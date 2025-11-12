Silničáři dokončují dálniční most u Napajedel, otevřou ho už v prosinci

Milan Libiger
  11:58
Při cestování z Otrokovic po hlavním tahu směrem na Uherské Hradiště a dále na jih čekají řidiče změny. První z nich přijde na řadu 9. prosince, kdy silničáři otevřou půlkilometrový úsek dálnice D55 z okružní křižovatky na konci Otrokovic do Napajedel.
Stavbaři použili na most v Napajedlech přes 700 kubíků betonu. První řidiči se po něm projedou ještě letos v prosinci. (srpen 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Jeho součástí je i nový most přes řeku Moravu, který je s rozpětím 115 metrů druhý největší na Moravě. Červenou barvou připomíná slavný Golden Gate Bridge v San Francisku. V nejvyšším místě měří dvacet metrů.

„Na mostě ještě zbývá dokončit pokládku živičných vrstev, nástřik vodorovného dopravního značení, osazení zábradlí, svodidel a protihlukové stěny,“ uvedla mluvčí zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Lucie Trubelíková.

Nový dálniční most v Napajedlích pokrylo 700 kubíků betonu, zprovozní ho v zimě

Bude taky potřeba vyzkoušet odolnost mostní konstrukce. „V polovině listopadu nás čeká zatěžovací zkouška únosnosti mostu za použití 24 plně naložených nákladních aut,“ upozornila mluvčí.

Až silničáři nový úsek dálnice otevřou, uzavřou silnici I/55, po níž se jezdí z kruhového objezdu na okraji Otrokovic do Napajedel. Při té příležitosti na ní opraví most.

Řidiči se z nového úseku dálnice D55, který bude dočasně osvobozený od poplatku, napojí za řekou na stávající silnici, po níž budou pokračovat dále.

„Jsme moc rádi, že stavba dálnice postupuje a že se ulehčí kruhovému objezdu, který je nebezpečný a jde o kolizní místo. Pak ztratí na významu a tok vozidel bude směřován přímo na dálniční most,“ poznamenala otrokovická starostka Hana Večerková.

Sedm kilometrů nové dálnice v roce 2029

Kruhový objezd mezi Otrokovice a Napajedly byl dlouhou dobu problematických místem, kde se hromadily automobily najíždějící na dálnici D55 i sjíždějící z ní, stejně jako ty, které projížděly Otrokovicemi směrem na Napajedla nebo opačným směrem. „Doufám, že na konci Otrokovic už nebudou v dopravních špičkách vznikat dlouhé kolony aut,“ přeje si starostka.

Další změnu řidiči pocítí příští rok, kdy chtějí silničáři zahájit výstavbu navazujícího a posledního úseku dálnice D55 ve Zlínském kraji mezi Napajedly a Babicemi. „Dopravní situace bude značně komplikovaná. Vše upřesníme včas před zahájením stavby,“ sdělila Trubelíková. Aktuálně se tvoří plán výstavby.

Finální úsek D55 v kraji bude hotový v roce 2029, ekologové zatím výhrady nemají

„V příští stavební sezoně nás čekají přípravné práce jako pyrotechnický a archeologický průzkum a skrývka ornice. Koncem roku 2026 plánujeme zahájení hlavních prací,“ naznačila mluvčí ŘSD.

Po této části D55, která měří sedm kilometrů, by se měli řidiči poprvé projet v roce 2029, případně kvůli složitosti výstavby úseku ve Spytihněvi v roce 2030.

Právě kvůli způsobu vedení dálnice ve Spytihněvi se příprava této části oproti navazujícím úsekům z Babic do Starého Města a Moravského Písku zdržela. Silničáři navrhovali formu na pilířích, obec si však i prostřednictvím stavební uzávěry vynutila vedení v hlubokém zářezu.

Dálnice kolem Fatry povede na sloupech

Cestu tam budou chránit opěrné zdi, které budou tři až 11 metrů vysoké, a mezi nimi budou rozpěry. Důvodem je skutečnost, že jde o sesuvný terén.

Naopak na sloupech povede D55 kolem Fatry v Napajedlech. Estakáda bude měřit 300 metrů. Pod ní bude stávající silnice I/55 a na ní vznikne nová okružní křižovatka mezi Fatrou a mostem do centra Napajedel. Vedle sebe by se obě cesty nevešly, protože mezi továrnou a řekou Moravou je málo prostoru.

„Ve větších městech je běžná věc, že stávající cesta vede dole s okružními křižovatkami a nahoře je nadřazená cesta vyššího řádu, která nemá odbočky a řidiči po ní projedou bez zdržování,“ poznamenal šéf zlínské pobočky ŘSD Karel Chudárek.

Silničáři otevřeli úsek dálnice D55 z Babic do Bzence, řidičům na Moravě se uleví

Pod estakádou vznikne i nový autobusový terminál, který nahradí současné autobusové nádraží, a parkoviště pro zaměstnance Fatry jako kompenzace za zrušené parkovací plochy.

Na dálniční úsek z Napajedel do Babic s odhadovanou cenou devět miliard korun bez DPH se nyní dělá povolovací řízení. Ekologické spolky, které opakovaně napadají například průběh výstavby dálnice D49 z Hulína do Fryštáku, zatím výhrady nemají.

„Máme územní rozhodnutí a příští rok budeme mít stavební povolení. Vykupujeme také pozemky a zřizujeme věcná břemena. Jedeme podle plánu a jsme už ve finále,“ dodal Chudárek.

7. srpna 2025
