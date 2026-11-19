„V trase úseku D55 z Napajedel do Babic předpokládáme na základě prediktivního modelu, který vypracovalo sdružení Menhir, nejméně čtyři lokality s výskytem pravěké nebo raně historické aktivity,“ předestřel vedoucí výzkumu Miroslav Popelka z Ústavu archeologické památkové péče Brno.
Archeologové věří, že objeví i další lokality. Vycházejí přitom z dostupných archivních pramenů i studia leteckých snímků. „Nálezy očekáváme především v katastrech obcí Babice a Spytihněv. Otázkou zatím zůstává nivní terén v okolí Napajedel,“ nastínil Popelka.
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Archeologové našli pozůstatky dob minulých při průzkumech na dalších úsecích D55, včetně obchvatu Otrokovic. Ukazuje to, že okolí řeky Moravy bylo osídleno od pravěku až do raného středověku.
Mezi nálezy byly a zřejmě také budou zejména sídliště a pohřebiště, což jsou základní stopy, které zanechávají staré kultury. Pokud jde o sídliště, mohou být v zemi pozůstatky keramických nádob a dalších předmětů denní potřeby. Při nálezu hrobů se mohou objevit například pohřební milodary.
„Pokud máme nálezy u Otrokovic a Starého Města, tak je velice pravděpodobné, že budou i ve zbývajícím úseku D55,“ očekává Popelka.
Řidiči by po dálnici mohli jezdit koncem roku 2030
„Terén je tam poměrně komplikovaný. Část jde říční nivou, která byla nevhodná k trvalému osídlení. U Spytihěvi se ale zvedá do kopců. Napajedelská brána byla důležitý koridor od nejstaršího pravěku až po raný středověk.“
Ve Spytihněvi v lokalitě Vinohrádek proběhl úspěšný průzkum už ve 30. letech minulého století.
Průzkum se provádí tak, že když těžká technika odhrne vrchní část půdy, archeologové se za ním vydají pěšky. A zaměřují se na anomálie v půdě. Ty mohou ukazovat na inženýrské sítě, zaniklou cestou, ale také na pozůstatky z dávné minulosti.
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„Archeologické objekty se většinou projevují tím, že mají bodový charakter, tmavší násypy a jinou konzistenci zeminy. Je to opticky pozorovatelné,“ přiblížil Popelka.
Výzkum bude provádět sdružení společností Samson, Labrys, Archeologické centrum Olomouc a Ústav archeologické památkové péče Brno.
Trvat by měl do jara příštího roku a neměl by narušit plánovaný průběh stavebních prací. Současně s ním pokračuje pyrotechnický průzkum.
„Stavba má vydané stavební povolení a aktuálně probíhá výběrové řízení na zhotovitele hlavních stavebních prací. Zahájení stavby plánujeme v první polovině roku 2027,“ zmínil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.
Přibližně sedmikilometrový úsek dálnice D55 bude stavebně velmi náročný. Jeho součástí bude podjezd pod železničním koridorem, na který naváže 1,2 kilometru dlouhý zářez, jenž dosáhne hloubky až devět metrů.
V okolí Fatry dálnice povede po estakádě, pod níž vznikne okružní křižovatka napojující trasu na stávající silnici I/55. Pokud vše půjde dobře, měli by řidiči po dálnici jezdit do konce roku 2030.
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23. července 2026