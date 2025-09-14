Obce žádají omezení pro kamiony. Další blokádu kvůli dálnici zatím neplánují

Petr Skácel
  10:17
Už dvakrát zablokovali dopravu na vytížené hlavní spojnici Zlína s Holešovem, aby tak protestovali proti odkladům zprovoznění téměř hotového úseku dálnice D49, který má z vesnic odvést velkou část dopravy. Lidé v Martinicích na Kroměřížsku, k nimž se tento týden ve své obci přidali i obyvatelé sousedního Horního Lapače, si teď však dají chvíli pauzu.
Lidé v Horním Lapači na Kroměřížsku blokovali silnici mezi Holešovem a...

Lidé v Horním Lapači na Kroměřížsku blokovali silnici mezi Holešovem a Fryštákem na protest proti nedokončené dálnici. (11. září 2025) | foto: Zdeněk NěmecMAFRA

Dálnice D49 u Holešova (květen 2025)
Lidé v Horním Lapači na Kroměřížsku blokovali silnici mezi Holešovem a...
Stavba dálnice D49 v úseku Hulín-Fryšták (únor 2024)
Silničáři se se stavbou dálnice D49 přiblížili k hlavní cestě mezi Zlínem a...
8 fotografií

Už po první blokádě kontaktoval vedení Martinic ministr dopravy Martin Kupka a tento týden sem přijel jednat se zástupci obcí. Přišel také na veřejné setkání s obyvateli. Popsal jim, v jaké fázi se stavba, kterou dlouhodobě blokují soudní spory a stížnosti ekologických aktivistů, nachází.

Lidé v Horním Lapači na Kroměřížsku blokovali silnici mezi Holešovem a Fryštákem na protest proti nedokončené dálnici. (11. září 2025)
Dálnice D49 u Holešova (květen 2025)
Lidé v Horním Lapači na Kroměřížsku blokovali silnici mezi Holešovem a Fryštákem na protest proti nedokončené dálnici. (11. září 2025)
Stavba dálnice D49 v úseku Hulín-Fryšták (únor 2024)
8 fotografií

„Jsem optimista v tom, že hned jak to bude na jaře možné, tak se zbývající kousek dálnice dostaví a propojí se stávajícím úsekem,“ naznačil Kupka.

Zároveň otevřel možnost omezení tranzitní dopravy pro nákladní auta přes Martinice a okolní obce. Jejich zástupci se v následujícím týdnu zúčastní jednání krajského dopravního výboru, který to bude řešit. Zatím tak další protesty nebudou.

Přecházeli tam a zpět. Lidé na Kroměřížsku opět blokovali silnici kvůli nedokončené D49

„Situace se vyvíjí, uvidíme. Od pana ministra jsme slyšeli některé věci a konkrétní data, ale jsme opatrní,“ řekl starosta Martinic Pavel Fiurášek. „Na jednání na kraji budeme řešit i další bezpečnostní prvky, které by měly platit, než se dodělá dálnice. Snad se to pohne,“ dodal.

Přetížená doprava vadí i ve Fryštáku

„Další protestní akce zatím neplánujeme,“ potvrdila starostka Horního Lapače Jaroslava Hudečková, podle které se po otevření přivaděče z dálnice D49 u Holešova zvýšila intenzita dopravy. „Začala nás tady trápit i nákladní auta. Chceme bezpečí pro naše občany,“ uvedla.

Na dokončení dálnice tlačí také Fryšták, který leží na trase zmíněné silnice. K blokádě cesty se však nepřipojil a nemá to v plánu ani do budoucna.

„Nevidíme v tom nic, co by mohlo pomoci. Na tento problém už poukázali kolegové z Martinic a Horního Lapače a my s jejich názorem souhlasíme,“ vysvětlil starosta Pavel Gálík. „Navíc jsme větší město, nevím, jestli by se tady sešlo tolik lidí,“ podotkl.

