních chat, garáží a ostatních zpevněných ploch, kde bude koeficient 1,5. Plochami se míní parkoviště před supermarkety, odstavná stání nebo vydlážděné skladovací prostory. Město by tak mohlo navíc získat 14 milionů korun.

„Lidem nezdražujeme bydlení,“ sdělil starosta Kroměříže Tomáš Opatrný. „Co se týče staveb a pozemků sloužících pro podnikání, byli jsme dosud z okolních měst nejmírnější. Koeficient dvě je zcela běžný, někde mají dokonce zaveden i pět,“ připomněl.

Ve Valašském Meziříčí vyhlášku s plošnými parametry zavádět nechtějí. Hodlají cílit jen na velké obchodní řetězce. „Nechceme, aby to zasáhlo i malé obchodníky,“ potvrdil Stržínek. „Řetězce často odvádějí daně do zahraničí, nepodílejí se na zdejším kulturním, sportovním ani společenském životě,“ doplnil.

Zlín daň v dalších letech měnit nebude

Obchodní řetězce postup měst sledují a vyhodnocují. „Pokud bychom identifikovali situaci, kdy dojde ke stanovení výše místního koeficientu v rozporu se zákonem, zvážíme případné adekvátní právní kroky,“ prohlásila PR konzultantka Lidlu Iveta Barabášová.

„Naše společnost vždy respektuje nařízení na vládní i samosprávní úrovni,“ konstatovala Renata Maierl, která má na starosti firemní komunikaci v Kauflandu.

Příjmy z daně z nemovitosti patří výhradně městům, zvyšováním základního parametru ji ale ovlivňuje také stát. Ten ho pro loňský rok zvedl.

Ve Zlíně navíc zvýšili místní koeficient a kvůli tomu lidé v centru platili loni nejvíce v Česku. Zastupitelé ale před časem koeficient snížili, takže částka se dostala zhruba do průměru. „Daň zůstane stejná pro rok 2025, 2026 a 2027. Jakékoliv úpravy bude dělat až nové zastupitelstvo, což bude nejdříve pro rok 2028,“ řekl náměstek zlínského primátora Miroslav Chalánek.

V Uherském Hradišti se radnice zvyšovat daň z nemovitosti nechystá.