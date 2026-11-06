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Silničáři získali povolení na dálnici do Babic. Aktivisté výhrady nemají

Milan Libiger
  12:53
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Nový dálniční most přes řeku Moravu u Napajedel prošel v pondělí 18. listopadu...

Nový dálniční most přes řeku Moravu u Napajedel prošel v pondělí 18. listopadu 2025 zátěžovým testem. Otevřít se má 9. prosince. (listopad 2025) | foto: Jan SalačMAFRA

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Nový dálniční most přes řeku Moravu u Napajedel prošel v pondělí 18. listopadu...
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Dokončení dálnice D55 ve Zlínském kraji dostává reálné obrysy. Silničářům se podařilo získat stavební povolení na závěrečnou část z Napajedel do Babic, byť zatím není v právní moci. Ekologické spolky výhrady nemají.

„Nyní čekáme, až rozhodnutí nabude právní moci. Zahájení hlavních stavebních prací plánujeme na jaře 2027,“ přiblížila mluvčí zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Naposledy na dálnici D55 silničáři loni otevřeli necelý kilometr dlouhou část, která navazuje na obchvat Otrokovic a vede po mostě přes řeku Moravu.

„Nový sedmikilometrový úsek dálnice bude stavebně mimořádně náročný. Jeho součástí bude podjezd pod železničním koridorem, na který naváže 1,2 kilometru dlouhý zářez hluboký až devět metrů,“ nastínila Trubelíková.

Dokončení dálnice D55 se blíží. Kilometr z Napajedel do Babic vyjde na miliardu

„V okolí areálu Fatry povede dálnice po rozsáhlé estakádě, pod níž vznikne okružní křižovatka napojující trasu na stávající silnici I/55,“ doplnila.

Na trase postaví deset mostů

Pod estakádou bude také nový autobusový terminál, který nahradí současné autobusové nádraží, a parkoviště pro zaměstnance Fatry jako kompenzace za zrušené parkovací plochy.

Na trase nového dálničního úseku bude deset mostů, devět opěrných zdí o celkové délce skoro čtyři kilometry a jedenáct protihlukových stěn, které budou měřit téměř pět kilometrů.

Nový sedmikilometrový úsek dálnice D55 mezi Napajedly a Babicemi dokončí poslední úsek ve Zlínském kraji. (listopad 2026)

Silničáři už vypsali soutěž na zhotovitele, kterého chtějí mít vybraného zkraje příštího roku, zřejmě v únoru. Předpokládané náklady jsou 9,5 miliardy korun, takže jeden kilometr vyjde na více než miliardu korun. I když se cena může díky soutěži snížit, bude úsek patřit mezi nejdražší, což je dáno především tím, jak je navržený. Pokud vše půjde dobře, měl by být uvedený do provozu do konce roku 2030.

Hlavní smysl D55 spočívá v tom, že se na ni přesouvá doprava ze stávající přetížené hlavní silnice I/55, která vede středem obcí. Například ve Spytihněvi na dálnici netrpělivě čekají. V dopravních špičkách přes obec jezdí dlouhé kolony osobních a nákladních aut.

V trase budoucí dálnice D55 našli pyrotechnici minu i nevybuchlý granát

„Běžný silniční provoz v naší obci je velký průšvih. Čím dříve dálnice bude, tím lépe,“ přeje si starosta Spytihněvi Vít Tomaštík.

Dopravní situace se v obci ještě zhoršila, když silničáři předloni otevřeli dálniční úseky z Babic do Starého Města a Moravského Písku. „Situace je bohužel taková, že jediný scházející dálniční úsek mezi Přerovem a Bzencem je našich sedm kilometrů,“ zmínil Tomaštík.

Obce vyhlížejí úlevu od přetížené dopravy

Na nový úsek dálnice čekají také v sousedních Napajedlích, kde by se na ni měla také přesunout velká část dopravy se stávající silnice. Když silničáři zprovoznili půlkilometrový úsek D55 s mostem přes řeku Moravu, i to pomohlo. Kruhová křižovatka na okraji Otrokovic už nebývá tak přetížená.

Rádi budou také v Babicích. Všichni starostové věří, že až bude dálniční úsek kompletní, stávající doprava přes zastavěné části se ještě sníží. Dálnice má však také nadregionální význam.

Až otevřou celou D55, kraj zpoplatní kamionům souběžný silniční tah

„D55 je důležitou součástí severojižního spojení Moravy, které po dokončení propojí Olomoucko, Zlínsko a jižní Moravu až do Břeclavi,“ poznamenal hejtman Radim Holiš. „Jsem proto rád, že se podařilo přípravu posunout tak, aby hlavní stavební práce mohly začít už v roce 2027,“ dodal.

23. července 2026
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