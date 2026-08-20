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Několik kilometrů D55 znečistila uniklá nafta. Dálnice je uzavřena

Autor: ,
  10:50
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jan SalačMAFRA

Dálnice D55 je u Otrokovic na Zlínsku ve směru na Uh. Hradiště uzavřena kvůli úniku nafty z nákladního auta. Znečistila několik kilometrů vozovky.

Připravujeme podrobnosti.

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