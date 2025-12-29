Nečekaná změna, celý dálniční obchvat Otrokovic bude od ledna zdarma

Milan Libiger
  16:16
Ministerstvo dopravy připravilo překvapivou změnu, která potěší motoristy. Celý dálniční obchvat Otrokovic na Zlínsku bude zdarma. Řidiči totiž už roky jezdí po obchvatu, který je součástí dálnice D55 a jehož starší část je bez poplatku a novější za peníze.
Řidiči mohou od 4. listopadu 2021 využívat kompletní jihovýchodní obchvat Otrokovic. | foto: Dalibor Glück, ČTK

Otrokovická radnice se každý rok snažila dosáhnout toho, aby jihovýchodní část dálničního obchvatu města byla zdarma. Ovšem zatím neúspěšně.

Když silničáři před pár týdny otevřeli navazující, asi půl kilometru dlouhý úsek D55 do Napajedel, byl také zdarma. Slouží totiž jako objížďka uzavřené a souběžné vedoucí silnice I/55.

Nastala tak kuriózní situace: jeden zpoplatněný úsek dálnice je mezi dvěma bez poplatku. Ministerstvo dopravy s novým ministrem Ivanem Bednárikem (nestraník za SPD) ale přispěchalo s nečekanou změnou, která řidiče potěší.

Řidiči už jezdí po novém úseku D55 u Otrokovic, nastala však zvláštní situace

„Z rozhodnutí ministra dopravy Ivana Bednárika jsme připravili úpravu dopravního značení tak, aby byl od ledna celý obchvat Otrokovic bez poplatku, stejně jako jsme vyjmuli ze zpoplatnění obchvat Přerova na D1 do 3,5 tuny,“ sdělil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Upřesnil, že oba úseky jsou v příslušné vyhlášce uvedeny jako zpoplatněné, takže to, že budou zdarma, je prozatím jen přechodná úprava. „Trvalé opatření to bude až ve chvíli, kdy to bude zaneseno i ve vyhlášce, tedy přibližně za rok,“ nastínil Jemelka.

Přitom ještě před necelým měsícem ministerstvo žádné takové změny nechystalo. Podle mluvčího jde o reakci na opakované žádosti Otrokovic.

Nejen starostové mají z novinky radost

„Nové vedení ministerstva dopravy se rozhodlo těmto žádostem vyhovět, jelikož daný úsek slouží jako součást přirozeného okruhu kolem města, který z něj vyvádí tranzitní a další dopravu. Současné rozdělení na zpoplatněnou a nezpoplatněnou část postrádalo logiku,“ vysvětlil Jemelka.

„Určitě je to dobrá zpráva pro Otrokovice, přinese to další úlevu od tranzitní dopravy ve městě,“ věří starostka města Hana Večerková (ANO).

Také ona byla z rozhodnutí překvapená, nikdo ji o něm zatím oficiálně neinformoval. Se starosty sousedních měst a obcí se chystala odeslat na ministerstvo dopravy dopis, v němž hodlala o úlevu od poplatku na části obchvatu znovu žádat.

„Dosavadní situace je matoucí. Místní řidiči ji sice znají, ale jiní nemusejí vědět, že je část obchvatu za peníze, a pak můžou platit pokuty. Chystaná změna určitě dává smysl,“ nepochybuje Večerková.

Obchvat Otrokovic je dvojí radost, šťastní jsou řidiči i lidé ve městě

Nové opatření ministerstva dopravy těší i starostu sousedních Napajedel Roberta Podlase. „Je to jistě příznivé, že to dopadlo takovým způsobem. Řekl bych, že zvítězil zdravý rozum,“ reagoval starosta. „Ministerstvo dopravy dokázalo pod novým vedením ve velmi krátkém čase reagovat na vzniklou potřebu, což bych ocenil.“

Starostové původně uvažovali o tom, že by byl celý obchvat zdarma alespoň po dobu dostavby dálnice D55 z Napajedel do Babic, tedy do roku 2029, případně 2030. Trvalou změnu, o niž nakonec chtěli žádat, považují za příznivější.

Po prosincovém otevření nového úseku D55 se ulevilo kruhové křižovatce na okraji Otrokovic, kde se netvoří tak často dlouhé kolony. Auta k ní ve větší míře z dálnice nesjíždějí a pokračují do Napajedel nebo opačným směrem. Když bude celý obchvat zdarma, zlepšení by podle starostů mohlo být ještě výraznější.

Nečekaně rychlá změna

„Může to ještě malinko ulevit ranní a odpolední dopravní špičce. Nezpoplatněný úsek využijí i další řidiči, i když jich nebude tolik,“ míní Podlas. „Obchvat využívají všichni, kdo dálniční známku mají, teď se přidají jen ti, kteří ji zatím neměli.“

Řidiči mohou od 4. listopadu 2021 využívat kompletní jihovýchodní obchvat Otrokovic.
Řidiči mohou od 4. listopadu 2021 využívat kompletní jihovýchodní obchvat Otrokovic.
Řidiči mohou od 4. listopadu 2021 využívat kompletní jihovýchodní obchvat Otrokovic. Jeho součástí je i nový kruhový objezd u Napajedel.
Řidiči mohou od 4. listopadu 2021 využívat kompletní jihovýchodní obchvat Otrokovic.
O to, aby byl celý dálniční úsek zadarmo, usiloval i spolek společně pro Napajedla, který oslovoval také poslance z regionu. Na svých stránkách před pár dny uvedl, že ministerstvo spustilo proces, který k tomuto kroku povede. „To je naprosto zásadní rozdíl z pohledu času, ekologie a bezpečnosti,“ uvedl spolek.

Finální úsek D55 v kraji bude hotový v roce 2029, ekologové zatím výhrady nemají

Podle jeho sdělení mu zprávu o připravované změně předala telefonicky poslankyně za SPD Zuzana Majerová, která byla jedničkou kandidátky ve Zlínském kraji v loňských volbách.

„Od začátku jsem se snažila tuto věc řešit,“ potvrdila Majerová. „Dokud jsme neměli pana Bednárika jako ministra potvrzeného, tak jsem to nemohla řešit,“ uvedla

„Jakmile se ale stal ministrem, mluvila jsem s ním a přeposlala mu veškeré dokumenty. Potvrdil mi pak, že to bude první věc, kterou prosadíme,“ dodala.

Nečekaná změna, celý dálniční obchvat Otrokovic bude od ledna zdarma

29. prosince 2025  16:16

