Silničáři kvůli opravě částečně uzavřou dálnici mezi Hulínem a Otrokovicemi

Milan Libiger
  10:00
Motoristé musejí od pondělí počítat s dalším dopravním omezením, které jim zkomplikuje jízdu. Silničáři se pustí do opravy přibližně sedmi kilometrů dlouhého úseku dálnice D55 z Hulína do Otrokovic. Komplikací na silnicích ovšem bude od začátku června ještě více.
ilustrační snímek | foto: Jaroslav ŠnajdrMAFRA

Na dálnici D55 nechají silničáři vždy alespoň jeden jízdní pruh volný, navíc bude možné místo objet po souběžně vedoucí silnici první třídy. Potíže však nastanou.

„Práce budeme realizovat v několika etapách ve směru na Otrokovice. První z nich začne v prostoru mimoúrovňové křižovatky Hulín, kde bude oprava povrchu vozovky probíhat přibližně čtyři týdny,“ přiblížila mluvčí zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

V této fázi nebude možné sjet z dálnice do Hulína z mimoúrovňové křižovatky, ani na sjezdu 17 na jeho okraji. Řidiči ji budou moci opustit v Otrokovicích nebo Kroměříži.

Při dalších opravách povrchu vozovky ve směru na Otrokovice cestáři nechají vždycky jeden jízdní pruh volný pro každý směr. Dočasně mohou zavřít oba v jednom pásu, ale dopravu pak převedou do protějšího, kde vyhradí jeden pruh pro každý směr.

„Neměly by nastat velké komplikace, protože zůstane zachovaný průjezd po dálnici. Navíc místo půjde objet,“ poznamenala Trubelíková.

Silničáři chtěli práce provést během letních prázdnin, kdy je slabší provoz, ale podařilo se jim zhotovitele vysoutěžit dříve. A dohodli se s ním podle Trubelíkové na tomto termínu, aby byla oprava co nejdříve hotová.

Práce začnou 1. června u mimoúrovňové křižovatky v Hulíně. Sjezdy z dálnice do města budou uzavřené.

Práce potrvají do druhé poloviny července a vyjdou na téměř 40 milionů korun bez DPH. Příští rok přijde na řadu rekonstrukce jízdního pásu D55 v opačném směru.

Cestáři budou od pondělí opravovat také hlavní příjezd do Zlína od Vizovic, který se částečně uzavře. Konkrétně jde o úsek dlouhý 1,2 kilometru.

Začíná pár desítek metrů od vjezdu k supermarketu Lidl a skončí u bývalého kina Družba, jeho součástí bude frekventovaná křižovatka nad nemocnicí. Práce potrvají téměř měsíc.

Po dokončení prací na tomto místě se přesunou na druhou stranu Zlína, na hlavní silniční tah mezi Louky a Malenovice, kde budou opravy probíhat přibližně do poloviny srpna.

Od pondělí začnou silničáři opravovat i most přes Želechovský potok na silnici I/49 ve Vizovicích. Práce potrvají do prosince a provoz bude v místě řízený kyvadlově.

Naopak ulevit by se mělo řidičům a obyvatelům v jiné části Zlínska, v obcích mezi Holešovem a Zlínem. Ještě v červnu by totiž mělo dojít ke zprovoznění celé D49 z Hulína do Fryštáku. Dálnice je už dostavěná, Ředitelství silnic a dálnic nyní řeší poslední kontroly a povolení.