Omezení pro nákladní auta

Pro starosty je nyní klíčové zmíněné omezení průjezdu nákladních aut přes obce. A chtějí, aby to platilo i po dokončení D49. „Bylo by nelogické, aby potom nákladní auta a kamiony jezdily přes nás, když hned vedle bude dálnice,“ poznamenal Fiurášek.

Dálnice D49 je prokletá a je to průšvih, řekl v Martinicích ministr dopravy

Omezení tranzitu se navíc týká nejen Martinic, ale i dalších obcí na plánované trase D49. Ta má pokračovat kolem Zlína směrem na Lípu, Pozděchov, Horní Lideč a poté k hranicím se Slovenskem.

„Už dnes je u nás doprava o minimálně třicet procent větší než dříve před stavbou D49,“ poukázal Michal Teplý, starosta Lukova.

Navazující stavba nejdříve za čtyři roky

Mnozí řidiči mířící na Valašsko totiž nyní využívají dálnici do Holešova, kde sjedou a přes Martinice, Horní Lapač a Fryšták se dostanou ke Zlínu. Ten pak objedou právě přes Lukov. A až budou mít příští rok možnost jet po dálnici až do Fryštáku, jejich počet se zřejmě ještě navýší.

„Bylo by pro nás nejlepší, kdyby se co nejdříve začal stavět úsek D49 z Fryštáku do Lípy a doprava se přesunula tam. Ale to je pořád vzdálená budoucnost,“ konstatoval Teplý.

První etapa navazující stavby D49 z Fryštáku přes Kostelec ve směru na Zlín se má podle plánů ŘSD začít stavět v roce 2029, stejně jako úsek z Fryštáku po novou křižovatku u Veselé. Do provozu mají být uvedené v roce 2032. Celý úsek dálnice z Fryštáku do Lípy má jít do výstavby v roce 2031 s tím, že hotový by byl o tři roky později.

„Bereme ty termíny s rezervou. Všichni vidí, jak dlouho to trvá u přivedení dálnice do Fryštáku,“ dodal Teplý.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dálnice D49 je prokletá a je to průšvih, řekl v Martinicích ministr dopravy

Zaplněný sál v Martinicích čekal na ministra dopravy Martina Kupku (ODS), který v pondělí přijel do malé obce na Kroměřížsku. Tamější obyvatelé jsou nespokojení s tím, že z oken svých domů sice vidí...

Dědictví estébáka Hlavačky: elektrické boty, kruté výslechy a smrt na hranicích

Premium

Dostal už nafackováno, byl zbitý a tekla mu krev. Pak Ladislav Dohnalík během výslechu uslyšel nezvyklý pokyn: měl si do svých bot vložit kovové destičky, které byly upravené do tvaru obuvi....

Nadšenec zachránil před zbouráním starý statek, dnes je z něj živnostník roku

Jiří Červenka měl ke zvířatům blízko odmala, už ve třinácti letech chodíval pásat ovce na louku. Často mu při tom sklouzl zrak na starý statek stojící kousek od domu, kde bydlel se svými rodiči. Šlo...

Ze železnice mezi Kojetínem a Přerovem zmizí přejezdy, vlaky pojedou dvoustovkou

Na Přerovsku začala modernizace železniční trati mezi Přerovem a Kojetínem. Čeká ji modernizace a postavení dvou kolejí. Po ukončení po ní pojedou vlaky rychlostí až 200 km/h. Mimoto zmizí z této...

Přecházeli tam a zpět. Lidé na Kroměřížsku opět blokovali silnici kvůli nedokončené D49

Lidé v Martinicích na Kroměřížsku ve čtvrtek odpoledne opět blokovali dva přechody pro chodce v obci na protest proti stále nedokončené dálnici D49. Zopakovali tak první akci z konce srpna. Blokáda...

Obce žádají omezení pro kamiony. Další blokádu kvůli dálnici zatím neplánují

Už dvakrát zablokovali dopravu na vytížené hlavní spojnici Zlína s Holešovem, aby tak protestovali proti odkladům zprovoznění téměř hotového úseku dálnice D49, který má z vesnic odvést velkou část...

