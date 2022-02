Víc aut ve městech než na dálnici má Zlínský kraj jako jediný v Česku

Aktuální sčítání dopravy ukázalo, že pár tisíc aut přibylo od posledního sčítání před pěti lety na cestách I/55 mezi Otrokovicemi a Starým Městem i I/57 mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím.

Ještě horší je ale situace ve Zlíně. Po silnici I/49 v Loukách a v Prštném projede za den skoro 34 tisíc aut. Situace na křižovatkách v centru je podobná.

Průtah krajským městem je tak podle sčítání dopravy nejfrekventovanější cestou ve Zlínském kraji, což je mezi ostatními kraji rarita.

„Nevím, proč to tak je. Můžu vycházet jen z předpokladu, že všechno jde ze západu na východ. Výjimkou v tomto případě je Ostrava, která je hodně průmyslová,“ narážel šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR Karel Chudárek na fakt, že Zlínský kraj může doplácet na svoji polohu.

„Čtrnáct let, co sedím na této židli, usilovně pracuju na tom, aby to bylo jinak. Potřebujeme dostavět dálniční síť, aby se toky dopravy změnily a ulevilo se silnicím prvních tříd,“ doplnil s tím, že silničáři už chystají a stavějí nové dálniční úseky.

Jen pro ilustraci: po dálnici D55 v Hulíně projede denně zhruba 19 tisíc aut, což je přibližně stejně jako po Sokolské ulici ve Zlíně. Po Okružní ulici, která slouží jako hlavní příjezd na zlínské sídliště Jižní Svahy, projede přes 20 tisíc aut.

„Vzrůstající čísla nám ukazují, že je nutné ulevit přetíženému Zlínu,“ zmínila krajská mluvčí ŘSD Lucie Trubelíková. „Řešením je vybudování dálnice D49, která umožní převést vysoké intenzity dopravy z komunikací vedených zástavbou Zlína, Otrokovic, Holešova i Hulína,“ uvedla.

Úsek z Hulína do Fryštáku se začal stavět před koncem roku, přípravu brzdily ekologické spolky. Bude ale potřebné také její pokračování do Lípy, Zádveřic a dál ke slovenské hranici, což potrvá řadu let. Přitom to, že nový dálniční úsek může pomoci přetíženým průtahům měst, se ukázalo v Otrokovicích, kde silničáři loni dokončili druhou část dálničního obchvatu.

Ten ulevil kvítkovické křižovatce, která bývala velmi přetížená. V roce 2016 po ní projelo zhruba 18 tisíc denně, loni už ale téměř 21 tisíc. „Ačkoliv neznáme aktuální stav, při průjezdu křižovatkou je zřejmé výrazné snížení dopravní intenzity,“ potvrdila Trubelíková. „Veškerá tranzitní doprava jezdí po obchvatu, dodala.“ Více aut však jezdí přes Kvítkovice, což zase vadí tamním lidem.

Centru Zlína, kde je tranzitní dopravy jen kolem 8 procent, má v budoucnu pomoci i Prštenská příčka, která odvede auta z hlavního tahu v Prštném na druhý břeh řeky Dřevnice. Na dálnici z Fryštáku zase naváže dálniční přivaděč do Zlína, na který se napojí obchvat Zálešné. Ten převede část aut mimo centrum na výpadovku do Vizovic. Tyto cesty se ale také začnou budovat až za několik let. Kdy přesně, nikdo neví.

Dálnice D55 už se staví

Zlín však není jediným městem v kraji, které trápí doprava. Sčítání ukázalo, že mezi Otrokovicemi a Napajedly projelo v roce 2016 denně téměř 19 tisíc aut, loni to bylo už 20 tisíc. O více než tisíc aut stoupla hustota v pokračujícím úseku do Spytihněvi, Babic a Starého Města.

Počty aut na silnicích ve Zlínském kraji Roky 2016 / 2021 Zlín Louky – Prštné 33 621 / 33 612 Křižovatka u divadla ve Zlíně 32 425 / 33 122 Kvítkovická křižovatka 7 768 / 20 595 Dálniční obchvat Otrokovic (1. pol.) 11 737 / 18 546 Otrokovice – Napajedla 18 979 / 20 574 Napajedla – Huštěnovice 12 918 / 13 901 Staré Město – Uherské Hradiště 19 910 / 21 037 Vizovice (příjezd od Zlína) 6 997 / 7 455 Vsetín – Valašské Meziříčí 13 076 / 15 963 Liptál – Vsetín 7 759 / 8 192 Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic České republiky

„Provoz je stále hustší. Kdybychom tady neměli semafory a přechody kvůli bezpečnosti, tak by byl problém cestu vůbec přejít,“ postěžovala si starostka Babic Martina Horňáková.

Také tady chybí dálnice. „Situaci vyřeší odklon dopravy na dálnici D55, kterou již budujeme,“ připomněla Trubelíková.

Úseky z Babic do Starého Města a ze Starého Města do Moravského Písku se staví a hotové mají být do tří let. Pak bude zbývat pouze úsek z Napajedel do Babic. „Na konci roku 2023 by se mohl tento úsek stavět. A v roce 2026 by mohla být dálnice D55 až do Bzence hotová,“ odhadl ředitel ŘSD Radek Mátl.

Na silnici I/57 mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím projelo za den v roce 2016 zhruba 13 tisíc aut, teď už to bylo skoro 16 tisíc, což je nejmarkantnější nárůst. To platí i pro nebezpečnou křižovatku ve Vsetíně, na níž se napojuje příjezd ze Zlína. Tady se už chystají stavební úpravy. „Stavba řeší vybudování dvou nových křižovatkových větví,“ přiblížila Trubelíková.

Práce by měly skončit v příštím roce. Silničáři připravují novou čtyřproudovou silnici mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím, některé úseky jsou hotové, další se chystají. Celá oblast se díky novým cestám napojí na dálnici D48 a pak D1. Ale také až za několik let.

Sčítání dopravy ukázalo i to, že nejvíce nákladních aut a autobusů přece jen jezdí po dálnici. V Hulíně jich projede po D55 přes 5 tisíc za den. Ovšem i zde dálnici zdatně „konkuruje“ Zlín. Po třídě 3. května poblíž centra krajského města projede nákladních vozů za den jen o zhruba sto méně.