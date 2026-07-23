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Příprava stavby D55 z Napajedel do Babic začala. Pyrotechnici hledají munici

Milan Libiger
  11:47
Přípravné práce na dálnici D55 z Napajedel do Babic se rozběhly. Stavět se má na jaře 2027. Pyrotechnici teď zkoumají pole, kudy má trasa vést, a hledají munici. V těchto místech totiž probíhaly ke konci druhé světové války intenzivní boje.

Geofyzik Jaroslav Šamánek prochází po sklizeném obilném poli na okraji Babic se zvláštním přístrojem, který má umístěný na těle. Svižnou chůzí ujde pár desítek metrů, otočí se a vrací zpátky. Při tom sleduje displej, který má na zařízení. To se jmenuje magnetometr a slouží k vyhledávání kovových předmětů v půdě.

V tomto případě nevybuchlé válečné munice, což je podstatou pyrotechnického průzkumu, který se provádí před pokračující výstavbou dálnice D55 z Napajedel do Babic.

Pyrotechnici zkoumají pole mezi Napajedly a Babicemi, kudy má vést trasa dálnice D55, a hledají munici z druhé světové války. (červenec 2026)
Pyrotechnici zkoumají pole mezi Napajedly a Babicemi, kudy má vést trasa dálnice D55, a hledají munici z druhé světové války. (červenec 2026)
Pyrotechnici zkoumají pole mezi Napajedly a Babicemi, kudy má vést trasa dálnice D55, a hledají munici z druhé světové války. (červenec 2026)
Pyrotechnici zkoumají pole mezi Napajedly a Babicemi, kudy má vést trasa dálnice D55, a hledají munici z druhé světové války. (červenec 2026)
12 fotografií

„Měříme data, která se musejí zpracovat a potom vyhodnotit. Pak můžeme zvolit cíle, které se vykopají. To už řeší pyrotechnik,“ přiblížil Šamánek z firmy Geodrill, která průzkum provádí.

Přístroj za milion korun zaznamená zvýšené hodnoty a pomocí souřadnic určí jejich místo. Obsluha nemusí zastavovat a označovat ho praporkem. Výsledkem práce magnetometru bude mapa anomálií, které bude muset pyrotechnik prozkoumat.

„V lokalitě Napajedla–Babice probíhaly ke konci druhé světové války intenzivní boje. Proto se zde můžeme setkat především s nálezy pěchotní munice,“ zmínil vedoucí geofyzikálních a pyrotechnických prací společnosti Geodrill Martin Dvořák.

V trase budoucí dálnice D55 našli pyrotechnici minu i nevybuchlý granát

Mohou to být nálezy ručních granátů, ale třeba dokonce i minometné střely. „Nálezy velkých leteckých bomb v tomto úseku spíše nepředpokládáme,“ dodal.

Ideálním terénem pro hledání je sklizené obilné pole. Horší je čerstvě zorané pole anebo lány, kde byla sklizena kukuřice a ze země trčí její pahýly.

„Za ideálních podmínek projdeme za den tři hektary. Záleží ale na terénu a na počasí,“ zmínil Šamánek, kteří se při chůzi střídá s jedním kolegou. Celkově prozkoumají území o rozloze 80 hektarů.

Stav výstavby dálnice D55 ke konci roku 2025. Silničáři teď chystají stavbu úseku mezi Napajedly a Babicemi, který dopravní tepnu ve Zlínském kraji zkompletuje.

Geofyzikální magnetometr dokáže běžnou pěchotní munici odhalit do hloubky 1,5 metru. Větší kovové objekty, například letecké pumy, až do šesti metrů. Váží kolem 15 kilogramů.

Pyrotechnický průzkum začal v červenci a skončí v listopadu. Pak bude následovat skrývka ornice, s níž začne i archeologický průzkum.

Silničáři mezitím začali vybírat firmu, která zbývajících necelých 8 kilometrů posledního úseku dálnice D55 ve Zlínském kraji postaví. Soutěž chtějí uzavřít v září.

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Stavební práce se mají naplno rozběhnout příští rok na jaře. A půjde o velmi náročnou a nákladnou práci, kilometr dálnice vyjde na více než milion korun. Celkové náklady jsou 9,2 miliardy korun bez DPH.

„Součástí stavby bude mimo jiné 1,2 kilometru dlouhý podjezd pod železničním koridorem, který bude v nejhlubším místě dosahovat hloubky až devíti metrů,“ upozornila mluvčí zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Estakáda a nový autobusový terminál

„V okolí areálu Fatry povede dálnice po rozsáhlé estakádě, pod níž vznikne okružní křižovatka napojující trasu na stávající silnici I/55,“ doplnila.

Pod estakádou bude nový autobusový terminál, který nahradí současné autobusové nádraží. Také parkoviště pro zaměstnance Fatry jako kompenzace za zrušené parkovací plochy.

Stavba zahrnuje i deset mostů, devět opěrných zdí o celkové délce téměř čtyři kilometry a 11 protihlukových stěn v délce skoro pět kilometrů.

Dokončení dálnice D55 se blíží. Kilometr z Napajedel do Babic vyjde na miliardu

Chystaný úsek naváže na loni otevřený dálniční most na okraji Napajedel a napojí se u Babic na část, jež vede do Starého Města a dál na jih. Výstavba má trvat tři roky.

Dálnice D55 pak bude na území Zlínského kraje kompletně hotová, což pomůže řidičům a uleví městům a obcím, přes které dnes vede přetížený hlavní silniční tah.

„Běžný silniční provoz v naší obci je velký průšvih. Čím dříve dálnice bude, tím lépe,“ potvrdil starosta Spytihněvi Vít Tomaštík.

Silničáři otevřeli část dálničního úseku D55 mezi Otrokovicemi a Napajedly. Jeho součástí je unikátní červený most připomínající slavný Golden Gate Bridge. (9. prosince 2025)

V dopravních špičkách obcí projíždějí kolony aut. Situace se zhoršila poté, co silničáři předloni otevřeli dálniční úseky z Babic do Starého Města a Moravského Písku.

„Velká část zejména nákladní dopravy se přesune na D55. Tím pádem se uleví městu i stávajícím silnicím prvních tříd. Vidím velkou šanci na zlepšení dopravní situace,“ poznamenal starosta Napajedel Robert Podlas.

Celá dálnice D55 měří 100 kilometrů a teď je z ní hotová přibližně polovina.

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