14. září 2025  10:17

Zlín - Dukla 1:1, další bod pro domácí uhájil Černín z penalty

Znovu bodovali a dál se drží v elitní šestce. Zlínští fotbalisté remizovali 1:1 s pražskou Duklou díky trefě Černína z penalty a doma zatím neprohráli. Hosté vedli zásluhou Šehoviče, nakonec získali...

13. září 2025  17:03,  aktualizováno  17:33

Josífek a Tonička v Podzámecké zahradě. Černé labutě jsou zpět v Kroměříži

Podzámecká zahrada v Kroměříži se po letech opět může pochlubit černými labutěmi. Nový pár našel svůj domov na Pavím dvoře, a stal se tak díky sbírce zaměstnanců arcibiskupství a také pěveckého sboru...

13. září 2025  10:05

Obávaná křižovatka smrti ve Vsetíně je pryč, nahradila ji bezpečnější rampa

Řadu let šlo o jednu z nejproblematičtějších křižovatek na Valašsku, kde se stávala řada nehod. Řidiči jezdící mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím dobře věděli, že na silnici nad čerpací stanicí...

12. září 2025  14:54

Rozdělí si papírování i práci. Lékaři sdílejí ordinace se svými nástupci

Od poloviny června až do konce prázdnin si vybírali dovolenou. Zavřít ordinaci na dva a půl měsíce si ale žádný praktický lékař nedovolí, protože na tak dlouhou dobu nesežene záskok a pro pacienty by...

12. září 2025  12:41

Mizerný start Beranů. Takto se prezentovat nemůžeme, čílí se kouč po prohře se Slavií

Sotva zlínští hokejisté vstoupili do nové prvoligové sezony, ocitli se v pořádné šlamastyce. Nejde o to, že úvodní utkání sezony prohráli. To se jim stalo i v předchozích třech pokusech a pokaždé...

12. září 2025  9:58

Jak chtějí kandidáti do sněmovny pomoct kraji? Změnit daně i rychleji stavět

Řeší hlavně celostátní témata, ale v kampani před říjnovými volbami do Sněmovny chtějí politici mluvit také o kraji, v němž kandidují. U Zlínského zmiňují hlavně oblast dopravy, bydlení a sociální...

12. září 2025  9:08

Když nemám čísla, zlobím se na sebe. Zlín mi sedl, těší posilu Pišoju

Ohromně pracovitý fotbalista, který by pro tým na hřišti vypustil duši, rychlostní typ s přímým tahem na branku schopný zastat u pravé lajny všechny pozice, ale také hráč, jenž během zápasu občas...

12. září 2025  8:26

Přecházeli tam a zpět. Lidé na Kroměřížsku opět blokovali silnici kvůli nedokončené D49

Lidé v Martinicích na Kroměřížsku ve čtvrtek odpoledne opět blokovali dva přechody pro chodce v obci na protest proti stále nedokončené dálnici D49. Zopakovali tak první akci z konce srpna. Blokáda...

11. září 2025  14:38,  aktualizováno  18:12

Ve Vsetíně se staví nové byty, město ale stále trápí nedostatek pozemků

Dvacet nových bytů vznikne ve vsetínské místní části Rokytnice. Na ploše bývalé výměníkové stanice nedaleko prodejny Kotovo se začíná stavět bytový dům, hotový má být na konci příštího roku. Nových...

11. září 2025  12:46

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

O základní umělecké školy ve Zlínském kraji je velký zájem. Kapacita nestačí

Tak jako každým rokem, i letos musely základní umělecké školy ve Zlínském kraji odmítnout desítky zájemců. Na jihovýchodě Moravy, kde jsou stále silné a živé kulturní tradice, je totiž zájem žáků...

11. září 2025  9:19

Dědictví estébáka Hlavačky: elektrické boty, kruté výslechy a smrt na hranicích

Premium

Dostal už nafackováno, byl zbitý a tekla mu krev. Pak Ladislav Dohnalík během výslechu uslyšel nezvyklý pokyn: měl si do svých bot vložit kovové destičky, které byly upravené do tvaru obuvi....

10. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.